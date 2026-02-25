Sale a la venta una finca gótica que aparece en una comedia de Netflix por más de 5 millones de euros

El complejo educativo de Hertfordshire, en la localidad de Easneye. / Wikimedia Commons

Algo tiene el cine que enamora. Encanta hasta tal punto que, más allá de conocer los secretos de los protagonistas, llama la atención los escenarios, las ropas, el mobiliario.... Y eso es lo que ha sucedido con la finca gótica que aparece en una comedia británica de los años cincuenta, que ahora ha recuperado Netflix. Eso sí, no todos los lujos que se visualizan en la ficción están al alcance de cualquiera: la vivienda sale a la venta por 5 millones de euros.

El espacio es el histórico complejo educativo de Hertfordshire, conocido por su fachada gótica y su vinculación con el cine británico del siglo XX, ha salido a la venta con un precio de 5 millones de libras (aproximadamente 5,85 millones de euros). Según ha informado Yahoo!News, se trata del All Nations Christian College, situado en la localidad de Easneye, cuyo edificio principal es reconocible por haber sido el escenario de la popular comedia de 1954 The Belles of St Trinian’s. Esta película, protagonizada por Alastair Sim, Sid James y un joven George Cole, alcanzó un notable éxito en taquilla en su estreno.

Junto a su relevante papel en la cultura cinematográfica británica, el campus de Easneye ha tenido una función educativa y social durante más de sesenta años. La finca, que integra edificaciones catalogadas con los grados II y II en el Reino Unido, se encuentra rodeada de parajes campestres a las afueras de la ciudad mercado de Ware, aportando un entorno singular tanto a nivel patrimonial como paisajístico. Posteriormente, el emblemático edificio volvió a aparecer en la gran pantalla con la versión renovada de St Trinian’s, en 2007, que contó con la participación de actores como Rupert Everett, Colin Firth y Gemma Arterton.

La trayectora del complejo educativo británico que trata de adaptarse a los tiempos modernos

La trayectoria del All Nations Christian College ha estado marcada por su vocación global. Durante décadas, este centro ha preparado a numerosos cristianos de diferentes partes del mundo para realizar labores en comunidades de África, Asia, Europa y América. Tim Young, director ejecutivo del colegio, ha destacado al medio Yahoo!News: “Hemos utilizado este edificio para transformar vidas, fortalecer la fe y enviar a personas con amor y vocación de servicio a distintos rincones del planeta”.

Además, Young ha subrayado el proceso de adaptación de la entidad, que está modificando ahora sus métodos de formación con el objetivo de que los estudiantes puedan participar en sus programas sin necesidad de abandonar sus lugares de residencia. Según el director, aunque Easneye siempre permanecerá ligado a la historia del colegio, la misión principal del centro excede cualquier edificio concreto.

Una mansión victoriana con el sello de Sir Alfred Waterhouse

El corazón del campus lo constituye una mansión de estilo neogótico victoriano, que fue diseñada por Sir Alfred Waterhouse, uno de los arquitectos más prestigiosos del siglo XIX. La propiedad es ahora gestionada para su venta por la inmobiliaria Fisher German, que ha hecho un llamamiento a posibles interesados de los sectores educativo, sanitario, corporativo, de retiro y ocio.

La agencia ha definido este conjunto como excepcional. Stuart Flint, socio de Fisher German, ha destacado en palabras recogidas por Yahoo!News que se trata de “una propiedad verdaderamente única, tanto desde el punto de vista arquitectónico como por el papel que ha desempeñado en la comunidad y entre los cristianos a nivel internacional”. Flint ha añadido: “Nos sentimos orgullosos de haber recibido el encargo de gestionar el futuro de un lugar tan significativo y esperamos poder encontrar un comprador que afronte su próxima etapa con sensibilidad y ambición”.