Viajes

Sale a la venta una finca gótica que aparece en una comedia de Netflix por más de 5 millones de euros

El complejo arquitectónico se remonta a la época victoriana y posee el sello de uno de los arquitectos más prestigiosos del siglo XIX

Guardar
El complejo educativo de Hertfordshire,
El complejo educativo de Hertfordshire, en la localidad de Easneye. / Wikimedia Commons

Algo tiene el cine que enamora. Encanta hasta tal punto que, más allá de conocer los secretos de los protagonistas, llama la atención los escenarios, las ropas, el mobiliario.... Y eso es lo que ha sucedido con la finca gótica que aparece en una comedia británica de los años cincuenta, que ahora ha recuperado Netflix. Eso sí, no todos los lujos que se visualizan en la ficción están al alcance de cualquiera: la vivienda sale a la venta por 5 millones de euros.

El espacio es el histórico complejo educativo de Hertfordshire, conocido por su fachada gótica y su vinculación con el cine británico del siglo XX, ha salido a la venta con un precio de 5 millones de libras (aproximadamente 5,85 millones de euros). Según ha informado Yahoo!News, se trata del All Nations Christian College, situado en la localidad de Easneye, cuyo edificio principal es reconocible por haber sido el escenario de la popular comedia de 1954 The Belles of St Trinian’s. Esta película, protagonizada por Alastair Sim, Sid James y un joven George Cole, alcanzó un notable éxito en taquilla en su estreno.

Junto a su relevante papel en la cultura cinematográfica británica, el campus de Easneye ha tenido una función educativa y social durante más de sesenta años. La finca, que integra edificaciones catalogadas con los grados II y II en el Reino Unido, se encuentra rodeada de parajes campestres a las afueras de la ciudad mercado de Ware, aportando un entorno singular tanto a nivel patrimonial como paisajístico. Posteriormente, el emblemático edificio volvió a aparecer en la gran pantalla con la versión renovada de St Trinian’s, en 2007, que contó con la participación de actores como Rupert Everett, Colin Firth y Gemma Arterton.

La trayectora del complejo educativo británico que trata de adaptarse a los tiempos modernos

La trayectoria del All Nations Christian College ha estado marcada por su vocación global. Durante décadas, este centro ha preparado a numerosos cristianos de diferentes partes del mundo para realizar labores en comunidades de África, Asia, Europa y América. Tim Young, director ejecutivo del colegio, ha destacado al medio Yahoo!News: “Hemos utilizado este edificio para transformar vidas, fortalecer la fe y enviar a personas con amor y vocación de servicio a distintos rincones del planeta”.

Además, Young ha subrayado el proceso de adaptación de la entidad, que está modificando ahora sus métodos de formación con el objetivo de que los estudiantes puedan participar en sus programas sin necesidad de abandonar sus lugares de residencia. Según el director, aunque Easneye siempre permanecerá ligado a la historia del colegio, la misión principal del centro excede cualquier edificio concreto.

Una mansión victoriana con el sello de Sir Alfred Waterhouse

El corazón del campus lo constituye una mansión de estilo neogótico victoriano, que fue diseñada por Sir Alfred Waterhouse, uno de los arquitectos más prestigiosos del siglo XIX. La propiedad es ahora gestionada para su venta por la inmobiliaria Fisher German, que ha hecho un llamamiento a posibles interesados de los sectores educativo, sanitario, corporativo, de retiro y ocio.

Los protagonistas de 'Cortafuego', Joaquín Furriel y Diana Gómez, comparten sus experiencias más aterradoras. El actor relata el pánico que sintió al perder a su hija de cuatro años, mientras que la actriz narra cómo se enfrentó a un incendio real poco antes del rodaje de la película.

La agencia ha definido este conjunto como excepcional. Stuart Flint, socio de Fisher German, ha destacado en palabras recogidas por Yahoo!News que se trata de “una propiedad verdaderamente única, tanto desde el punto de vista arquitectónico como por el papel que ha desempeñado en la comunidad y entre los cristianos a nivel internacional”. Flint ha añadido: “Nos sentimos orgullosos de haber recibido el encargo de gestionar el futuro de un lugar tan significativo y esperamos poder encontrar un comprador que afronte su próxima etapa con sensibilidad y ambición”.

Temas Relacionados

NetflixTurismo EspañaCine EspañolArquitecturaArquitectura y DiseñoEspaña-ViajesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El mercado medieval más grande de España: un viaje al siglo XIII a solo unos minutos de Murcia

El municipio valenciano ubicado en el extremo sur de Alicante celebra anualmente el mercado medieval en el casco histórico

El mercado medieval más grande

Fallas de Valencia 2026: fechas y calendario de la fiesta de la pólvora declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La fiesta popular valenciana ha arrancado este domingo y contará con espectáculos pirotécnicos, gastronomía popular y mucha tradición hasta el 19 de marzo, cuando cerca de 400 monumentos falleros arderán de manera simultánea

Fallas de Valencia 2026: fechas

La estación de esquí de San Isidro, un lugar privilegiado situado en la provincia de León con 34 kilómetros de pista

Este complejo, situado en plena Cordillera Cantábrica, es el plan ideal para pasar unos días disfrutando de los deportes de nieve

La estación de esquí de

‘12 meses, 12 castillos, 12 experiencias’: la forma perfecta de visitar gratis los rincones más exclusivos de Toledo en 2026

La propuesta de la Diputación garantiza recorridos mensuales por los enclaves históricos de la provincia con inscripción limitada y gran demanda

‘12 meses, 12 castillos, 12

Madrid es la ciudad elegida como destino turístico del año en Europa

La capital del Estado español ha sido galardonada por la institución European Best Destinations como la favorita, con más de 1,3 millones de votos a su favor

Madrid es la ciudad elegida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

Última hora sobre la desclasificación de los documentos del 23F, en directo: claves, reacciones y el papel de Juan Carlos I

Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

Feijóo se arriesga al desautorizar a sus barones con Vox mientras Abascal empieza a presionarle a él: “Es empezar con mal pie”

Los militares que protagonizaron el 23F: los sublevados liderados por Tejero o Bosch frente a los miembros leales del Ejército

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080