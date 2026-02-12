Viajes

Estos son los mejores free tours del mundo: el primero está en España

Los premios reflejan la diversidad del free tour actual con categorías como gastronomía, experiencias LGTBI y recorridos para ‘solo travelers’

Grupo de turistas atendiendo a
Grupo de turistas atendiendo a las explicaciones de un guía turístico. (Álex Zea / Europa Press)

Los free tours han transformado la manera en la que millones de viajeros exploran ciudades históricas, enclaves culturales y paisajes nevados a lo largo del mundo. Desde los monumentos icónicos de Europa hasta las estaciones de esquí en destinos inusitados, este formato ha alcanzado una popularidad sin precedentes. Tanto es así que los últimos GuruWalk Awards, referentes internacionales en el sector, han puesto de manifiesto la diversidad y el dinamismo que caracteriza hoy a las rutas guiadas sin coste fijo.

Estos premios reconocen a los guías y recorridos mejor valorados por su calidad, originalidad y su capacidad de conectar con los viajeros. La edición de este año destaca, además, por la incorporación de nuevas categorías y una selección que refleja la pluralidad de estilos y temáticas que marcan tendencia entre los viajeros contemporáneos. Los premiados han sido seleccionados tras analizar valoraciones verificadas, número de reservas y el rendimiento sostenido de cada experiencia durante 2025.

Madrid y Lisboa: capitales del free tour en Europa

Este año, Madrid y Lisboa se han consolidado como epicentros internacionales del free tour. El galardón al mejor recorrido en español ha recaído en un tour por el casco antiguo de Madrid, guiado por Tourstilla, que recorre la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, la catedral, el palacio y otros enclaves emblemáticos. Lisboa, por su parte, lidera la categoría en otras lenguas gracias al trabajo de Tours Of My Life, que combina historia esencial, anécdotas y degustaciones gratuitas.

Lisboa, Portugal (Shutterstock).
Lisboa, Portugal (Shutterstock).

Igualmente, estos premios reflejan la evolución del sector hacia propuestas cada vez más especializadas. El listado de galardonados incluye desde el mejor free tour gastronómico —centrado en la cocina y las historias ocultas de Ho Chi Minh City— hasta rutas de misterios y leyendas, como el ya célebre recorrido sobre Jack el Destripador en Londres.

El auge de tours LGTBI, experiencias para viajeros en solitario y rutas diseñadas para quienes buscan conocer la vida nocturna, como en Kuala Lumpur, demuestra cómo el sector se adapta a intereses muy distintos y a nuevas formas de viajar. Además, la categoría de free tours únicos ha premiado iniciativas tan originales como la combinación de historia y música en Berlín o paseos a caballo gratuitos en Cusco.

América, Asia y África: expansión y nuevas tendencias

La globalización del free tour es una realidad palpable en el palmarés de los premios. Estados Unidos ha visto reconocidos recorridos como el tour esencial por el Distrito Financiero de Nueva York, mientras que en Latinoamérica destacan el free walking tour de Cusco y la ruta Absolutely Santiago en Chile.

En Asia y Oceanía, el recorrido nocturno por el barrio de Gion en Kioto y la experiencia Must-See Istanbul en la ciudad turca han obtenido los máximos reconocimientos en sus respectivas lenguas. África, por su parte, figura en la lista con rutas por Fez y El Cairo, que acercan al viajero a la riqueza histórica y cultural de estas urbes.

Pero más allá de los centros históricos, los free tours han llegado a enclaves insospechados, como estaciones de esquí y paisajes nevados, donde algunos guías han comenzado a organizar rutas gratuitas para descubrir la historia y curiosidades de estos destinos invernales. Aunque no figuran en las principales categorías, estas propuestas confirman la versatilidad del formato: el interés por explorar el patrimonio monumental convive con la curiosidad por conocer la vida cotidiana y las tradiciones de lugares menos convencionales.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Ganadores de los Premios GuruWalk 2026

A continuación, se detalla el listado completo de ganadores, seleccionados por el equipo de GuruWalk en base a valoraciones verificadas, número de reservas y rendimiento en la plataforma durante 2025.

Mejores free tours del mundo

  • Español: Casco antiguo (Austrias), Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, catedral, palacio, teatro y más — Tourstilla (Madrid)
  • Otras lenguas: Free Tour Lisbon: Essential History, Fun Facts and Free Tastings — Tours Of My Life (Lisboa)

Mejores free tours de España

  • Español: Free tour A Coruña con Fran — Fran (A Coruña)
  • Otras lenguas: Free Tour Málaga: History, Inside Stories, Secrets, and Curiosities — Málaga a toda Costa (Málaga)

Mejores free tours de Europa

  • Español: Plazas de Roma: Centro Completo Imprescindible — Zona Roma (Roma)
  • Otras lenguas: Complete tour of Krakow: A journey into Polish History and Culture — Andrea (Cracovia)

Mejores free tours de Asia y Oceanía

  • Español: Free Tour nocturno a pie por Kioto Gion Geisha — Localized Walking Tours (Kioto)
  • Otras lenguas: Must-See Istanbul: Old City & Daily Life — Istanbulian Guides (Estambul)

Mejores free tours de África

  • Español: Descubre Fez, y sus laberínticas calles — El Hassan (Fez)
  • Otras lenguas: Old Cairo: Khan Elkhalili Bazzar, Al-Azhar Mosque, and El-Moez street — Islam (El Cairo)

Mejores free tours de América del Norte

  • Español: NY ESSENCIAL: Distrito Financiero, Wall Street, 9-11, Bolsa De valores y Más — TERRADVENTOURS (Nueva York)
  • Otras lenguas: The Brooklyn Bridge, Brooklyn Heights, Dumbo Tour — CityShuffles (Nueva York)

Mejores free tours de Latinoamérica

  • Español: El auténtico free walking tour en Cusco ciudad — Erick (Cusco)
  • Otras lenguas: Absolutely Santiago — LocalExpert (Santiago de Chile)

Mejores agencias de free tours

  • Español: Revolutours (Oporto)
  • Otras lenguas: Best Euro Tours (Roma)

Mejores guías freelance de free tours

  • Español: Génesis (Nápoles)
  • Otras lenguas: Matteo (Liubliana)

Categorías especiales

  • Mejores free tours de Misterios y Leyendas (español): Jack el Destripador: Lo que NO te cuenta otro Free Tour — Santi (Londres)
  • Mejores free tours de Misterios y Leyendas (otras lenguas): Barcelona Mystery Tour: Dark Secrets of the Gothic Quarter — Jen (Barcelona)
  • Free Tours únicos (español): La historia de Berlín se encuentra con la música (con música en vivo) — Axel (Berlín)
  • Free Tours únicos (otras lenguas): Free Horseback Riding Tour in Cusco — Saturnino (Cusco)
  • Mejor free tour LGTBI: Valparadise LGBTIour — Gonzalo (Valparaíso)
  • Mejor free tour gastronómico: Saigon Night Walking Food Tour & Hidden War Stories — Dong (Ho Chi Minh City)
  • Mejor free tour para ‘solo travelers’: Kuala Lumpur (KL) Night Tour: The Nightlife! — Hakim (Kuala Lumpur)

