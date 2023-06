Los 10 mejores hoteles de España, según los usuarios de TripAdvisor

Hotel Ikos Andalusia en Estepona, España (Ikos Resorts)

Cómo cada año, TripAdvisor ha publicado la lista de los galardonados con los premios Traveller’s Choice en las distintas categorías de hoteles, destinos y atracciones. Para ello, la plataforma ha tenido en cuenta las opiniones de millones de usuarios, premiando a aquellos lugares o alojamientos que han cumplido con ‘las rigurosas normativas de confianza y seguridad’ que califica el portal web.

Así, en lo referente a los hoteles, se ha establecido un ranking de los alojamientos que más gustan a los viajeros, “desde los más lujosos e imponentes hasta los más pintorescos y encantadores”, tal y como señala TripAdvisor. De esta forma, el ‘Top 10′ de los mejores hoteles de España estaría encabezado por el Ikos Andalusia, en Estepona. Además, este resort es el único español que está presente en los premios a los mejores hoteles del mundo que otorga la misma plataforma.

1) Ikos Andalusia, Estepona

Con el concepto de ‘todo incluido’ este resort de lujo ofrece una experiencia única. Ubicado en primera línea de playa, cuenta con nueve restaurantes donde se podrá disfrutar de menús diseñados por chefs con estrellas Michelín, así como unas instalaciones y un servicio excepcional. Además, las habitaciones son extremadamente amplias y lujosas, y algunas de ellas cuenta con piscina privada. A esto se le suma el espectacular spa, el cual brinda al huésped todo tipo de experiencias sensoriales. La cadena hotelera cuenta con hasta siete propiedades distribuidas por España y Grecia, conformándose como toda una potencia en el sector.

2) Iberostar Grand El Mirador, Tenerife

Ubicado en Costa Adeje, el hotel Iberostar Grand El Mirador alberga toda la esencia de uno de los litorales más espectaculares de España. El resort de cinco estrellas brinda al visitante un alojamiento único donde puede disfrutar de todo tipo de servicios y actividades. El hotel cuenta con 124 suites con vistas a la playa del Duque y con piscinas y un spa de primera calidad. El lugar está destinado para personas mayores de 16 años y a los demás servicios se unen: un gimnasio, tres restaurantes, dos bares y diversas actividades como golf o deportes acuáticos.

3) Royal Hideaway Corales Suites, Tenerife

Diseñado por el arquitecto tinerfeño Leonardo Omar, el hotel muestra una forma de barco y su interior está inspirado en los corales marinos de la isla. Las suites se convierten en una travesía por la isla gracias a sus espectaculares vistas del océano, así como sus 114 apartamentos, los cuales se encuentran frente a la playa de La Enramada. Igualmente, su oferta gastronómica es de lo más suculenta, pues dos de sus restaurantes han sido galardonados con estrellas Michelín.

4) Hotel Cuevas, Santillana del Mar

Hotel Cuevas, Santillana del Mar (Turismo Santillana del Mar)

Ubicado en uno de los pueblos con más encanto de Cantabria, el Hotel Cuevas brinda un ambiente romántico con una gran cantidad de servicios que harán la estancia maravillosa. El establecimiento cuenta con jacuzzi y desayuno incluido y es el lugar perfecto para hospedarse si se desea visitar la localidad. Esto se debe a que se encuentra cerca de lugares de interés como la Casa del Águila y la Parra, así como del Museo y Fundación Jesús Otero y Museo Diocesano Regina Coeli.

5) Es Príncep, Mallorca

Hotel Es Príncep, Mallorca (Es Príncep)

El hotel Es Príncep se localiza en pleno centro urbano de Mallorca, muy cerca de la Basílica de Sant Francesc y de las Terrazas de la Catedral de Palma. Cuenta con un servicio 24 horas y una piscina en la azotea, haciendo que la experiencia sea aún mayor. Su gran localización permite visitar la ciudad de una forma excepcional, pudiendo descubrir todos sus puntos de interés.

6) Hotel Gravina51, Sevilla

La capital andaluza cuenta con el sexto mejor hotel de España, según los usuarios de TripAdvisor. El hotel Gravina51 constituye una casa-palacio sevillana de principios de siglo XX. Se encuentra totalmente reformada, ofreciendo al viajero todo tipo de servicios y las mejores comodidades. Se localiza en el centro histórico de la ciudad, muy cerca de la catedral de Sevilla y del Real Alcázar.

7) Can Ferrereta, Mallorca

Hotel Can Ferrereta, Mallorca (Can Ferrereta)

Este hotel se enclava en el centro histórico de Santanyí, en el sureste de Mallorca y a escasa distancia de las mejores playas de la isla. Se distribuye en una residencia del siglo XVII reconvertida en un resort de cinco estrellas. Alberga 32 habitaciones y suites rodeadas de bellos jardines para una estancia muy especial en un entorno único. Su localización permite visitar lugares de gran interés turísticos como es la playa de Es Trenc o el parque natural de Mondragó. Aquí se podrán encontrar algunas de las calas vírgenes más espectaculares de la isla.

8) Palacio de los Duques Gran Meliá - The Leading Hotels of the World, Madrid

Hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, Madrid (Melia.com)

El lujoso Palacio de los Duques Gran Meliá – The Leading Hotel of the World se sitúa en uno de los lugares más privilegiados de la capital. A caballo entre el Palacio Real y la Gran Vía, este hotel de cinco estrellas se esconde tras una espectacular fachada isabelina. Alberga un total de 120 habitaciones y 20 suites. Igualmente, uno de sus principales atractivos es su hermoso jardín histórico de más de mil metros cuadrados. También destaca su oferta gastronómica, que incluye un restaurante asesorado por los ‘Hermanos Torres’, y las vistas de la capital desde el solárium ubicado en el ático son maravillosas.

9) Club Maspalomas Suites & Spa, Gran Canaria

Este hotel solo para adultos ofrece una experiencia de pareja única en la isla. Es el lugar perfecto para evadirse de la rutina y conectar con uno mismo de la mano de los mejores servicios. El resort combina naturaleza, presente en los impresionantes jardines tropicales, con arquitectura tradicional y confort. Este último se traduce en el increíble spa, el cual ofrece todo tipo de servicios con los mejores profesionales.

10) Dear Hotel Madrid, Madrid

Por último, este nuevo hotel madrileño de diseño se ubica en el centro de la capital, justo en la Plaza de España. Las vistas que ofrece de este enclave y de la Gran Vía son inmejorables, y más si se disfrutan desde su Restaurante & Lounge bar Nice to meet you. Este se localiza en la planta 14 y cuenta con una terraza panorámica con vistas de 360º y una Skypool.

