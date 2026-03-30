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El secreto mejor guardado del sur de Portugal: un pueblo rodeado de viñedos, con dos castillos y playas paradisíacas a menos de una hora de Lisboa

Entre viñedos, fortalezas y playas paradisíacas, esta ciudad marinera sorprende con su autenticidad, una gastronomía única y rutas donde descubrir delfines, miradores y el encanto de la Sierra de Arrábida

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Setúbal, en Portugal
Setúbal, en Portugal (Visit Sétubal)

En el sur de Portugal, lejos de las rutas más transitadas y del bullicio de Lisboa, se esconde una ciudad que ha sabido preservar su esencia marinera y su profundo vínculo con la naturaleza. Los pueblos y ciudades lusas son célebres por su historia, su gastronomía y su hospitalidad, pero pocos logran condensar en tan poco espacio tanta riqueza patrimonial, paisajística y cultural como Setúbal. Entre viñedos centenarios, fortalezas que vigilan el mar y aguas donde nadan delfines, la ciudad invita al viajero a descubrir un Portugal diferente, auténtico y vibrante.

Setúbal mira al Atlántico y a la fértil tierra que la rodea. Sus calles mantienen el ritmo pausado de los viejos puertos, llenas de color y de una vida cotidiana que se resiste al paso del tiempo. Aquí, cada plaza, cada iglesia y cada mercado son testigos de una historia tejida entre la cultura del vino, la pesca y el arte popular. La ciudad y su entorno forman un escenario singular que merece ser explorado con calma.

Centro histórico: poesía, cultura y tradición

El corazón de Setúbal late en su centro histórico, donde el pasado y el presente conviven en un entramado de calles estrechas y casas bajas que desafían la monotonía del blanco. La Plaza Barbosa du Bocage rinde homenaje al poeta local y se convierte en punto de encuentro, rodeada de cafés, terrazas y la elegante iglesia de São Julião. Muy cerca, la avenida Luísa Todi recuerda a la célebre cantante de ópera, mientras el Mercado do Livramento despliega murales de azulejos y un bullicioso trajín diario de sabores y colores.

En el barrio de Troino, la vida mantiene un aire reivindicativo y tradicional, con pequeños negocios familiares, dialecto propio y el legado de figuras como el fotógrafo Américo Ribeiro. La cultura y la memoria se entrelazan en cada rincón, completando un retrato genuino de la ciudad. A su vez, la huella histórica de la villa se manifiesta en monumentos de gran valor. El Convento e Iglesia de Jesús, joya del manuelino portugués, es hoy un museo donde el arte y la historia guían al visitante desde el siglo XIV hasta el XX. El recorrido incluye el deslumbrante coro alto y la Sala Capitular, verdaderos tesoros de la arquitectura lusa.

A tan solo unos pasos, el puerto llama con su promesa de buen pescado. Aquí es imprescindible probar el choco frito o el arroz de tamboril a la sombra del Forte São Filipe, fortaleza que domina la bahía y guarda en su interior una capilla forrada de azulejos narrando la vida del santo. El Castelo de Palmela, convertido en museo y hotel, ofrece panorámicas únicas, mientras la línea vegetal del Parque Natural de la Sierra de Arrábida marca el inicio de un paraíso para senderistas y amantes de la naturaleza.

Naturaleza protegida y playas paradisíacas

Playa de Galapinhos (Setúbal)
Playa de Galapinhos, en Sétubal

Pero más allá de su conjunto patrimonial, Sétubal se alza como uno de los destuinos naturales más increíbles de la región gracias a la Sierra de Arrábida. Este santuario natural, defendido por poetas y biólogos locales, es hoy Reserva Natural y uno de los paisajes más bellos de Portugal. Rutas senderistas atraviesan bosques y grutas de caliza, mientras los miradores de la N379-1 regalan vistas de postal sobre el Atlántico. El Convento de Arrábida, fundado en 1542, parece suspendido entre el cielo y las colinas, evocando el origen árabe de la palabra “arrábida”: lugar de oración.

Desde la sierra, el viajero desciende hasta un rosario de playas: Foz, con huellas de dinosaurio; Figueirinha, una lengua de arena que se adentra en el mar; y las tranquilas calas de Galapos, Galapinhos y Coelhos, conocidas por su belleza y aguas cristalinas. En Creiro, naturaleza y arqueología se dan la mano gracias a un antiguo complejo romano de salazones.

El Portinho da Arrábida es un pequeño puerto de casas blancas asomadas a aguas turquesas, ideal para practicar snorkel, kayak o disfrutar de la gastronomía local, desde ostras rebozadas hasta guiso de rape. El Fuerte de Santa María de Arrábida alberga el Museo Oceanográfico Luiz Saldanha y ofrece vistas panorámicas de la recortada costa.

No se puede dejar Setúbal sin visitar el estuario del Sado, hogar de una colonia de delfines mulares y punto de partida de paseos en barco para observarlos de cerca. La península de Troia, antes amenazada por la contaminación y hoy recuperada, permite visitar bateas de ostras y observar aves en el Moinho de Maré da Mourisca, refugio de más de 250 especies, incluidas cigüeñas y flamencos. Igualmente, el interior de la sierra invita a descubrir Azeitão, con sus viñedos y bodegas históricas dedicadas al célebre moscatel de Setúbal, talleres artesanos de azulejos y la posibilidad de experimentar la vida rural entre quesos, mieles y pastores.

El impresionante pueblo a una hora de Lisboa y a orillas del Tajo que se conoce como la capital del gótico portugués.

Cómo llegar

Desde Lisboa, el viaje es de alrededor de 45 minutos por las carreteras IP1 y A12. Por su parte, desde Évora el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la vía A6 (hay peajes).

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