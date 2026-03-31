Este es el mejor destino del mundo en 2026 según los usuarios de TripAdvisor: playas de ensueño, templos y aventuras en la joya de Indonesia

Kelingking Beach in Nusa Penida island, Bali in Indonesia (Adobe Stock)

El mundo ofrece cada año nuevos destinos que despiertan la imaginación y la sed de aventura de los viajeros. En 2026, la pregunta sobre dónde viajar se vuelve aún más relevante para quienes buscan experiencias inolvidables, playas paradisíacas y culturas que parecen sacadas de un sueño. Entre las miles de opciones, hay un lugar que ha conquistado a millones de usuarios y que, según los Traveller’s Choice de TripAdvisor, se corona como el mejor destino del año: Bali, la joya de Indonesia.

Esta isla del Sudeste Asiático no solo es sinónimo de postal perfecta, sino que invita a vivir días de ensueño entre arrozales, templos y aguas turquesas. Para quienes han aplazado durante años el gran viaje soñado, 2026 se perfila como el momento ideal para descubrir Bali, un enclave que seduce tanto por su belleza natural como por la autenticidad de su cultura y la calidez de su gente.

Playas de ensueño y aventuras inolvidables

Bali es célebre por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, donde el viajero puede relajarse bajo el sol o lanzarse a la exploración submarina. Los usuarios de TripAdvisor destacan la calidad de sus arenales y la posibilidad de practicar snorkel o buceo en arrecifes de coral repletos de vida. Entre las experiencias más recomendadas figura la inmersión en Tulamben, donde yacen los restos de un barco hundido durante la Segunda Guerra Mundial, hoy convertido en un santuario para la fauna marina.

Pero la isla va mucho más allá del turismo de sol y playa. Quienes prefieren la aventura pueden adentrarse en la selva balinesa, recorrer cascadas ocultas o subir a las laderas del volcán Batur al amanecer. Las rutas de senderismo y las excursiones en bicicleta permiten descubrir paisajes de arrozales en terrazas y pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo.

Lotus pond and Pura Saraswati temple in early morning, Ubud, Bali, Indonesia. (Getty)

Pero esto no se queda aquí, pues el interior de Bali guarda algunos de los templos más impresionantes de Asia, envueltos por la vegetación y la mística de siglos de historia. El templo de Uluwatu, suspendido sobre los acantilados, o el emblemático Pura Besakih, conocido como el “Templo Madre”, son visitas obligadas para quienes desean conectar con la espiritualidad local y dejarse envolver por el sonido de los gamelanes y las ceremonias hindúes.

Igualmente, la cultura balinesa cautiva tanto por su arte como por su hospitalidad. En el pueblo de Ubud, epicentro cultural de la isla, el visitante puede participar en clases de yoga, talleres de pintura, danzas tradicionales y mercados de artesanía donde se respira la vida cotidiana de Bali. La gastronomía local, a base de ingredientes frescos, especias y sabores exóticos, es otro de los grandes atractivos que destacan quienes han recorrido la isla.

Naturaleza salvaje y biodiversidad

Bali es también un paraíso para los amantes de la naturaleza y la biodiversidad. La isla alberga reservas naturales y parques donde viven especies únicas, desde monos y aves tropicales hasta tortugas marinas. Las caminatas por la selva permiten descubrir una flora exuberante y observar la vida silvestre en su hábitat natural, mientras que los arrozales en terrazas de Tegallalang ofrecen una de las estampas más icónicas de Indonesia.

A diferencia de otros destinos de lujo, como Maldivas o Polinesia Francesa, Bali ofrece una excelente relación calidad-precio. Es posible encontrar alojamientos para todos los presupuestos, desde resorts exclusivos hasta bungalows sencillos junto al mar. La oferta de ocio es tan amplia que la isla es perfecta tanto para lunas de miel como para viajes en familia, escapadas de amigos o retiros de bienestar.

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Además, la isla cuenta con una infraestructura turística consolidada, que facilita los traslados y la organización de excursiones a medida. Las opiniones de los usuarios de TripAdvisor subrayan la amabilidad de los balineses y la seguridad de la isla como factores decisivos para elegirla como destino principal en 2026.