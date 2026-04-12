Este es el pueblo más bonito para visitar en abril, según el ‘National Geographic’: una joya medieval en la Tramuntana

Fornalutx, en Mallorca

España atesora algunos de los pueblos más bellos de Europa, lugares donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se funde con la historia. Entre los tesoros de las Islas Baleares, Mallorca destaca no solo por sus playas, sino por la riqueza y autenticidad de sus pueblos. Es en el corazón de la Serra de Tramuntana donde surge, entre bancales y naranjos, Fornalutx, el rincón que National Geographic ha señalado como el destino más encantador para visitar en abril.

Este pequeño municipio, encaramado en la montaña y perfumado por el azahar, representa la esencia de la Mallorca más genuina. Pasear por sus callejuelas empedradas, respirar el aire impregnado de flores cítricas y contemplar la arquitectura tradicional es sumergirse en un paisaje que ha resistido al paso del tiempo y a la presión del turismo de masas. Fornalutx no es solo un viaje; es una experiencia sensorial y emocional que atrapa desde el primer instante.

Un pueblo entre bancales milenarios y aroma a azahar

Situado entre Deià y Sóller, Fornalutx se asienta en un valle que los árabes bautizaron como Sûlyâr, el valle de oro, gracias a sus fértiles huertos y a la sabia gestión del agua mediante acequias y canales. Este sistema de terrazas en piedra en seco, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, es el que da vida a los famosos naranjales y limoneros que hoy perfuman el aire en primavera.

El pueblo cuenta con cerca de 800 habitantes, que conviven con el turismo y la exclusiva industria inmobiliaria sin perder el espíritu rústico y mediterráneo. Fornalutx mantiene su esencia medieval, con casas de piedra y calles serpenteantes que invitan a recorrerlas a paso lento, dejándose llevar por la calma que inspiró a escritores como Santiago Rusiñol en el siglo XIX.

Fornalutx, en Mallorca

El corazón del municipio es la Plaça d’Espanya, verdadera ágora de la vida local, donde dos plataneros dan sombra a las terrazas y la iglesia de la Nativitat de la Mare de Déu preside el ambiente con su sencillez gótica y barroca. Subiendo por el Carrer d’es Metge Mayol, entre escalones de piedra y fachadas color miel, se pueden descubrir los secretos arquitectónicos de Fornalutx, como las teules pintades, tejas decoradas a mano entre los siglos XIV y XIX que muestran la creatividad y el arte popular de generaciones pasadas.

Arquitectura, historia y calma entre la Tramuntana

Fornalutx es un ejemplo de adaptación al entorno, con sus viviendas escalonadas, sus callejones en pendiente y las vistas que, en cada recodo, regalan panorámicas del valle y la sierra. La arquitectura vernácula se aprecia en detalles como los porticones verdes, las puertas de madera y los aleros ricamente decorados.

Durante siglos, la economía del pueblo se ha sostenido gracias a la agricultura y, en especial, al cultivo y exportación de naranjas. En el siglo XIX, Sóller llegó a enviar barcos repletos de la variedad local Canoneta a Marsella, mientras Fornalutx conservaba su carácter rural y resiliente. Ni siquiera la devastadora Gomosis, la plaga que arrasó los naranjales de la isla a finales de ese siglo, pudo con la tenacidad de este pueblo, que supo reconstruirse y mantener su identidad.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Igualmente, la primavera es el momento ideal para visitar Fornalutx. El valle se convierte en una fuente de fragancia gracias al azahar y los paisajes adquieren una tonalidad especial bajo la luz mediterránea. El aire es denso y dulce, igual que lo describió Rusiñol en su “Isla de la calma”, y el visitante puede revivir la experiencia de descubrir un edén oculto entre pinos, rocas y olivos centenarios.