Esta será la primera aerolínea en la que podrás viajar junto a tu perro: los que pesen menos de 30 kilos podrán ir en un asiento y sin transportín

Perro en la cabina del avión. (Adobe Stock)

La aerolínea italiana Ita Airways ha afirmado que permitirá que perros de hasta 30 kilos viajen en la cabina durante vuelos domésticos, sin necesidad de transportín. El anuncio posiciona a la compañía como la primera en el mundo, entre las dedicadas al transporte civil de pasajeros, en adoptar una medida de este alcance.

Sin embargo, la empresa no ha fijado aún la fecha exacta en la que pondrá en el aire estos vuelos, pero ha asegurado que se encuentra en la fase final de los preparativos. En declaraciones al medio italiano Corriere della Sera, desde Ita Airways aseguran que “empezaremos con la temporada primavera-verano”, en referencia al periodo en que prevén implementar la nueva normativa.

El director general de la compañía, Joerg Eberhart, destacó en el medio italiano que la aerolínea ya ha realizado un viaje ‘piloto’ para probar la iniciativa: “Después de ese primer vuelo hemos trabajado sin descanso para garantizar los requisitos operativos y de calidad necesarios para transformar la experiencia vivida por esos dos primeros perros en un servicio realmente disponible en nuestros vuelos domésticos”. Eberhart explicó que la medida responde a las expectativas de los usuarios: “Es una decisión que nace de escuchar a nuestros pasajeros y de la conciencia de que las mascotas son parte de la familia: queremos que cada viaje pueda empezar y terminar juntos, sin separaciones”.

La compañía detalló que el servicio estará disponible solo en vuelos identificados como “Large Pet Friendly”. En los demás trayectos, seguirán vigentes las reglas actuales para perros pequeños, que deben viajar en transportín.

Para perros pequeños y medianos

El Ente Nacional de Aviación Civil (Enac) ya ha autorizado la medida tras la experiencia piloto realizada entre Linate y Fiumicino en septiembre del año pasado. Inicialmente, el peso máximo previsto para los animales era de 25 kilos, pero finalmente se ha ampliado a 30, permitiendo así que más perros de tamaño mediano puedan acceder al servicio.

El propio Eberhart anticipó que “estamos completando los últimos pasos operativos y comerciales para poner a la venta el servicio durante la próxima temporada de verano, para que los pasajeros puedan planificar sus viajes junto a sus amigos animales”. El directivo subrayó que el objetivo es “hacer que el vuelo sea cada vez más inclusivo, con pleno respeto de las normativas y los más altos estándares de seguridad y calidad”.

En España, al viajar con animales de compañía, las diferencias entre aerolíneas respecto a la admisión de mascotas en cabina resultan determinantes para planificar cualquier trayecto. Cada compañía establece sus propias políticas, con normativas que varían desde la admisión limitada por peso y dimensiones del transportín, hasta la prohibición total del transporte de perros en sus vuelos.

Ryanair, por ejemplo, figura entre las compañías que han establecido la prohibición de viajar con animales de compañía, independientemente de si se trata de transportar a la mascota en cabina o en bodega. No obstante, como excepción, admiten la presencia de perros guía en situaciones concretas. Esta norma se replica en easyJet, que también limita el acceso exclusivamente a perros de asistencia. En cambio, Iberia contempla la admisión de perros y gatos siempre que el conjunto —siempre con transportín— no supere los ocho kilogramos.