La catedral románica mejor conservada de España: una joya del siglo XII considerada la Perla del Duero

Catedral de San Salvador, en Zamora. / Wikimedia

El primer estilo artístico unificado en Europa Occidental, desarrollado entre los siglos XI y XII, es el románico, con especial presencia en la península Ibérica. El norte de España es donde las huellas de este estilo arquitectónico se encuentran en todo su esplendor: desde la catedral de Santiago de Compostela hasta el castillo de Loarre, en Huesca, pasando por Palencia o Zamora.

Es precisamente en el corazón de Zamora donde está ubicada la catedral de San Salvador, la cual se ha consolidado como una de las edificaciones románicas mejor conservadas en todo el territorio. Conocida como la Perla del Duero, este templo del siglo XII destaca entre los monumentos religiosos de la ciudad por su valor patrimonial y la pureza de su estilo arquitectónico.

La construcción de la iglesia comenzó hacia la mitad del siglo XII, bajo el reinado de Alfonso VII de León, y se completó aproximadamente en 1174. La catedral fue reconocida oficialmente como Monumento Nacional el 5 de septiembre de 1889, según ha recogido ElPeriódico, una distinción que realza su presencia entre el patrimonio cultural de Castilla y León. No obstante, hay que mirar hacia la elevada Torre del Salvador para hallar el dato diferenciador, el cual alcanza unos 45 metros de altitud y fue añadido en el siglo XIII, aportando verticalidad a la silueta general.

La huella del Románico del Duero enriquecido con nuevos elementos artísticos

A pesar de contar con unas dimensiones más contenidas que otras catedrales españolas, la catedral de Zamora sintetiza siglos de historia, arte y arquitectura en una única estructura. Su origen está vinculado directamente al llamado Románico del Duero, un conjunto de construcciones medievales desarrolladas a lo largo de las poblaciones del río en los siglos XI y XII.

La tradición sostiene que la obra se llevó a cabo bajo la dirección de un único maestro de obras, aunque el nombre de dicha figura ha quedado en el anonimato. El medio catalán remarca que el edificio mantiene la esencia del románico, enriquecida paulatinamente con nuevas capillas, altares y elementos artísticos incorporados con el paso del tiempo.

La catedral de Zamora domina el perfil urbano gracias a su cimborrio situado en el crucero, una cúpula gallonada reconocida por su cubierta exterior de pequeñas escamas de piedra, característica que refuerza su identidad visual dentro del casco antiguo de Zamora. La piedra dorada utilizada en su construcción adquiere tonalidades cálidas al atardecer, creando uno de los paisajes más representativos del entorno histórico.

Qué ver en la catedral de Zamora: horarios, museo y detalles arquitectónicos

La estructura interior del templo conserva elementos originales del románico, a los que se han sumado espacios tan destacados como la capilla mayor y el coro, además de retablos y obras sacras que testimonian la evolución estética del conjunto. Entre los puntos más emblemáticos sobresale también la Puerta del Obispo en la fachada meridional.

Una visita completa a la catedral de la ciudad incluye la entrada al Museo Catedralicio, situado dentro del propio complejo. En sus salas se expone una colección patrimonial vinculada a la diócesis de Zamora: pintura religiosa, esculturas, orfebrería y, de forma singular, una serie de tapices flamencos de los siglos XV y XVI.

El acceso al recinto está disponible durante todo el año, con horarios diferenciados por temporada. De noviembre a marzo, el horario de visita es de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Entre abril y octubre, el cierre vespertino se retrasa hasta las 20:00. La tarifa general, que permite recorrer tanto la catedral como el museo y otros espacios anexos, ronda los seis euros.

Experiencias singulares y aspectos menos conocidos de la Perla del Duero

Para quienes buscan una aproximación alternativa, los sábados por la noche se ofrecen visitas especiales denominadas “Aromas de Fe”. Son recorridos guiados que aprovechan la iluminación interior para revelar detalles menos visibles en el horario convencional, según se describe en el reportaje publicado por ElPeriódico. Estas experiencias añaden una dimensión distinta al encuentro con la catedral, hasta el punto de convertirla en un enclave imprescindible para los interesados en la historia medieval peninsular.

Entre sus muros tuvieron lugar acontecimientos históricos clave como es la firma de la unión de Castilla y León. Igualmente, a día de hoy constituye uno de los hoteles más especiales de la región

Pese a permanecer algo alejada de los grandes flujos turísticos, la catedral de San Salvador sigue siendo reconocida como una de las joyas del románico hispano y un auténtico referente del Románico del Duero por la riqueza patrimonial que aporta a la ciudad y su entorno.