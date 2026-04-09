Viajes

La joya monumental de la Alcarria: un bonito pueblo cerca de Madrid con un castillo del siglo XIV y un convento reconvertido en centro cultural

Casas señoriales, plazas porticadas y la fortaleza de don Juan Manuel hacen de este pueblo un destino imprescindible para descubrir la esencia medieval y la naturaleza de Guadalajara

Guardar
Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid
Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid (Turismo Guadalajara).

A un paso de Madrid, la provincia de Guadalajara despliega una colección de pueblos con historia y autenticidad, ideales para una escapada que combine patrimonio, naturaleza y la tranquilidad de la España interior. Entre estos destinos, Cifuentes se distingue como una de las joyas de la Alcarria: un pueblo que sorprende por su riqueza monumental, su relación inmemorial con el agua y su vinculación con figuras literarias y nobles de la Edad Media. Su situación estratégica entre los valles del Tajo y el Tajuña, y su papel como parada de la Ruta de la Lana —el ramal jacobeo que conecta Valencia con Burgos—, refuerzan su carácter de enclave con alma viajera.

En Cifuentes, la historia se respira en cada rincón: desde los manantiales que dan nombre al lugar hasta las plazas porticadas, las casas señoriales y los restos de la fortaleza mandada construir por don Juan Manuel, autor del célebre Conde Lucanor. La villa invita a perderse sin prisa, a descubrir secretos medievales y a entender por qué es una visita obligada para quien busca algo más que la típica postal rural.

Plaza Mayor y arquitectura con identidad

El recorrido por Cifuentes suele comenzar en su Plaza Mayor, de planta triangular y soportales castellanos, donde late la vida social y administrativa del pueblo. Aquí se levanta la Casa Consistorial, punto de referencia para los visitantes y lugar de encuentro para los vecinos. Pasear por las calles del casco urbano es descubrir la arquitectura tradicional alcarreña y detenerse ante viviendas señoriales como la Casa de los Gallos, una casona del siglo XVI considerada uno de los emblemas civiles de la localidad.

El paseo invita a fijarse en detalles como los escudos en las fachadas, los balcones de forja y los rincones donde aún se aprecia el trazado original de la villa amurallada. No faltan las huellas de las cuatro antiguas puertas de acceso —Atienza, Salinera, de la Fuente y Brihuega—, de las que se conservan tramos de muralla y torres dispersas por el perímetro del pueblo.

Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid
Cifuentes, un pueblo de Guadalajara cerca de Madrid (Turismo Guadalajara).

El protagonismo monumental en Cifuentes recae en la iglesia de San Salvador, un templo que refleja la transición del románico al gótico y que fue reformado en el siglo XVI. En su fachada destaca la portada dedicada a Santiago, flanqueada por los doce apóstoles y ángeles, y un rosetón gótico que ilumina el interior. El conjunto se completa con el Convento de Santo Domingo, hoy reconvertido en Centro Cultural, que conserva una iglesia renacentista de nave única y una sobria fachada manierista.

El itinerario cultural puede ampliarse con la ermita del Remedio, la ermita de la Soledad y los restos del convento de San Francisco, todos ellos testimonios de la vida religiosa y social de la villa a lo largo de los siglos. Pero la verdadera esencia de Cifuentes está ligada al agua: sus manantiales, que alimentan el río homónimo, y sus fuentes históricas han sido parte fundamental del desarrollo y la identidad del pueblo.

El castillo de don Juan Manuel

En lo alto de un promontorio, dominando el pueblo y el paisaje, se alzan los restos del castillo que mandó construir el infante don Juan Manuel a comienzos del siglo XIV. Esta fortaleza, de planta cuadrada y cinco torres —entre las que sobresale la del Homenaje, de diseño pentagonal—, fue concebida tanto para la defensa como para la residencia. Según apunta National Geographic, bajo sus muros podría haber escrito el autor parte de su obra maestra, aunque el mérito se disputa entre varios lugares de Castilla.

Junto al castillo se conservan los vestigios del Albacar, el recinto amurallado anexo que servía de refugio en caso de ataque, y que completa el trazado defensivo de la villa. Desde lo alto, las vistas sobre la Alcarria y los valles del Tajo y el Tajuña explican la importancia estratégica de Cifuentes a lo largo de la historia.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Guadalajara, el viaje es de alrededor de 45 minutos por las vías A-2 y N-204. Por su parte, desde Madrid el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por la carretera A-2.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaCastilla-La ManchaGuadalajara EspañaDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Estás planeando tus vacaciones de verano? Esto es todo lo que debes saber sobre cómo la Guerra de Irán afecta al precio de los billetes

Un análisis realizado por ‘Infobae’ revela que, pese a la alarma por el encarecimiento del queroseno, los vuelos a Europa, Asia y América mantienen precios similares al año pasado, con subidas puntuales solo en algunos destinos

¿Estás planeando tus vacaciones de verano? Esto es todo lo que debes saber sobre cómo la Guerra de Irán afecta al precio de los billetes

Las mejores exposiciones de Madrid para ver en abril: de ‘Soy Asurbanipal’ en CaixaForum a ‘Guernica Africano’ en el Reina Sofía

La nueva muestra sobre el último rey de Asiria encabeza las propuestas artísticas de la capital para este mes

Las mejores exposiciones de Madrid para ver en abril: de ‘Soy Asurbanipal’ en CaixaForum a ‘Guernica Africano’ en el Reina Sofía

La joya renacentista de Jaén: una plaza con siete edificios históricos, patios palaciegos y un legado artístico único

Cada edificio narra la historia de una ciudad de nobles, artistas y viajeros, en un entorno único que invita a perderse entre columnas, escudos y fuentes centenarias

La joya renacentista de Jaén: una plaza con siete edificios históricos, patios palaciegos y un legado artístico único

Se cumplen 125 años del parque de atracciones español que inspiró a Walt Disney: una pista de hielo ecológica con vistas al Mediterráneo

El estadounidense intentó comprar varios elementos para su propio parque temático en California

Se cumplen 125 años del parque de atracciones español que inspiró a Walt Disney: una pista de hielo ecológica con vistas al Mediterráneo

Tres trenes históricos en Madrid que no te puedes perder esta primavera

Estos ferrocarriles ofrecen trayectos únicos, con propuestas temáticas y recorridos entre puentes de hierro, jardines reales y monumentos únicos

Tres trenes históricos en Madrid que no te puedes perder esta primavera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

España termina su labor de policía aérea en Lituania tras meses protegiendo el cielo del Báltico para la OTAN

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’

El 15% de la superficie de Madrid no pertenece a nadie: ¿quién es el verdadero propietario de lo que se conoce como espacio interbloque?

ECONOMÍA

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

La tregua EEUU-Irán no baja el precio del fertilizante y el campo español busca alternativas: “La subida para el consumidor será más grande”

Un jubilado compra una excavadora para trabajar en el campo y pasa de cobrar 850 euros de pensión a ganar 3.500 euros al mes

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo