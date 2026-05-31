España

Dos detenidos por empadronar irregularmente a 18 personas en una vivienda a cambio de pagos de hasta 800 euros

Los investigados se beneficiaban económicamente de la situación de vulnerabilidad de quienes buscaban regularizar su situación. Los hechos han ocurrido en El Puig, Valencia

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Varias personas migrantes hacen cola en Barcelona para poder acceder a los documentos necesarios para la regularización. (David Zorrakino / Europa Press)
Varias personas migrantes hacen cola en Barcelona para poder acceder a los documentos necesarios para la regularización. (David Zorrakino / Europa Press)

La Policía ha detenido a dos hombres en El Puig, Valencia, acusados de empadronar de manera fraudulenta a ciudadanos en situación irregular en un inmueble donde no residían, a cambio de sumas que oscilaron entre 150 y 800 euros. La investigación reveló que en la vivienda figuraban inscritas 18 personas, 12 de ellas extranjeras, la mayoría sin vínculo real con el domicilio, según informa la agencia Efe.

Estas personas habrían pagado al propietario para aparecer en el padrón municipal y así obtener documentos que les permitieran regularizar su estancia en España. Las pesquisas también identificaron a un segundo implicado, colaborador del principal investigado, encargado de facilitar el proceso como intermediario para ciudadanos extranjeros.

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Según la Policía, los investigados se beneficiaban económicamente de la situación de vulnerabilidad de quienes buscaban regularizar su situación, cobrando por empadronamientos irregulares con el objetivo de obtener documentación oficial.

Graves carencias de habitabilidad

El inmueble utilizado presentaba graves carencias de habitabilidad, con problemas recurrentes de suministro eléctrico y agua, lo que evidenciaba su uso únicamente para realizar estos trámites administrativos.

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Ambos detenidos, de 38 y 55 años, han sido puestos en libertad tras declarar ante las autoridades, aunque están obligados a comparecer cuando sean requeridos. Se les acusa de delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y estafa.

Regularización extraordinaria

Casos como este evidencian la vulnerabilidad y los riesgos que enfrentan muchas personas migrantes sin papeles en España. Por ello, la regularización extraordinaria de migrantes, cuyo plazo de solicitud finaliza el 30 de junio, cobra especial relevancia. La medida busca ofrecer una vía legal y segura para que cientos de miles de personas extranjeras que ya residen en el país puedan acceder a derechos y protección jurídica, evitando así situaciones de explotación y fraude como la detectada en El Puig.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

La regularización permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo válido para todo el territorio nacional durante un año, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos como haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses, además de no contar con antecedentes penales.

Este proceso busca también reducir la economía sumergida y mejorar la integración social, eliminando barreras burocráticas y dotando de seguridad tanto a trabajadores como a empleadores.

La presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria comenzó de forma presencial el pasado 20 de abril y permanecerá abierta hasta el 30 de junio, un plazo que las organizaciones sociales consideran insuficiente ante el elevado volumen de peticiones. Estas semanas han estado marcadas por las dificultades que han tenido los migrantes para obtener el certificado de vulnerabilidad en los ayuntamientos y el de antecedentes penales en embajadas y consulados.

No obstante, a pesar de estas dificultades, las entidades sociales subrayan que el proceso representa un “hito histórico” y una oportunidad para avanzar en la integración y la protección de los derechos de miles de personas que ya forman parte de la sociedad española.

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