El increíble castillo de Valladolid que es de los más grandes de España: una torre de 40 metros de altura y una referencia arquitectónica

Castillo de La Mota, en Valladolid (Web del castillo)

Los castillos de España son testigos de siglos de historia, batallas y leyendas que han dejado huella en el paisaje y la memoria colectiva. Estas fortalezas, repartidas por toda la península, ofrecen una visión privilegiada del pasado medieval, de la arquitectura defensiva y de los personajes que marcaron la vida política y militar del país. Cada castillo conserva un aura propia: algunos dominan colinas estratégicas, otros vigilan cursos de agua y todos, sin excepción, invitan a recorrer sus muros, torres y patios para comprender el legado que atesoran.

Uno de los ejemplos más imponentes y mejor conservados del patrimonio castellano es el castillo de La Mota, situado en Medina del Campo (Valladolid). Esta fortaleza, referencia clave en la historia de Castilla, destaca no solo por su arquitectura innovadora, sino también por la importancia de los hechos que albergaron sus estancias: desde funciones de archivo real hasta episodios de reclusión y fuga que han alimentado la literatura y la leyenda en torno a sus muros.

Un castillo forjado en la historia de Castilla

La fortaleza de La Mota hunde sus raíces en el reinado de Pedro I, aunque el edificio actual data del siglo XV. Las primeras obras se iniciaron bajo el mandato de Juan II, utilizando y adaptando las antiguas murallas medievales del siglo XII. Posteriormente, Enrique IV completaría el recinto interior y la majestuosa torre del Homenaje, mientras que los Reyes Católicos culminarían la gran barrera defensiva y el foso que aún hoy circunda la construcción.

La incorporación de una galería de tiro subterránea supuso una revolución en la arquitectura militar europea, adaptando el castillo al uso de la artillería. Esta innovación convirtió a La Mota en una referencia entre las fortalezas de su época y en ejemplo de la transición entre la defensa medieval y la moderna.

Castillo de la Mota, Medina del Campo, España.

Pero más allá de su valor arquitectónico, el castillo está impregnado de historias y sucesos que reflejan el esplendor de Castilla. Sirvió como archivo de la Corona, custodió documentos cruciales y fue prisión de personajes tan conocidos como la princesa Juana o César Borgia, quien protagonizó una legendaria huida. El castillo también jugó un papel relevante durante la Guerra de las Comunidades y fue objetivo de las tropas imperiales de Carlos V en la revuelta de 1520.

Sin embargo, la estructura original fue perdiendo su uso defensivo con el paso de los siglos y el interior se vio gravemente afectado, pero la declaración de Monumento Nacional en 1904 marcó el inicio de una etapa de restauración. En los años 40, el edificio fue adaptado para acoger la Escuela de Mandos de la Sección Femenina, recuperando parte de su esplendor y abriendo el camino para nuevos usos culturales y turísticos.

Arquitectura y espacios visitables

El castillo presenta una planta trapezoidal, con dos murallas: la interior y la barbacana exterior. El acceso principal se realiza por dos puentes, siendo solo el segundo levadizo, bajo un gran arco coronado con el escudo de los Reyes Católicos y la fecha de 1483, año en que se finalizó la gran obra artillera.

Rodeando la barrera, un profundo foso y galerías subterráneas dan cuenta de la potencia defensiva del conjunto. El interior alberga cinco torres, un extenso patio de armas y la imponente torre del Homenaje, de 40 metros de altura y cinco plantas, dos de ellas originales del siglo XV. En la planta baja se pueden visitar la sala de Juan de la Cosa y la capilla de Santa María del Castillo, donde destacan un crucifijo filipino del siglo XVII y un tríptico flamenco de finales del XV.

El castillo hoy: turismo, cultura y formación

Castillo de La Mota, en Valladolid (Wikimedia).

En la actualidad, el castillo de La Mota es propiedad de la Junta de Castilla y León y combina dos usos principales: espacio para actividades culturales y centro turístico. La Consejería de Cultura organiza cursos y conferencias, mientras que la Concejalía de Turismo gestiona la visita pública y pone en valor el patrimonio del conjunto.

Desde 2007, el Centro de Recepción de Visitantes da la bienvenida a quienes desean conocer la fortaleza. Aquí también se puede visitar un interesante yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro, sobre el que se asienta el centro, y obtener información sobre la villa de Medina del Campo.

Las visitas pueden realizarse de forma libre o guiada, siendo posible recorrer los exteriores, la liza, el patio de armas, la capilla y las galerías subterráneas. La visita guiada a la torre del Homenaje permite conocer el Salón de Honor, el Peinador de la Reina y disfrutar de las vistas desde el Mirador del Caballero. Se recomienda reservar previamente, especialmente para grupos o para acceder a la torre.

Horarios y tarifas

El castillo abre todo el año, con horario adaptado según la temporada. La entrada a los exteriores y planta baja es gratuita, mientras que las visitas guiadas tienen un coste que varía entre 3 y 5 euros, con descuentos para niños, personas con discapacidad y grupos. Hay audioguías en varios idiomas y la atención al visitante está garantizada tanto en el centro de recepción como a través de los teléfonos de información y reserva.

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Cómo llegar

Desde Valladolid, el viaje es de alrededor de 40 minutos por las carreteras A-62 y A-6. Por su parte, desde Salamanca el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora por las vías A-62 y CL-602.