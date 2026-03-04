El Parador de Ferrol: historia, modernismo y vistas a uno de los arsenales más importantes de España en el corazón del barrio de La Magdalena

Gracias a su arquitectura y multitud de servicios constituye uno de los principales alojamientos en la ciudad

En la extensa geografía española, los Paradores de España representan mucho más que un simple alojamiento: son guardianes de la historia y la cultura local, enclavados en castillos, palacios o casas señoriales que han sido testigos del devenir del país. Estos establecimientos, repartidos por paisajes de montaña, valles y cascos históricos, ofrecen una experiencia única al viajero al combinar la autenticidad del patrimonio con el máximo confort. Cada Parador es un refugio singular donde la tradición se funde con la hospitalidad contemporánea.

En Galicia, la ciudad de Ferrol se presenta como un destino donde la vida marinera y el legado militar conviven con una vibrante herencia modernista. Entre muelles y avenidas, el Parador de Ferrol destaca no solo por su arquitectura gallega tradicional, sino también por su ubicación privilegiada en uno de los complejos navales más importantes de España. Desde sus ventanales, el visitante asiste a una panorámica única de fragatas, astilleros y la ría, mientras disfruta de todas las comodidades propias de estos icónicos establecimientos.

Tradición y modernidad en el corazón de La Magdalena

Parador de Ferrol, en A Coruña.

El Parador de Ferrol se encuentra en pleno barrio de La Magdalena, joya urbanística del siglo XVIII declarada conjunto histórico-artístico. Ideado para acoger a los trabajadores del astillero, este barrio es hoy uno de los mejores exponentes del modernismo en España. Sus casas señoriales, con fachadas ornamentadas y grandes galerías acristaladas, componen un singular paisaje arquitectónico que se replica en el propio Parador, dotado de espacios luminosos y detalles que evocan el pasado marinero de la ciudad.

El edificio, una casona gallega típica, despliega en su interior una decoración que rinde homenaje al mar y a la historia local. Los huéspedes encuentran aquí habitaciones que armonizan elementos clásicos y contemporáneos, amplias galerías con vistas privilegiadas y una atmósfera acogedora. Los servicios y comodidades están pensados para ofrecer una estancia inolvidable, tanto para quienes buscan relajarse como para quienes viajan por negocios o cultura.

Uno de los grandes atractivos del Parador de Ferrol es su restaurante, donde la cocina tradicional gallega adquiere un protagonismo especial. El comedor, bañado de luz y con vistas al puerto y a la ría, invita a degustar platos emblemáticos como la empanada “feita na casa”, el pulpo á feira, la caldeirada de pescados o las filloas flambeadas. La carta, basada en productos frescos del mar, refleja la rica herencia marinera de Ferrol y convierte cada comida en una experiencia para los sentidos.

Qué ver y hacer en Ferrol

Ría de Ferrol, en A Coruña (Shutterstock).

Más allá del Parador, la ciudad de Ferrol ofrece un sinfín de posibilidades para el visitante inquieto. Pasear por las calles de La Magdalena permite descubrir el modernismo en todo su esplendor y adentrarse en la historia industrial de la ciudad. El arsenal militar y el astillero de Navantia son paradas obligatorias para comprender el papel estratégico de Ferrol desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Museos como EXPONAV y el museo naval completan una oferta cultural vinculada al mar y la construcción naval.

La ría de Ferrol, con sus paisajes cambiantes, invita a explorar lugares como el castillo de San Felipe o la localidad marinera de Mugardos, ambos accesibles mediante paseos en barco. Otro rincón imprescindible es el barrio artístico de Canido, donde más de 400 murales reinterpretan el universo de Las Meninas bajo la dirección creativa de Eduardo Hermida. Este proyecto ha transformado el barrio en un fenómeno cultural de proyección internacional.

Cómo llegar

Desde A Coruña, el viaje hasta Ferrol es de alrededor de 40 minutos por la carretera AP-9 (hay peajes). Por su parte, desde Lugo el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía AG-64.