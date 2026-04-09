El pueblo medieval de Mallorca que hay que visitar en primavera: en medio de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con arquitectura tradicional

Valldemossa, municipio en Mallorca. (vivemaiorca)

Si por algo se caracteriza el Mediterráneo es por la cantidad de paisajes y playas de ensueño que abarca. Entre ellos, los de las Islas Baleares, que conforman unas de las más bonitas, no solo de la zona, sino de todo el mundo. Este archipiélago está rodeado de pueblos con encanto y atractivos para que cualquier persona pueda disfrutar de ellos.

Uno de estos lugares se encuentra en Mallorca, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana. La localidad de Valldemossa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 2011 y destaca por su conjunto de casas palaciegas y su rico pasado cultural de origen medieval. Todo ello consigue hacer a esta villa como uno de los destinos más solicitados para disfrutar en primavera.

En su entorno natural, predominan los olivos centenarios y los frondosos encinares, lo que refuerza su atractivo tanto para los residentes como para los visitantes. Junto a su entorno, una de sus particularidades es la existencia de la casa natal de Santa Catalina Tomás, conocida como “La Beateta”, nacida en 1531 y considerada la única santa mallorquina.

Un destino singular en Mallorca

La UNESCO incluyó a Valldemossa dentro de la categoría de Paisaje Cultural, gracias a los valores naturales y al patrimonio cultural que tiene y que define el carácter de pueblo. El núcleo histórico de la villa reúne varios de sus principales monumentos, ubicados en torno a la plaza de Cartoixa.

La Cartuja de Valldemossa en Mallorca (Shutterstcock, España)

Entre los principales monumentos se encuentra la Cartoixa de Valldemossa, un monasterio gestionado por los cartujos durante más de cuatro siglos, pero que fue la residencia real de Sancho I. Después, el edificio se utilizó como hospedería y llegó a alojar figuras notables como Frédéric Chopin y George Sand. Ahora, la habitación en la que se hospedaron es un pequeño museo que está abierto al público.

En la parte trasera de la Cartuja se encuentran los Jardines del Rey Juan Carlos I, inaugurados en 1960 en el antiguo claustro monacal. Este espacio verde está equipado con senderos y está rodeado de árboles como los cipreses, además de por plantas y flores de diferentes tonalidades. Además, incorpora esculturas que conmemoran a varios personajes célebres ligados a la historia local.

Realizar un recorrido por Valldemossa permite descubrir lugares muy singulares, como los tradicionales lavaderos y la farmacia situada en la plaza Ramón Llull, fundada en el siglo XVIII por los monjes cartujos. Durante este trayecto, las visitas suelen acompañarse de una coca de patata, un dulce típico de la comarca.

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En las proximidades de estos lavaderos, se encuentra la ermita de la Santísima Trinidad, la cual data del siglo XVII y está situada a tan solo diez minutos del centro del pueblo, en coche. Más arriba está el monasterio de Miramar, fundado por el rey Jaume II en el siglo XIII y cuya importancia se debe a ser el lugar donde se albergó la primera imprenta de Mallorca en el siglo XV.

La influencia de Valldemossa en todo Mallorca

El Puerto de Valldemossa, que es el núcleo litoral, o también conocido como sa Marina o Cala Valldemossa, constituye un refugio reconocido entre el mar y la montaña. Fue el punto de actividad económica del lugar durante siglos para los habitantes de la localidad. En la actualidad, este enclave continúa ofreciendo una alternativa de mar y tranquilidad para quienes desean distanciarse del ritmo habitual.

Más allá de sus lugares, sus tradiciones y festividades también son importantes, ya que conforman el corazón y el alma del pueblo. En verano, la Fiesta de la Beata honra a la patrona del pueblo a través de las procesiones y los eventos, que permiten conectar con su gente y su cultura.