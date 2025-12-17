El 'efecto Nueva York' impulsa un 25% las reservas de los viajeros españoles: de la NBA al mirador Vanderbilt

La concentración de reservas durante los meses de primavera y verano evidencia que los españoles planifican sus escapadas internacionales con notable antelación para asegurarse el acceso a las experiencias más demandadas y disminuir tiempos de espera. Tal como consignó la plataforma Hellotickets según informó El texto fuente, este comportamiento permitió a la empresa registrar un ejercicio de 2025 con cifras inéditas: un crecimiento del 25,3% en las ventas dentro de España, sumando 65.200 entradas vendidas para experiencias nacionales e internacionales.

De acuerdo con los datos compartidos por Hellotickets y reportados por el medio mencionado, el llamado 'efecto Nueva York' ha sido el principal motor de estos resultados. La ciudad norteamericana lidera los destinos internacionales elegidos por los viajeros españoles, al reunir cuatro de las diez actividades más reservadas de todo el ejercicio. Este fenómeno responde tanto al atractivo de los iconos urbanos como a la popularidad de los grandes eventos deportivos y el auge de paquetes turísticos que incluyen acceso a múltiples atracciones, detalló Hellotickets.

Entre las opciones preferidas en Nueva York, el producto más solicitado por los usuarios españoles fue el New York Explorer Pass, que facilita la visita a diversos puntos emblemáticos de la ciudad. Le sigue en la lista el tour de Contrastes, que recorre barrios como El Bronx, Queens y Brooklyn. Las experiencias en la metrópolis también incluyen la entrada al mirador observatorio Vanderbilt, ubicado en el cuarto edificio más alto de Nueva York, y la tarjeta CityPASS, que ofrece acceso preferente a distintos lugares de interés. Estas alternativas se distinguen por su capacidad de evitar colas y optimizar el tiempo de estadía, lo que los convierte en opciones recurrentes para quienes buscan aprovechar al máximo su viaje.

El interés de los españoles por Nueva York no se limita únicamente a las actividades turísticas tradicionales, según informó Hellotickets. Los eventos deportivos ocupan un lugar destacado en las preferencias de ocio durante el viaje. Los partidos de la NBA con equipos como los Brooklyn Nets y los New York Knicks, así como los encuentros de béisbol de los New York Yankees, figuran entre los espectáculos internacionales cuya demanda más ha crecido en 2025, de acuerdo a los registros de la plataforma. A esta tendencia se suma el incremento en reservas para partidos de la NFL, sobresaliendo los enfrentamientos de los Miami Dolphins.

Más allá de Estados Unidos, los destinos europeos mantienen alta aceptación entre los viajeros españoles, destacó Hellotickets. En Francia, Disneyland París y el Palacio de Versalles encabezan el listado de experiencias más demandadas, mientras que dentro de la misma península, la Alhambra de Granada continúa como la opción predilecta para evitar largas filas. Otras ciudades y atracciones de Europa continental, como el Duomo de Milán y los cruceros por el Danubio en Budapest, integran también las selecciones más populares del año.

El interés por grandes eventos no se circunscribe únicamente al deporte. Según detalló Hellotickets, la música en directo tuvo gran protagonismo durante el año, con conciertos de artistas internacionales en la cumbre de las preferencias. Rosalía y Bad Bunny, según el balance de la plataforma, encabezaron las ventas de entradas musicales entre los viajeros españoles, consolidándose como los espectáculos musicales más solicitados del ejercicio 2025.

El CEO de Hellotickets, Jorge Díaz, explicó que si bien el volumen global de reservas de viajes se ha mantenido estable, esta actividad comercial se ve fuertemente impulsada por una concentración estacional. “Este patrón confirma la tendencia de los viajeros españoles a planificar con antelación sus escapadas internacionales”, declaró Díaz y reprodujo la información compartida por el medio. Esta búsqueda de previsión se relaciona directamente con la intención de garantizar el acceso a eventos de alta demanda y optimizar la experiencia turística en destinos de gran afluencia.

Esta profesionalización en la forma de viajar implica que los españoles toman decisiones con mayor anticipación y apuestan por plataformas digitales para asegurar su presencia en eventos y lugares de renombre. Hellotickets resaltó que este comportamiento ha sido determinante en el notable aumento de ventas y en la orientación de la oferta de la compañía hacia productos que respondan a la demanda de previsión y selección personalizada por parte de los usuarios. De esta manera, la tendencia observada durante 2025 sugiere que los destinos emblemáticos, el acceso rápido a atracciones y la participación en espectáculos deportivos o musicales continúan en el centro de las prioridades del viajero español, tal como reflejan los resultados difundidos por la empresa y reportados por el texto fuente.