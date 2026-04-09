Viajes

El pueblo medieval de Mallorca que hay que visitar en primavera: en medio de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con arquitectura tradicional

Una villa rodeada de casas palaciegas y un rico pasado cultural de origen medieval, que la convierte en un lugar con encanto

Guardar
Valldemossa, municipio en Mallorca. (vivemaiorca)
Valldemossa, municipio en Mallorca. (vivemaiorca)

Si por algo se caracteriza el Mediterráneo es por la cantidad de paisajes y playas de ensueño que abarca. Entre ellos, los de las Islas Baleares, que conforman unas de las más bonitas, no solo de la zona, sino de todo el mundo. Este archipiélago está rodeado de pueblos con encanto y atractivos para que cualquier persona pueda disfrutar de ellos.

Uno de estos lugares se encuentra en Mallorca, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana. La localidad de Valldemossa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 2011 y destaca por su conjunto de casas palaciegas y su rico pasado cultural de origen medieval. Todo ello consigue hacer a esta villa como uno de los destinos más solicitados para disfrutar en primavera.

En su entorno natural, predominan los olivos centenarios y los frondosos encinares, lo que refuerza su atractivo tanto para los residentes como para los visitantes. Junto a su entorno, una de sus particularidades es la existencia de la casa natal de Santa Catalina Tomás, conocida como “La Beateta”, nacida en 1531 y considerada la única santa mallorquina.

Un destino singular en Mallorca

La UNESCO incluyó a Valldemossa dentro de la categoría de Paisaje Cultural, gracias a los valores naturales y al patrimonio cultural que tiene y que define el carácter de pueblo. El núcleo histórico de la villa reúne varios de sus principales monumentos, ubicados en torno a la plaza de Cartoixa.

La Cartuja de Valldemossa en Mallorca (Shutterstcock, España)
La Cartuja de Valldemossa en Mallorca (Shutterstcock, España)

Entre los principales monumentos se encuentra la Cartoixa de Valldemossa, un monasterio gestionado por los cartujos durante más de cuatro siglos, pero que fue la residencia real de Sancho I. Después, el edificio se utilizó como hospedería y llegó a alojar figuras notables como Frédéric Chopin y George Sand. Ahora, la habitación en la que se hospedaron es un pequeño museo que está abierto al público.

En la parte trasera de la Cartuja se encuentran los Jardines del Rey Juan Carlos I, inaugurados en 1960 en el antiguo claustro monacal. Este espacio verde está equipado con senderos y está rodeado de árboles como los cipreses, además de por plantas y flores de diferentes tonalidades. Además, incorpora esculturas que conmemoran a varios personajes célebres ligados a la historia local.

Realizar un recorrido por Valldemossa permite descubrir lugares muy singulares, como los tradicionales lavaderos y la farmacia situada en la plaza Ramón Llull, fundada en el siglo XVIII por los monjes cartujos. Durante este trayecto, las visitas suelen acompañarse de una coca de patata, un dulce típico de la comarca.

Calles medievales, un castillo del siglo XIII y un viaje al pasado: el mejor pueblo para visitar en diciembre según el National Geographic.

En las proximidades de estos lavaderos, se encuentra la ermita de la Santísima Trinidad, la cual data del siglo XVII y está situada a tan solo diez minutos del centro del pueblo, en coche. Más arriba está el monasterio de Miramar, fundado por el rey Jaume II en el siglo XIII y cuya importancia se debe a ser el lugar donde se albergó la primera imprenta de Mallorca en el siglo XV.

La influencia de Valldemossa en todo Mallorca

El Puerto de Valldemossa, que es el núcleo litoral, o también conocido como sa Marina o Cala Valldemossa, constituye un refugio reconocido entre el mar y la montaña. Fue el punto de actividad económica del lugar durante siglos para los habitantes de la localidad. En la actualidad, este enclave continúa ofreciendo una alternativa de mar y tranquilidad para quienes desean distanciarse del ritmo habitual.

Más allá de sus lugares, sus tradiciones y festividades también son importantes, ya que conforman el corazón y el alma del pueblo. En verano, la Fiesta de la Beata honra a la patrona del pueblo a través de las procesiones y los eventos, que permiten conectar con su gente y su cultura.

Temas Relacionados

IslasIslas EspañaViajes PrimaveraDestinosDestinos EspañaIslas BalearesMallorcaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo a una hora de Roma con playas de bandera azul y donde se puede nadar entre las villas de los emperadores

Esta villa cuenta con un litoral lleno de rincones mágicos que sorprenden al viajero gracias a sus bonitas playas y su rica gastronomía

El pueblo a una hora de Roma con playas de bandera azul y donde se puede nadar entre las villas de los emperadores

Los paisajes de Valle del Jerte: la primavera española que se acerca a Japón con millón y medio de cerezos

La comarca extremeña se transforma en un mar de flores, atrayendo visitantes de todo el mundo gracias a sus paisajes de postal

Los paisajes de Valle del Jerte: la primavera española que se acerca a Japón con millón y medio de cerezos

El mercado callejero más antiguo de Londres tiene un plan para modernizarse: 45 puestos nuevos y adaptados a la sociedad del siglo XXI

El espacio se fundó en 1170 y lleva en funcionamiento continuo más de 850 años

El mercado callejero más antiguo de Londres tiene un plan para modernizarse: 45 puestos nuevos y adaptados a la sociedad del siglo XXI

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: un paseo entre tulipanes y una feria de artesanía del 10 al 12 de abril

Durante estos días, la capital ofrece un amplio abanico lleno de actividades ideales para todos los públicos

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: un paseo entre tulipanes y una feria de artesanía del 10 al 12 de abril

La joya monumental de la Alcarria: un bonito pueblo cerca de Madrid con un castillo del siglo XIV y un convento reconvertido en centro cultural

Casas señoriales, plazas porticadas y la fortaleza de don Juan Manuel hacen de este pueblo un destino imprescindible para descubrir la esencia medieval y la naturaleza de Guadalajara

La joya monumental de la Alcarria: un bonito pueblo cerca de Madrid con un castillo del siglo XIV y un convento reconvertido en centro cultural
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

Europa examina si España vulnera derechos fundamentales al prohibir sindicatos en la Guardia Civil

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

ECONOMÍA

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al nacimiento o adopción de un niño en la Renta de 2026 si vives en la Comunidad de Madrid

La guerra de Irán cuesta a la Unión Europea 13.000 millones extra por el aumento del combustible

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

DEPORTES

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano