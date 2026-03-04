Viajes

El Parador de Ferrol: historia, modernismo y vistas a uno de los arsenales más importantes de España en el corazón del barrio de La Magdalena

Entre calles señoriales, arte urbano y el bullicio de los astilleros, el Parador ofrece el punto de partida perfecto para conocer la ciudad y todos sus secretos

Guardar
Gracias a su arquitectura y multitud de servicios constituye uno de los principales alojamientos en la ciudad

En la extensa geografía española, los Paradores de España representan mucho más que un simple alojamiento: son guardianes de la historia y la cultura local, enclavados en castillos, palacios o casas señoriales que han sido testigos del devenir del país. Estos establecimientos, repartidos por paisajes de montaña, valles y cascos históricos, ofrecen una experiencia única al viajero al combinar la autenticidad del patrimonio con el máximo confort. Cada Parador es un refugio singular donde la tradición se funde con la hospitalidad contemporánea.

En Galicia, la ciudad de Ferrol se presenta como un destino donde la vida marinera y el legado militar conviven con una vibrante herencia modernista. Entre muelles y avenidas, el Parador de Ferrol destaca no solo por su arquitectura gallega tradicional, sino también por su ubicación privilegiada en uno de los complejos navales más importantes de España. Desde sus ventanales, el visitante asiste a una panorámica única de fragatas, astilleros y la ría, mientras disfruta de todas las comodidades propias de estos icónicos establecimientos.

Tradición y modernidad en el corazón de La Magdalena

Parador de Ferrol, en A
Parador de Ferrol, en A Coruña.

El Parador de Ferrol se encuentra en pleno barrio de La Magdalena, joya urbanística del siglo XVIII declarada conjunto histórico-artístico. Ideado para acoger a los trabajadores del astillero, este barrio es hoy uno de los mejores exponentes del modernismo en España. Sus casas señoriales, con fachadas ornamentadas y grandes galerías acristaladas, componen un singular paisaje arquitectónico que se replica en el propio Parador, dotado de espacios luminosos y detalles que evocan el pasado marinero de la ciudad.

El edificio, una casona gallega típica, despliega en su interior una decoración que rinde homenaje al mar y a la historia local. Los huéspedes encuentran aquí habitaciones que armonizan elementos clásicos y contemporáneos, amplias galerías con vistas privilegiadas y una atmósfera acogedora. Los servicios y comodidades están pensados para ofrecer una estancia inolvidable, tanto para quienes buscan relajarse como para quienes viajan por negocios o cultura.

Uno de los grandes atractivos del Parador de Ferrol es su restaurante, donde la cocina tradicional gallega adquiere un protagonismo especial. El comedor, bañado de luz y con vistas al puerto y a la ría, invita a degustar platos emblemáticos como la empanada “feita na casa”, el pulpo á feira, la caldeirada de pescados o las filloas flambeadas. La carta, basada en productos frescos del mar, refleja la rica herencia marinera de Ferrol y convierte cada comida en una experiencia para los sentidos.

Qué ver y hacer en Ferrol

Ría de Ferrol, en A
Ría de Ferrol, en A Coruña (Shutterstock).

Más allá del Parador, la ciudad de Ferrol ofrece un sinfín de posibilidades para el visitante inquieto. Pasear por las calles de La Magdalena permite descubrir el modernismo en todo su esplendor y adentrarse en la historia industrial de la ciudad. El arsenal militar y el astillero de Navantia son paradas obligatorias para comprender el papel estratégico de Ferrol desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Museos como EXPONAV y el museo naval completan una oferta cultural vinculada al mar y la construcción naval.

La ría de Ferrol, con sus paisajes cambiantes, invita a explorar lugares como el castillo de San Felipe o la localidad marinera de Mugardos, ambos accesibles mediante paseos en barco. Otro rincón imprescindible es el barrio artístico de Canido, donde más de 400 murales reinterpretan el universo de Las Meninas bajo la dirección creativa de Eduardo Hermida. Este proyecto ha transformado el barrio en un fenómeno cultural de proyección internacional.

Cómo llegar

Desde A Coruña, el viaje hasta Ferrol es de alrededor de 40 minutos por la carretera AP-9 (hay peajes). Por su parte, desde Lugo el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía AG-64.

Temas Relacionados

HotelesHoteles EspañaParadoresGaliciaA CoruñaHoteles y Casas Rurales EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las 8 bibliotecas más espectaculares del mundo: joyas arquitectónicas que van del barroco europeo hasta el diseño futurista de Asia

Una recopilación de espacios donde se puede observar la diversidad cultural y creativa a lo largo de distintos siglos

Las 8 bibliotecas más espectaculares

La sorprendente iglesia del siglo XIV que es una joya del arte mudéjar: está sobre los restos de un castillo en Zaragoza y es Patrimonio de la Humanidad

Este templo es uno de los más impresionantes de la región gracias a su imponente arquitectura y valor patrimonial

La sorprendente iglesia del siglo

La playa de Andalucía con una planta que no existe en ningún otro sitio del mundo y donde siempre es verano

Este paraje es considerado el primer espacio marítimo-terrestre protegido andaluz y es uno de los ecosistemas más áridos de Europa

La playa de Andalucía con

El ‘Gran Cañón de la Toscana’ que enamoró a Leonardo da Vinci y se ubica muy cerca de Florencia

Este enclave destaca por sus increíbles paisajes dorados y por ser un lugar ideal para los amantes del senderismo

El ‘Gran Cañón de la

El pueblo de cuento en Los Apeninos: menos de 300 habitantes y ciervos por la calle en el centro de Italia

El pequeño rincón del Parque Nacional de Abruzos, Lacio y Molise ofrece espacios naturales donde poder contemplar linces y lobos, mientras haces una ruta a caballo

El pueblo de cuento en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

ECONOMÍA

Una mujer lleva guardando bonos

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”