El Parador situado en un convento del siglo XVIII que está en una ciudad fundada en el año 25 a.C: rica gastronomía y un patrimonio único

La ciudad de Mérida se levanta sobre los cimientos de la historia, mostrando al viajero un legado monumental que la sitúa entre las grandes joyas patrimoniales de España. Fundada por el emperador Augusto en el año 25 a.C., la antigua Emerita Augusta es hoy un auténtico museo al aire libre, donde teatros, templos, puentes y circos romanos conviven con huellas visigodas, árabes y medievales. Pasear por sus calles es una invitación a viajar en el tiempo y sumergirse en el pasado esplendoroso de la capital extremeña.

En este escenario de piedra y memoria, los Paradores de España encuentran su razón de ser: rescatar edificios históricos y convertirlos en destinos de excelencia donde se funden arte, hospitalidad y gastronomía local. El Parador de Mérida es un ejemplo sobresaliente de esta filosofía, ofreciendo al visitante la posibilidad de dormir entre muros barrocos y columnas romanas, en pleno corazón de una de las ciudades más fascinantes de la península.

Un Parador entre ruinas y claustros

El Parador de Mérida se alza sobre el antiguo pretorio romano, en las ruinas del templo dedicado a la Concordia de Augusto. Este enclave privilegiado acoge un convento barroco del siglo XVIII, fundado por la orden hospitalaria de los monjes franciscanos. El edificio, conocido como Convento de Jesús y construido en 1725, responde a las necesidades de la época: un refugio espiritual y hospitalario en tiempos de epidemias y guerras.

Hoy, el Parador es mucho más que un alojamiento: es puro patrimonio. Sus instalaciones combinan espacios históricos, como el claustro de columnas romanas y el salón principal —antigua capilla—, con zonas de ocio y bienestar como piscina exterior, gimnasio, sauna y solárium. El resultado es un lugar idóneo tanto para estancias culturales como para celebraciones y eventos.

Es por ello que sus habitaciones mantienen el equilibrio entre el diseño contemporáneo y el respeto por la esencia histórica del edificio. Cada estancia ha sido concebida para proporcionar descanso, elegancia y vistas privilegiadas al claustro, al jardín o a los tejados de la ciudad monumental. El mobiliario y los detalles decorativos evocan la tradición sin renunciar a la comodidad, haciendo que cada noche en el Parador sea una experiencia única.

Una rica gastronomía y un curioso jardín

Uno de los grandes atractivos del Parador es su apuesta por la gastronomía regional. El restaurante propone una carta que refleja la riqueza de la despensa pacense: jamón de bellota D.O. Dehesa de Extremadura, cordero IGP Corderex, ternera retinta y cerdo ibérico de raza autóctona son solo algunos de los protagonistas de una cocina donde se funden influencias romanas, árabes y rurales. Platos emblemáticos de la tradición extremeña conviven con propuestas más informales en La Alacena del Foro, un espacio gastronómico que invita a degustar productos de las diferentes comarcas de la provincia.

A su vez, en el antiguo huerto del convento, el Jardín de las Antigüedades es uno de los espacios más singulares del Parador. Allí, entre fuentes, albercas y exuberante vegetación, el visitante puede contemplar piezas arqueológicas de herencia romana, visigoda y mudéjar, convertidas en parte del paisaje y del relato histórico que define a Mérida. En este jardín, además, se encuentra la terraza del restaurante, un lugar ideal para disfrutar de una comida o un café rodeado de arte y naturaleza.

Descubrir Mérida desde el Parador

El Parador de Mérida es el punto de partida perfecto para explorar la ciudad y su entorno. A pocos pasos se encuentran el teatro romano —escenario cada año del Festival Internacional de Teatro Clásico—, el anfiteatro, el circo romano y el Museo Nacional de Arte Romano, así como la Alcazaba y el Conjunto Arqueológico de la Morería, testigos del pasado árabe y visigodo de la ciudad. En las afueras, el dolmen de Lácara, los embalses de Proserpina y Cornalvo, y el Parque Natural de Cornalvo ofrecen alternativas para los amantes de la historia y la naturaleza.

Quienes buscan relajarse encuentran en la piscina del Parador y en sus jardines el mejor lugar para hacerlo, y los aficionados al golf disponen de un campo a solo ocho kilómetros. Todo ello convierte al Parador de Mérida en un enclave único, donde la historia, el arte y la hospitalidad se funden para ofrecer una experiencia inolvidable en el corazón de Extremadura.