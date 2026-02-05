La villa romana de Palencia que se descubrió de casualidad y tiene el mayor conjunto de mosaicos de España

Villa Romana de La Olmeda, en Palencia (Turismo Palencia).

El legado romano en España está presente en ciudades y pueblos que, con el paso de los siglos, esconden auténticos tesoros arqueológicos. Desde las majestuosas ruinas de Mérida o Tarragona hasta villas rurales esparcidas por la península, la huella de Roma sigue sorprendiendo a quienes exploran la historia antigua de nuestro país. Muchas de estas joyas han salido a la luz de manera fortuita, revelando capítulos desconocidos de la vida cotidiana, la arquitectura y el arte de la Hispania romana, donde los mosaicos narran historias de poder, creencias y belleza.

En la provincia de Palencia, un pequeño municipio llamado Pedrosa de la Vega se ha convertido en epicentro de la arqueología nacional gracias a un hallazgo casual que cambiaría para siempre la comprensión de la vida rural romana: la Villa Romana de La Olmeda. Este yacimiento alberga el mayor conjunto de mosaicos privados conservado en España, un tesoro descubierto por azar y hoy admirado por expertos y visitantes de todo el mundo.

Un hallazgo inesperado en tierras de labor

El descubrimiento de la Villa Romana de La Olmeda en 1968 fue tan fortuito como trascendental. Mientras trabajaba la tierra, el propietario de la finca observó fragmentos de mosaicos que asomaban entre los surcos. Rápidamente, se iniciaron excavaciones con el apoyo de la Diputación Provincial de Palencia, y lo que emergió superó todas las expectativas: una villa de grandes dimensiones, construida en el siglo IV, que funcionó como un próspero centro agrícola y residencial durante el Bajo Imperio Romano.

La Fundación Villa Romana de La Olmeda ha sido, desde entonces, la encargada de investigar, conservar y difundir este patrimonio. En 1996, la villa fue declarada Bien de Interés Cultural, y tras obras de protección y restauración, reabrió al público en 2009 con un moderno edificio que resguarda los mosaicos y permite recorrer el yacimiento sin dañarlo. Además, destaca por sus más de 1.450 metros cuadrados de mosaicos que cubren los suelos de la residencia principal. Estos mosaicos, considerados los más extensos y mejor conservados de España en ámbito privado, muestran escenas de caza, motivos geométricos y episodios mitológicos que reflejan el estatus social, el gusto artístico y las creencias de sus antiguos habitantes.

Villa Romana de La Olmeda, en Palencia (Turismo Palencia).

Por otro lado, el corazón de la villa es el oecus, la sala de recepción, donde un impresionante mosaico central de 175 metros cuadrados se divide en tres áreas temáticas: la escena central representa una cacería, los laterales recogen relatos mitológicos y los medallones muestran las estaciones del año. La calidad y el colorido de las teselas, realizadas en diferentes tipos de mármol, permiten admirar la maestría de los artesanos y la sofisticación de la decoración doméstica romana.

Arquitectura y vida cotidiana en La Olmeda

La villa se organiza en torno a un patio central y cuenta con diversas estancias: habitaciones privadas, salas de servicio, un pequeño complejo de baños y zonas agrícolas. Los estudios arqueológicos han reconstruido cómo se distribuían los espacios y cómo era la vida diaria en este enclave rural de la Hispania tardorromana. Además de la residencia, las excavaciones han sacado a la luz tres necrópolis con más de 700 tumbas, que aportan valiosa información sobre los ritos funerarios y la estructura social de la época. Muchos de los objetos hallados, como utensilios y ajuares funerarios, se exhiben en el Museo Monográfico de La Olmeda, en la cercana localidad de Saldaña.

Igualmente, para proteger el yacimiento y garantizar su conservación, en 2005 se construyó un edificio de cobertura que permite a los visitantes recorrer la villa sin riesgo para los mosaicos. Las restauraciones han merecido reconocimientos internacionales, como el Premio Europa Nostra, y han convertido a La Olmeda en un referente en la gestión del patrimonio arqueológico.

La villa está abierta al público de martes a domingo, de 10:30 a 18:30, con entradas a 5 euros (reducidas a 3 euros para estudiantes, jubilados y familias numerosas). La visita puede completarse con el Museo de Saldaña, que contextualiza los hallazgos y acerca al visitante a la vida cotidiana y funeraria de la Hispania romana.

Los Baños de la Hedionda, ubicados en el municipio malagueño de Casaras, tienen más de 2.000 años y se dice que ahí se bañó el mismísimo Julio César

Cómo llegar

Desde Palencia, el viaje es de alrededor de 50 minutos por la carretera CL-615. Por su parte, desde León el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía A-231.