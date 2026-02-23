Viajes

La ciudad con más iglesias románicas del mundo está en España: declarada Conjunto Histórico-Artístico con dos palacios y 24 templos

Una localidad poco turística para disfrutar con tranquilidad de la arquitectura y la historia

Zamora, la ciudad con más
Zamora, la ciudad con más iglesias románicas del mundo.

Zamora es la ciudad con más iglesias románicas del mundo, aunque muchos viajeros lo desconocen. Esta capital de provincia, situada en la comunidad de Castilla y León, es un verdadero tesoro para quienes disfrutan de la historia y el arte, pero también para quienes buscan un destino tranquilo, auténtico y fácil de recorrer. En su casco histórico se concentran 24 iglesias románicas, dos palacios y un castillo, lo que le ha valido el reconocimiento como Conjunto Histórico-Artístico. Aquí, el patrimonio forma parte de la vida diaria y se descubre a cada paso, sin grandes multitudes y con un ambiente relajado.

El encanto de Zamora se percibe nada más llegar: su apariencia medieval se levanta sobre una colina junto al río Duero, con la silueta de iglesias, torres y murallas perfectamente integradas en el paisaje. La ciudad invita a pasear sin prisas, ya que la mayoría de los templos están a pocos minutos a pie unos de otros. Muchas de estas iglesias fueron construidas entre los siglos XI y XIII, en una época en la que Zamora tenía un papel estratégico en la frontera de los reinos cristianos y Al-Ándalus. Por eso, el casco antiguo ofrece un conjunto único en Europa, donde cada calle y cada plaza tiene una historia que contar.

A diferencia de otros destinos turísticos, en Zamora el Románico no es un simple decorado. La ciudad mantiene barrios y ambientes donde el patrimonio sigue vivo y en uso. Las iglesias, los palacios y el castillo no se visitan como piezas de museo, sino como espacios que forman parte de la vida de los zamoranos.

¿Qué ver en Zamora si te interesa el Románico?

El principal atractivo de Zamora es su conjunto de iglesias románicas. En pocos lugares del mundo se puede hacer una ruta tan completa y variada por este estilo arquitectónico. Los templos más emblemáticos son la Catedral de Zamora, que destaca por su cúpula de estilo bizantino y su ubicación junto al castillo y las murallas, y las iglesias de San Claudio de Olivares, Santiago del Burgo y San Cipriano. Cada una tiene su propio carácter, historia y detalles únicos, desde portadas esculpidas hasta ábsides y torres que se conservan en perfecto estado.

La iglesia más impresionante del mundo: se encuentra excavada en mitad de un precipicio y solo se accede por un sendero a través de la montaña.

La visita a estas iglesias permite entender cómo creció la ciudad durante la Edad Media: cada barrio o comunidad construyó su propio templo, y muchos de ellos siguen en uso hoy en día. Además, la mayoría están abiertos al público y se pueden recorrer sin necesidad de visitas guiadas, lo que da libertad para organizar el itinerario a tu ritmo. La cercanía entre unos y otros facilita recorrerlas todas en uno o dos días, ideal para una escapada de fin de semana.

Además del Románico, Zamora ofrece otros monumentos de interés. El castillo domina la ciudad desde lo alto y permite disfrutar de vistas espectaculares sobre el Duero y el casco antiguo. Los palacios, como el de los Condes de Alba y Aliste (hoy Parador Nacional) o el Palacio de los Momos, muestran la riqueza y la evolución de la ciudad más allá de la Edad Media.

Consejos prácticos para disfrutar del patrimonio de Zamora

Para aprovechar al máximo el viaje a Zamora, lo mejor es alojarse en el propio centro histórico o en las inmediaciones, ya que así se puede recorrer la ciudad caminando y sin depender del coche. La señalización es buena y muchas iglesias cuentan con paneles informativos, pero también existen rutas autoguiadas y mapas disponibles en la oficina de turismo.

La claves para disfrutar de
La claves para disfrutar de Zamora.

La visita se puede combinar fácilmente con la gastronomía local, que es sencilla y de calidad: quesos, embutidos y platos tradicionales como el bacalao a la tranca o el arroz a la zamorana. La ciudad cuenta con bares y restaurantes en el centro, muchos de ellos con terraza y ambiente agradable, ideales para hacer una pausa entre paseo y paseo.

Zamora se recorre bien en cualquier época del año, aunque la primavera y el otoño suelen ser perfectos por el clima suave y la menor afluencia de turistas. Además, el ambiente es especialmente especial durante la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, cuando las procesiones recorren las mismas calles históricas que vieron levantarse las iglesias y los palacios.

