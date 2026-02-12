Mundo

Las impresionantes imágenes del momento en el que colapsó una calle en Shanghái donde construían una estación de metro

La abrupta caída del terreno generó un hueco de grandes dimensiones en una transitada intersección de la ciudad, lo que llevó a la intervención inmediata de autoridades para asegurar el área

Colapsó en Shanghái una franja de la superficie de la carretera dónde se realiza la construcción de la estación de metro

Un gigantesco socavón sorprendió a transeúntes y trabajadores en un cruce de Shanghai, donde el suelo se hundió de forma repentina y dejó un enorme vacío en medio de la ciudad más poblada de China. El fenómeno, registrado el miércoles en la intersección de Qixin Road y Li’an Road —una zona intervenida para la construcción de una nueva línea de metro—, reactiva las preguntas sobre la seguridad de la infraestructura urbana y la vulnerabilidad de las grandes urbes frente a hundimientos espontáneos.

Aunque las imágenes del colapso muestran a los obreros huyendo para ponerse a salvo mientras una nube de polvo se levanta sobre el asfalto fracturado, las autoridades locales confirmaron que no hubo muertos ni heridos por el incidente. Tras la emergencia, el gobierno municipal acordonó un extenso perímetro alrededor del socavón, restringiendo el acceso a la zona para garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores.

Según informaron medios locales, usuarios en redes sociales apuntaron que la causa podría estar relacionada con una posible fuga en las obras del metro que se ejecutan en las inmediaciones. La ciudad enfrenta riesgos habituales de hundimiento provocados por factores geológicos y humanos, entre ellos la extracción excesiva de aguas subterráneas, capas de arena poco profundas, suelos aluviales blandos y vacíos artificiales dejados por excavaciones urbanas.

La metrópoli de Shanghai no ha sido la única en documentar estos eventos. En enero de 2024, una calle en el distrito de Minhang colapsó cerca de 10 metros debido a una rotura en una tubería de aguas residuales; tampoco se reportaron lesionados.

Estadísticas oficiales recabadas entre 2017 y 2023 muestran que el 72% de los socavones en China están asociados a la actividad humana, principalmente a errores en la construcción y al envejecimiento de la infraestructura. A esto se suma la particularidad geológica del país: grandes extensiones de territorio reposan sobre terreno kárstico, una formación de rocas solubles como la caliza y la dolomita que se erosiona ante la acción del agua subterránea, generando cavidades que pueden colapsar de manera abrupta.

Una vista aérea muestra el impactante colapso de una calle en Shanghái, donde un camión ha caído parcialmente en un enorme socavón mientras transeúntes observan la escena. (Captura de video)

El proceso erosivo del karst es amplificado por las lluvias intensas, que penetran las grietas de la roca, ensanchándolas con rapidez. Esto ocurre sobre todo en provincias del sur, como Guangxi, Guizhou y partes de Sichuan, donde dominan espectaculares paisajes de relieve kárstico. Cuando el techo de una gruta subterránea resulta insuficiente para sostener el terreno, la capa superior se desploma, tragándose en segundos calles, viviendas o terrenos agrícolas.

El vertiginoso desarrollo urbano también agrava este riesgo. Las obras, la captación de aguas subterráneas y la perforación desregulada tienden a desestabilizar el subsuelo, elevando la probabilidad de colapsos en áreas densamente habitadas.

La incidencia de estos acontecimientos no ha dejado de aumentar en los últimos años. Registran sucesos donde vehículos y fragmentos completos de vías urbanas desaparecieron bajo tierra, elevando la preocupación sobre la seguridad en las urbes en expansión acelerada. En 2020, por ejemplo, un enorme socavón en Sichuan se tragó 21 automóviles cuando la superficie vial cedió de forma repentina. Medios estatales informaron que aproximadamente 500 metros cuadrados (5.380 pies cuadrados) de la carretera colapsaron. Las imágenes difundidas por la emisora provincial SCTV muestran el momento en que los autos estacionados caen de golpe en el vacío formado bajo la calle.

China, por la combinación de factores naturales y humanos, permanece especialmente expuesta a estos casos, donde las consecuencias afectan tanto la seguridad vial como la confianza pública en las grandes obras de infraestructura.

