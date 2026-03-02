Viajes

China amplía la entrada sin visado a españoles hasta finales de 2026: qué está permitido y qué obligaciones hay durante el viaje

Turistas, profesionales y familiares pueden acceder sin visado hasta un máximo de 30 días, pero deben registrarse en la policía y no superar el plazo para evitar problemas legales

Mujer en un aeropuerto (Shutterstock).

Viajar a China se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los españoles, tanto por motivos turísticos como de negocios o visitas familiares. El auge del país asiático como destino de moda y centro financiero mundial ha impulsado el interés por descubrir sus ciudades, su cultura milenaria y sus oportunidades comerciales. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno chino, que afecta directamente a los viajeros españoles, obliga a planificar con especial atención la duración y las condiciones de la estancia, bajo riesgo de sanciones o inconvenientes legales.

El anuncio, realizado por el Ejecutivo de Xi Jinping y recogido oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, prorroga la política de exención de visado hasta finales de 2026, pero mantiene una limitación clara: ningún español podrá permanecer más de 30 días en territorio chino sin un visado específico. Una decisión que, aunque facilita los desplazamientos, exige a los turistas y profesionales cumplir estrictamente las normas para evitar problemas en destino.

De este modo, desde el pasado 3 de noviembre de 2025, China ha decidido ampliar su política unilateral de exención de visado para ciudadanos españoles. Esta medida, que estará vigente hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026, permite a los titulares de pasaporte español ordinario viajar al país asiático sin necesidad de solicitar visado previo, siempre que la estancia no supere los 30 días permitidos.

La exención es aplicable a quienes viajan por turismo, actividades comerciales, visitas a familiares o amigos, intercambios culturales o escalas en territorio chino. Se trata de una ventaja significativa que posiciona a China como destino accesible y competitivo dentro del panorama internacional. Sin embargo, la clave de la regulación radica en el plazo máximo de la estancia: 30 días es el límite inamovible.

¿Quiénes necesitan visado y por qué?

Pekín, en China (Adobe Stock).

El texto oficial difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores deja claro que cualquier persona que desee permanecer en China más allá de los 30 días, así como quienes planean estudiar o trabajar de forma estable, debe obtener un visado válido antes de entrar en el país. No hacerlo puede acarrear problemas en el control fronterizo, llegando incluso a la denegación de entrada.

Para los viajeros que superen el plazo permitido sin el visado correspondiente, las consecuencias pueden ser graves: multas, complicaciones en futuras solicitudes de entrada e incluso la retención por parte de las autoridades policiales chinas. El Ejecutivo español recomienda encarecidamente no arriesgarse y tramitar el visado en caso de duda.

Además de cumplir con la duración máxima de la estancia, los viajeros españoles deben tener presente otro requisito esencial. Quienes se alojen en un domicilio particular en China continental están obligados a inscribirse en la comisaría de policía más cercana en un plazo de 24 horas desde la entrada en el país. Si el alojamiento se encuentra en una zona rural, el plazo se amplía a 72 horas. Cualquier cambio de domicilio durante la estancia obliga a volver a realizar el registro.

En grandes ciudades como Shanghái, el trámite puede resolverse fácilmente por internet, lo que agiliza el proceso. No obstante, el incumplimiento de esta formalidad no solo es una infracción legal, sino que puede acarrear serias consecuencias: desde sanciones económicas hasta dificultades en futuros viajes o la posibilidad de ser retenido por la policía.

Consejos prácticos para planificar el viaje a China

Ante la vigencia de estas medidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconseja a los viajeros españoles planificar cuidadosamente su itinerario y consultar con antelación la normativa. Se recomienda llevar siempre consigo el pasaporte, cumplir con los plazos de registro y asegurarse de no exceder los treinta días de estancia si no se dispone de visado especial.

Quienes viajen por trabajo, estudios de larga duración o cualquier motivo que implique una permanencia superior al mes, deben tramitar el visado en la embajada o el consulado chino antes de iniciar el viaje.

