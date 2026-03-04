Viajes

La sorprendente iglesia del siglo XIV que es una joya del arte mudéjar: está sobre los restos de un castillo en Zaragoza y es Patrimonio de la Humanidad

Este templo es uno de los más impresionantes de la región gracias a su imponente arquitectura y valor patrimonial

Iglesia de Santa Tecla, en Cervera de la Cañada (Patrimonio Cultural de Aragón).

Zaragoza sorprende al viajero gracias a sus históricas plazas y murallas, a castillos que dominan el horizonte y a iglesias que narran siglos de convivencia y mestizaje. La capital aragonesa, a orillas del Ebro, es célebre por su monumentalidad y por joyas arquitectónicas como la basílica del Pilar, pero basta alejarse unos kilómetros para descubrir pueblos que guardan auténticos tesoros patrimoniales. Estos rincones cuentan con construcciones de ladrillo y piedra que atesoran la huella del arte mudéjar, ese legado único que fusionó la tradición andalusí con el gótico cristiano y que hoy constituye uno de los mayores conjuntos patrimoniales de nuestro país.

En este contexto de riqueza monumental, la iglesia de Santa Tecla, en Cervera de la Cañada, se alza como uno de los templos mudéjares más singulares y evocadores de Aragón, de hecho, fue declarada en el año 2001 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su silueta resulta sorprendente incluso para el viajero experimentado. Encaramada sobre un cerro rojizo y por encima de los restos del antiguo castillo de Cervera, la iglesia parece proteger más que ser protegida. Esta superposición de edificaciones, tan poco habitual, refuerza el carácter defensivo del templo, que comparte raíces con otras iglesias-fortaleza de la zona, como las de Tobed o la Peña de Calatayud.

Por fuera, el edificio muestra una austeridad y robustez que impresionan. Sus muros de ladrillo absorben la luz del atardecer y la torre vigila el entorno desde una posición privilegiada. El conjunto transmite una sensación de poder y sobriedad, fruto de su función como refugio en tiempos convulsos y de su integración con la arquitectura militar del castillo.

El interior: una explosión de arte mudéjar

Iglesia de Santa Tecla, en Cervera de la Cañada (Patrimonio Cultural de Aragón).

Basta cruzar el umbral para que la percepción cambie radicalmente. Si el exterior es sobrio, el interior de la iglesia de Santa Tecla despliega un universo de riqueza decorativa propia del mudéjar aragonés. Las bóvedas nervadas de la nave única están adornadas con grandes rosetones florales, dragones pintados y motivos heráldicos que sorprenden por su delicadeza y fantasía. El uso del agramilado, una técnica artesanal característica, añade textura y profundidad a los muros.

Las inscripciones conservadas en el templo revelan detalles sobre su origen y autores. Se sabe que la construcción se inició en el siglo XIV, durante el auge del gótico, y que fue dirigida por el maestro de obra Mahoma Rami, alarife favorito del Papa Luna. La obra se completó en 1426, dejando una huella indeleble en la historia local.

A lo largo de los siglos, la iglesia ha sufrido transformaciones y restauraciones. En el siglo XIX se acometieron reformas parciales, mientras que en el siglo XX fue declarada Bien de Interés Cultural. El gran reconocimiento internacional llegó en 2001, cuando pasó a integrar la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco junto al resto de la arquitectura mudéjar de Aragón. Ese mismo año culminaron importantes trabajos de restauración, que permitieron consolidar los muros, reconstruir las cubiertas de madera y recuperar el trazado coral original.

Es por ello que la iglesia de Santa Tecla se ha convertido en uno de los mejores ejemplos del mudéjar rural, demostrando cómo la sabiduría de los alarifes andalusíes supo dialogar con la tradición cristiana para crear espacios de belleza y espiritualidad únicos. El templo, con su cabecera pentagonal alineada al torreón del castillo y sus capillas laterales, sigue siendo hoy el corazón monumental de Cervera de la Cañada, un pueblo de apenas 260 habitantes a una hora de Zaragoza.

Cómo llegar

Desde Zaragoza, el viaje es de alrededor de 1 hora y 10 minutos por la carretera A-2. Por su parte, desde Soria, el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora por la vía N-234.

