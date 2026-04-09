La joya monumental de la Alcarria: un bonito pueblo cerca de Madrid con un castillo del siglo XIV y un convento reconvertido en centro cultural

Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid (Turismo Guadalajara).

A un paso de Madrid, la provincia de Guadalajara despliega una colección de pueblos con historia y autenticidad, ideales para una escapada que combine patrimonio, naturaleza y la tranquilidad de la España interior. Entre estos destinos, Cifuentes se distingue como una de las joyas de la Alcarria: un pueblo que sorprende por su riqueza monumental, su relación inmemorial con el agua y su vinculación con figuras literarias y nobles de la Edad Media. Su situación estratégica entre los valles del Tajo y el Tajuña, y su papel como parada de la Ruta de la Lana —el ramal jacobeo que conecta Valencia con Burgos—, refuerzan su carácter de enclave con alma viajera.

En Cifuentes, la historia se respira en cada rincón: desde los manantiales que dan nombre al lugar hasta las plazas porticadas, las casas señoriales y los restos de la fortaleza mandada construir por don Juan Manuel, autor del célebre Conde Lucanor. La villa invita a perderse sin prisa, a descubrir secretos medievales y a entender por qué es una visita obligada para quien busca algo más que la típica postal rural.

Plaza Mayor y arquitectura con identidad

El recorrido por Cifuentes suele comenzar en su Plaza Mayor, de planta triangular y soportales castellanos, donde late la vida social y administrativa del pueblo. Aquí se levanta la Casa Consistorial, punto de referencia para los visitantes y lugar de encuentro para los vecinos. Pasear por las calles del casco urbano es descubrir la arquitectura tradicional alcarreña y detenerse ante viviendas señoriales como la Casa de los Gallos, una casona del siglo XVI considerada uno de los emblemas civiles de la localidad.

El paseo invita a fijarse en detalles como los escudos en las fachadas, los balcones de forja y los rincones donde aún se aprecia el trazado original de la villa amurallada. No faltan las huellas de las cuatro antiguas puertas de acceso —Atienza, Salinera, de la Fuente y Brihuega—, de las que se conservan tramos de muralla y torres dispersas por el perímetro del pueblo.

Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid (Turismo Guadalajara).

El protagonismo monumental en Cifuentes recae en la iglesia de San Salvador, un templo que refleja la transición del románico al gótico y que fue reformado en el siglo XVI. En su fachada destaca la portada dedicada a Santiago, flanqueada por los doce apóstoles y ángeles, y un rosetón gótico que ilumina el interior. El conjunto se completa con el Convento de Santo Domingo, hoy reconvertido en Centro Cultural, que conserva una iglesia renacentista de nave única y una sobria fachada manierista.

El itinerario cultural puede ampliarse con la ermita del Remedio, la ermita de la Soledad y los restos del convento de San Francisco, todos ellos testimonios de la vida religiosa y social de la villa a lo largo de los siglos. Pero la verdadera esencia de Cifuentes está ligada al agua: sus manantiales, que alimentan el río homónimo, y sus fuentes históricas han sido parte fundamental del desarrollo y la identidad del pueblo.

El castillo de don Juan Manuel

En lo alto de un promontorio, dominando el pueblo y el paisaje, se alzan los restos del castillo que mandó construir el infante don Juan Manuel a comienzos del siglo XIV. Esta fortaleza, de planta cuadrada y cinco torres —entre las que sobresale la del Homenaje, de diseño pentagonal—, fue concebida tanto para la defensa como para la residencia. Según apunta National Geographic, bajo sus muros podría haber escrito el autor parte de su obra maestra, aunque el mérito se disputa entre varios lugares de Castilla.

Junto al castillo se conservan los vestigios del Albacar, el recinto amurallado anexo que servía de refugio en caso de ataque, y que completa el trazado defensivo de la villa. Desde lo alto, las vistas sobre la Alcarria y los valles del Tajo y el Tajuña explican la importancia estratégica de Cifuentes a lo largo de la historia.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Guadalajara, el viaje es de alrededor de 45 minutos por las vías A-2 y N-204. Por su parte, desde Madrid el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por la carretera A-2.