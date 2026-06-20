Los discretos planes del rey Juan Carlos en Sanxenxo: pasea con su hermana, la infanta Margarita, y vuelve a coger el timón del Bribón como patrón

El rey Juan Carlos está de vuelta en Sanxenxo (Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha vuelto este sábado al timón del Bribón en Sanxenxo, un regreso a la competición activa que refuerza su preparación para el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, previsto para julio en el lago Lemán, después de varios meses en los que había seguido las regatas desde una embarcación auxiliar por sus problemas de movilidad.

La jornada ha supuesto la recuperación de su puesto como patrón en la cuarta serie del Trofeo Xacobeo, disputada el 20 de junio en aguas gallegas. El barco llega además como vigente campeón de Europa tras conquistar el título en Galicia en 2024 y como líder de esta competición, con el objetivo de revalidar tanto el campeonato nacional como el continental.

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A sus 88 años, el rey emérito ha participado de nuevo de forma directa en las maniobras y en la toma de decisiones en regata, después de que en las dos citas anteriores de esta temporada figurase inscrito como tripulante, pero observase las pruebas desde una lancha auxiliar. El motivo habían sido las secuelas de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido en la última década, sobre todo en la cadera y las rodillas.

El rey Juan Carlos está de vuelta en Sanxenxo (EFE)

Los planes del rey Juan Carlos en Sanxenxo

Como es habitual, Juan Carlos I se ha alojado en casa de Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y uno de sus apoyos constantes en Galicia. El viernes, en la víspera del inicio de la competición, había disfrutado además de una salida privada por la ría junto a su hermana, la infanta Margarita; su cuñado, Carlos Zurita, y su sobrina María Zurita.

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La infanta Margarita en Sanxenxo (EFE)

El movimiento central de esta visita ha sido su vuelta al mando del Bribón, en el último gran ensayo antes del Europeo de julio en Suiza. Su principal rival vuelve a ser el Titia, patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo el pasado año y segundo clasificado de la Liga Nacional. En esta ocasión también ha estado acompañado por Luisa de Orleans, su ahijada, con la que mantiene una relación estrecha desde hace años.

El rey Juan Carlos está de vuelta en Sanxenxo (EFE)

Ambos han compartido jornada náutica, cada uno en su propia embarcación, en una imagen que ha concentrado buena parte de la atención en el puerto. El jueves, el rey emérito visitó el hospital Quirón de Pontevedra para que le limpiaran un oído que tenía taponado. Ese mismo día aprovechó para comer con sus amigos en el restaurante Mauro

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Las regatas del rey emérito

La jornada se ha desarrollado con el ambiente habitual de las grandes citas náuticas de Sanxenxo: medidas de seguridad discretas, curiosos en los pantalanes y socios y regatistas pendientes del viento y del estado del mar. La salida y entrada de puerto del Bribón con el rey a bordo ha seguido despertando expectación, aunque ya lejos del impacto de sus primeras visitas.

El rey Juan Carlos está de vuelta en Sanxenxo (Europa Press)

Esta es la tercera visita de Juan Carlos I a España en lo que va de año, todas vinculadas a su calendario deportivo. Desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020, Sanxenxo se ha consolidado como su principal punto de conexión con España y como el lugar al que regresa para mantener su actividad en la vela. Su primer viaje a Sanxenxo en abril de 2022 provocó una fuerte atención informativa, con seguimiento de prensa local, nacional e internacional en los puntos por los que se desplazaba.

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Con el paso del tiempo, el perfil de estas estancias ha cambiado. Ya no se ha repetido la presión pública que acompañó aquel retorno, cuando la visibilidad del exjefe del Estado generó malestar en la Casa Real. En las primeras visitas apenas salía de la vivienda de su anfitrión, mientras que en los viajes posteriores ha recuperado una agenda más abierta en la zona, con asistencia a restaurantes y encuentros familiares. En Sanxenxo ha recibido a la infanta Elena, que también regateaba, a su hermana la duquesa de Soria con su familia y a miembros de los Gómez-Acebo, mientras que la reina Sofía nunca ha coincidido con él en la localidad gallega.