Viajes

Este es el mejor destino del mundo en 2026 según los usuarios de TripAdvisor: playas de ensueño, templos y aventuras en la joya de Indonesia

La isla conquista a millones de viajeros con su mezcla de paisajes paradisíacos, cultura milenaria, naturaleza exuberante y una hospitalidad única que la sitúan en la cima de los Traveller’s Choice de TripAdvisor

Guardar
Kelingking Beach in Nusa Penida island, Bali in Indonesia (Adobe Stock)
Kelingking Beach in Nusa Penida island, Bali in Indonesia (Adobe Stock)

El mundo ofrece cada año nuevos destinos que despiertan la imaginación y la sed de aventura de los viajeros. En 2026, la pregunta sobre dónde viajar se vuelve aún más relevante para quienes buscan experiencias inolvidables, playas paradisíacas y culturas que parecen sacadas de un sueño. Entre las miles de opciones, hay un lugar que ha conquistado a millones de usuarios y que, según los Traveller’s Choice de TripAdvisor, se corona como el mejor destino del año: Bali, la joya de Indonesia.

Esta isla del Sudeste Asiático no solo es sinónimo de postal perfecta, sino que invita a vivir días de ensueño entre arrozales, templos y aguas turquesas. Para quienes han aplazado durante años el gran viaje soñado, 2026 se perfila como el momento ideal para descubrir Bali, un enclave que seduce tanto por su belleza natural como por la autenticidad de su cultura y la calidez de su gente.

Playas de ensueño y aventuras inolvidables

Bali es célebre por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, donde el viajero puede relajarse bajo el sol o lanzarse a la exploración submarina. Los usuarios de TripAdvisor destacan la calidad de sus arenales y la posibilidad de practicar snorkel o buceo en arrecifes de coral repletos de vida. Entre las experiencias más recomendadas figura la inmersión en Tulamben, donde yacen los restos de un barco hundido durante la Segunda Guerra Mundial, hoy convertido en un santuario para la fauna marina.

Pero la isla va mucho más allá del turismo de sol y playa. Quienes prefieren la aventura pueden adentrarse en la selva balinesa, recorrer cascadas ocultas o subir a las laderas del volcán Batur al amanecer. Las rutas de senderismo y las excursiones en bicicleta permiten descubrir paisajes de arrozales en terrazas y pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo.

Bali-Indonesia
Lotus pond and Pura Saraswati temple in early morning, Ubud, Bali, Indonesia. (Getty)

Pero esto no se queda aquí, pues el interior de Bali guarda algunos de los templos más impresionantes de Asia, envueltos por la vegetación y la mística de siglos de historia. El templo de Uluwatu, suspendido sobre los acantilados, o el emblemático Pura Besakih, conocido como el “Templo Madre”, son visitas obligadas para quienes desean conectar con la espiritualidad local y dejarse envolver por el sonido de los gamelanes y las ceremonias hindúes.

Igualmente, la cultura balinesa cautiva tanto por su arte como por su hospitalidad. En el pueblo de Ubud, epicentro cultural de la isla, el visitante puede participar en clases de yoga, talleres de pintura, danzas tradicionales y mercados de artesanía donde se respira la vida cotidiana de Bali. La gastronomía local, a base de ingredientes frescos, especias y sabores exóticos, es otro de los grandes atractivos que destacan quienes han recorrido la isla.

Naturaleza salvaje y biodiversidad

Bali es también un paraíso para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad. La isla alberga reservas naturales y parques donde viven especies únicas, desde monos y aves tropicales hasta tortugas marinas. Las caminatas por la selva permiten descubrir una flora exuberante y observar la vida silvestre en su hábitat natural, mientras que los arrozales en terrazas de Tegallalang ofrecen una de las estampas más icónicas de Indonesia.

A diferencia de otros destinos de lujo, como Maldivas o Polinesia Francesa, Bali ofrece una excelente relación calidad-precio. Es posible encontrar alojamientos para todos los presupuestos, desde resorts exclusivos hasta bungalows sencillos junto al mar. La oferta de ocio es tan amplia que la isla es perfecta tanto para lunas de miel como para viajes en familia, escapadas de amigos o retiros de bienestar.

7 destinos perfectos para visitar en una semana durante estas vacaciones: playas, bonitos pueblos y muchas actividades.

Además, la isla cuenta con una infraestructura turística consolidada, que facilita los traslados y la organización de excursiones a medida. Las opiniones de los usuarios de TripAdvisor subrayan la amabilidad de los balineses y la seguridad de la isla como factores decisivos para elegirla como destino principal en 2026.

Temas Relacionados

IndonesiaBaliDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El increíble castillo de Valladolid que es de los más grandes de España: una torre de 40 metros de altura y una referencia arquitectónica

El recorrido por patios, torres, galerías y capillas permite descubrir el legado de reyes, guerras y restauraciones que mantienen viva la memoria de la Edad Media

El increíble castillo de Valladolid que es de los más grandes de España: una torre de 40 metros de altura y una referencia arquitectónica

La mansión isabelina del siglo XVI que cerrará en Semana Santa por un rodaje de Netflix

La producción restringirá el acceso a zonas históricas de Burghley House entre el 31 de marzo y el 4 de abril, mientras otras áreas permanecerán abiertas al público

La mansión isabelina del siglo XVI que cerrará en Semana Santa por un rodaje de Netflix

El pueblo malagueño que esconde un pasado con Julio César: historia romana, herencia árabe y cercano al mar

Este municipio andaluz también fue el lugar de nacimiento de Blas Infante, político conocido por ser considerado el ideólogo del andalucismo

El pueblo malagueño que esconde un pasado con Julio César: historia romana, herencia árabe y cercano al mar

Cuál es la hermandad más antigua de la Semana Santa de Sevilla: fue fundada por los vecinos hace más de 600 años

La primera cofradía que se creó en la capital de Andalucía sigue llevando fe, tradición y emoción a las calles de la ciudad en una festividad que atrae a miles de sevillanos y turistas

Cuál es la hermandad más antigua de la Semana Santa de Sevilla: fue fundada por los vecinos hace más de 600 años

El bonito parador en una casona barroca del siglo XVII que se encuentra en la ‘villa de las tres mentiras’

Este alojamiento permite disfrutar de uno de los pueblos más bonitos de España y descansar en una casa tradicional con todas las comodidades y servicios

El bonito parador en una casona barroca del siglo XVII que se encuentra en la ‘villa de las tres mentiras’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Un policía nacional jubilado consigue el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión y recibirá 15.000 euros en atrasos

Conducir a 120 kilómetros por hora es tirar el dinero en la autopista: estas son las recomendaciones de los expertos para ahorrar en Semana Santa

Un padre tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia a sus dos hijos mayores de edad: aunque llevan cinco años sin hablar, no es culpa de los jóvenes

Sanidad se quiere deshacer de la colección de arte de un histórico narco gallego: subasta cuadros de ‘El Culebras’ por precios entre 18 y 150 euros

Los consejos de los expertos para conseguir la mejor oferta a la hora de comprarte un coche

ECONOMÍA

La compra de vivienda para especular se desploma casi a la mitad por miedo a que caiga la rentabilidad del alquiler

La compra de vivienda para especular se desploma casi a la mitad por miedo a que caiga la rentabilidad del alquiler

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las consecuencias de la “guerra perpetua” en Irán que anticipa el Gobierno: tras la gasolina, el precio de los alimentos es el siguiente

Retiran el carné de conducir a una mujer que se presentó ebria a una entrevista de trabajo para una residencia de ancianos: “Solo me tomé tres cervezas la noche anterior”

El efecto de la rebaja de impuestos a la gasolina: los hogares más pobres ahorran 9 euros y los más ricos 289 euros

DEPORTES

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Ronald Araújo comparte su experiencia con los problemas de salud mental: “Había cosas que necesitaba aprender”

Marc Márquez sigue buscando su mejor versión: “Todavía no está en plena forma”

El FC Barcelona podría volver a jugar en Montjuic para terminar las obras del Camp Nou: fechas y opciones que baraja el equipo azulgrana

Los controladores aéreos de Sevilla avisan de una posible huelga que podría poner en jaque la Copa del Rey

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP