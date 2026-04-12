Viajes

Este es el pueblo más bonito para visitar en abril, según el ‘National Geographic’: una joya medieval en la Tramuntana

La localidad mantiene su esencia rural y sorprende gracias a sus calles empedradas y paisajes de postal

Guardar
Fornalutx, en Mallorca
Fornalutx, en Mallorca

España atesora algunos de los pueblos más bellos de Europa, lugares donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se funde con la historia. Entre los tesoros de las Islas Baleares, Mallorca destaca no solo por sus playas, sino por la riqueza y autenticidad de sus pueblos. Es en el corazón de la Serra de Tramuntana donde surge, entre bancales y naranjos, Fornalutx, el rincón que National Geographic ha señalado como el destino más encantador para visitar en abril.

Este pequeño municipio, encaramado en la montaña y perfumado por el azahar, representa la esencia de la Mallorca más genuina. Pasear por sus callejuelas empedradas, respirar el aire impregnado de flores cítricas y contemplar la arquitectura tradicional es sumergirse en un paisaje que ha resistido al paso del tiempo y a la presión del turismo de masas. Fornalutx no es solo un viaje; es una experiencia sensorial y emocional que atrapa desde el primer instante.

Un pueblo entre bancales milenarios y aroma a azahar

Situado entre Deià y Sóller, Fornalutx se asienta en un valle que los árabes bautizaron como Sûlyâr, el valle de oro, gracias a sus fértiles huertos y a la sabia gestión del agua mediante acequias y canales. Este sistema de terrazas en piedra en seco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es el que da vida a los famosos naranjales y limoneros que hoy perfuman el aire en primavera.

El pueblo cuenta con cerca de 800 habitantes, que conviven con el turismo y la exclusiva industria inmobiliaria sin perder el espíritu rústico y mediterráneo. Fornalutx mantiene su esencia medieval, con casas de piedra y calles serpenteantes que invitan a recorrerlas a paso lento, dejándose llevar por la calma que inspiró a escritores como Santiago Rusiñol en el siglo XIX.

Fornalutx, en Mallorca
Fornalutx, en Mallorca

El corazón del municipio es la Plaça d’Espanya, verdadera ágora de la vida local, donde dos plataneros dan sombra a las terrazas y la iglesia de la Nativitat de la Mare de Déu preside el ambiente con su sencillez gótica y barroca. Subiendo por el Carrer d’es Metge Mayol, entre escalones de piedra y fachadas color miel, se pueden descubrir los secretos arquitectónicos de Fornalutx, como las teules pintades, tejas decoradas a mano entre los siglos XIV y XIX que muestran la creatividad y el arte popular de generaciones pasadas.

Arquitectura, historia y calma entre la Tramuntana

Fornalutx es un ejemplo de adaptación al entorno, con sus viviendas escalonadas, sus callejones en pendiente y las vistas que, en cada recodo, regalan panorámicas del valle y la sierra. La arquitectura vernácula se aprecia en detalles como los porticones verdes, las puertas de madera y los aleros ricamente decorados.

Durante siglos, la economía del pueblo se ha sostenido gracias a la agricultura y, en especial, al cultivo y exportación de naranjas. En el siglo XIX, Sóller llegó a enviar barcos repletos de la variedad local Canoneta a Marsella, mientras Fornalutx conservaba su carácter rural y resiliente. Ni siquiera la devastadora Gomosis, la plaga que arrasó los naranjales de la isla a finales de ese siglo, pudo con la tenacidad de este pueblo, que supo reconstruirse y mantener su identidad.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Igualmente, la primavera es el momento ideal para visitar Fornalutx. El valle se convierte en una fuente de fragancia gracias al azahar y los paisajes adquieren una tonalidad especial bajo la luz mediterránea. El aire es denso y dulce, igual que lo describió Rusiñol en su “Isla de la calma”, y el visitante puede revivir la experiencia de descubrir un edén oculto entre pinos, rocas y olivos centenarios.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaBalearesMallorcaDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La isla bretona que es considerada “secreta”: un estilo de vida propio y un paraíso por descubrir

El territorio insular de Hœdic, habitado por un centenar de personas, representa un remanso de paz con escasa actividad, más allá del verano

La isla bretona que es considerada “secreta”: un estilo de vida propio y un paraíso por descubrir

San Millán de la Cogolla y Valpuesta, los dos pueblos que se disputan el título de contar con el documento más antiguo escrito en castellano

El desarrollo del idioma en el norte peninsular es atribuido a la influencia de espacios monásticos y al testimonio de documentos milenarios que evidencian la transición temprana del latín a formas romances usadas por los habitantes de la región

San Millán de la Cogolla y Valpuesta, los dos pueblos que se disputan el título de contar con el documento más antiguo escrito en castellano

La exposición virtual por los 800 años de uno de los monumentos históricos más importantes de España

Una muestra online recorre en 67 fotos históricas los rincones y tesoros de la “Dives Toletana”, desde la Custodia de Arfe hasta el Expolio de El Greco, testigos de ocho siglos de cultura y espiritualidad

La exposición virtual por los 800 años de uno de los monumentos históricos más importantes de España

Las 7 cascadas más espectaculares de Madrid: rutas de senderismo en una escapada familiar perfecta para la primavera

La región ofrece paisajes de cuento, rutas accesibles y la oportunidad de conectar con la naturaleza a pocos kilómetros de la capital

Las 7 cascadas más espectaculares de Madrid: rutas de senderismo en una escapada familiar perfecta para la primavera

El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas

La localidad de Castilla y León a menos de dos horas de Madrid en la que puede verse el paso romano y musulmán por la provincia castellana

El pueblo de Valladolid donde vivieron los Reyes Católicos: perfecto para una escapada con castillos del siglo XV y monumentos renacentistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

Un bar despide a un camarero por beberse una cerveza en horario laboral: es improcedente por falta de pruebas y tienen que readmitirlo o pagarle 5.272 euros

María Jesús Montero está llamada a comparecer en el Senado en plena precampaña andaluza: “Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas”

Los cazaminas de España que podrían ayudar en el estrecho de Ormuz: seis buques de fibra de vidrio, sonar avanzado y drones submarinos

A Pedro Sánchez no le salen los números, según las encuestas: el PP conseguiría mayoría absoluta con Vox disparado

ECONOMÍA

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Tus manos pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo: qué hacer, cómo colocarlas y qué gestos evitar

Puedes tener dos trabajos diferentes aunque uno de ellos sea jornada completa, siempre y cuando no se infrinja ninguno de estos puntos

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

El Tribunal Supremo avala que las empresas den más flexibilidad de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla

Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner