El secreto mejor guardado del sur de Portugal: un pueblo rodeado de viñedos, con dos castillos y playas paradisíacas a menos de una hora de Lisboa

Setúbal, en Portugal (Visit Sétubal)

En el sur de Portugal, lejos de las rutas más transitadas y del bullicio de Lisboa, se esconde una ciudad que ha sabido preservar su esencia marinera y su profundo vínculo con la naturaleza. Los pueblos y ciudades lusas son célebres por su historia, su gastronomía y su hospitalidad, pero pocos logran condensar en tan poco espacio tanta riqueza patrimonial, paisajística y cultural como Setúbal. Entre viñedos centenarios, fortalezas que vigilan el mar y aguas donde nadan delfines, la ciudad invita al viajero a descubrir un Portugal diferente, auténtico y vibrante.

Setúbal mira al Atlántico y a la fértil tierra que la rodea. Sus calles mantienen el ritmo pausado de los viejos puertos, llenas de color y de una vida cotidiana que se resiste al paso del tiempo. Aquí, cada plaza, cada iglesia y cada mercado son testigos de una historia tejida entre la cultura del vino, la pesca y el arte popular. La ciudad y su entorno forman un escenario singular que merece ser explorado con calma.

Centro histórico: poesía, cultura y tradición

El corazón de Setúbal late en su centro histórico, donde el pasado y el presente conviven en un entramado de calles estrechas y casas bajas que desafían la monotonía del blanco. La Plaza Barbosa du Bocage rinde homenaje al poeta local y se convierte en punto de encuentro, rodeada de cafés, terrazas y la elegante iglesia de São Julião. Muy cerca, la avenida Luísa Todi recuerda a la célebre cantante de ópera, mientras el Mercado do Livramento despliega murales de azulejos y un bullicioso trajín diario de sabores y colores.

En el barrio de Troino, la vida mantiene un aire reivindicativo y tradicional, con pequeños negocios familiares, dialecto propio y el legado de figuras como el fotógrafo Américo Ribeiro. La cultura y la memoria se entrelazan en cada rincón, completando un retrato genuino de la ciudad. A su vez, la huella histórica de la villa se manifiesta en monumentos de gran valor. El Convento e Iglesia de Jesús, joya del manuelino portugués, es hoy un museo donde el arte y la historia guían al visitante desde el siglo XIV hasta el XX. El recorrido incluye el deslumbrante coro alto y la Sala Capitular, verdaderos tesoros de la arquitectura lusa.

A tan solo unos pasos, el puerto llama con su promesa de buen pescado. Aquí es imprescindible probar el choco frito o el arroz de tamboril a la sombra del Forte São Filipe, fortaleza que domina la bahía y guarda en su interior una capilla forrada de azulejos narrando la vida del santo. El Castelo de Palmela, convertido en museo y hotel, ofrece panorámicas únicas, mientras la línea vegetal del Parque Natural de la Sierra de Arrábida marca el inicio de un paraíso para senderistas y amantes de la naturaleza.

Naturaleza protegida y playas paradisíacas

Playa de Galapinhos, en Sétubal

Pero más allá de su conjunto patrimonial, Sétubal se alza como uno de los destuinos naturales más increíbles de la región gracias a la Sierra de Arrábida. Este santuario natural, defendido por poetas y biólogos locales, es hoy Reserva Natural y uno de los paisajes más bellos de Portugal. Rutas senderistas atraviesan bosques y grutas de caliza, mientras los miradores de la N379-1 regalan vistas de postal sobre el Atlántico. El Convento de Arrábida, fundado en 1542, parece suspendido entre el cielo y las colinas, evocando el origen árabe de la palabra “arrábida”: lugar de oración.

Desde la sierra, el viajero desciende hasta un rosario de playas: Foz, con huellas de dinosaurio; Figueirinha, una lengua de arena que se adentra en el mar; y las tranquilas calas de Galapos, Galapinhos y Coelhos, conocidas por su belleza y aguas cristalinas. En Creiro, naturaleza y arqueología se dan la mano gracias a un antiguo complejo romano de salazones.

El Portinho da Arrábida es un pequeño puerto de casas blancas asomadas a aguas turquesas, ideal para practicar snorkel, kayak o disfrutar de la gastronomía local, desde ostras rebozadas hasta guiso de rape. El Fuerte de Santa María de Arrábida alberga el Museo Oceanográfico Luiz Saldanha y ofrece vistas panorámicas de la recortada costa.

No se puede dejar Setúbal sin visitar el estuario del Sado, hogar de una colonia de delfines mulares y punto de partida de paseos en barco para observarlos de cerca. La península de Troia, antes amenazada por la contaminación y hoy recuperada, permite visitar bateas de ostras y observar aves en el Moinho de Maré da Mourisca, refugio de más de 250 especies, incluidas cigüeñas y flamencos. Igualmente, el interior de la sierra invita a descubrir Azeitão, con sus viñedos y bodegas históricas dedicadas al célebre moscatel de Setúbal, talleres artesanos de azulejos y la posibilidad de experimentar la vida rural entre quesos, mieles y pastores.

El impresionante pueblo a una hora de Lisboa y a orillas del Tajo que se conoce como la capital del gótico portugués.

Cómo llegar

Desde Lisboa, el viaje es de alrededor de 45 minutos por las carreteras IP1 y A12. Por su parte, desde Évora el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 5 minutos por la vía A6 (hay peajes).