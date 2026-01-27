Viajes

La curiosa playa de color rojo que es un fenómeno natural único en el mundo

Se trata de uno de los rincones más singulares de China en el que el viajero queda sorprendido gracias a su impresionante estampa y a su gran biodiversidad

Playa Roja de Panjin, en
Playa Roja de Panjin, en China

A lo largo del planeta se pueden encontrar playas que nunca dejan de sorprender a los viajeros con sus paisajes, colores y formas singulares. Desde arenas de un blanco impoluto en el Caribe hasta costas volcánicas de color negro en Islandia, existen rincones costeros que desafían las expectativas y despiertan la curiosidad de quien los visita. Algunos enclaves, gracias a fenómenos naturales poco comunes, logran convertirse en verdaderos iconos de la naturaleza y el ecoturismo global.

En el inmenso territorio de China, un país conocido por su variedad de paisajes y contrastes, se esconde una de las playas más extraordinarias del planeta. La playa roja de Panjin, en la provincia de Liaoning, desafía la idea tradicional de costa. No tiene arena ni olas que rompan en la orilla, pero sí un espectáculo cromático que deja sin palabras a todo el que se asoma a su horizonte.

Un fenómeno natural sin igual

Lo primero que sorprende a quien se acerca a la Playa Roja de Panjin es la ausencia total de arena. En su lugar, el visitante descubre una alfombra viva y cambiante de algas que tiñen el paisaje con un rojo intenso. Este gigantesco humedal oceánico, considerado uno de los mayores del mundo, se extiende a lo largo del delta del río Liaohe y cubre una superficie de 130 kilómetros cuadrados.

La protagonista de este fenómeno es la suaeda heteroptera, una especie de alga que, aunque no es rara por sí misma, aquí adquiere características únicas. La alta alcalinidad del humedal y la absorción de agua salada provocan que, durante el otoño, las plantas cambien de color de forma progresiva: del verde al naranja y rosa en verano, hasta alcanzar un rojo deslumbrante en septiembre y octubre. Antes de morir, la alfombra vegetal vira hacia tonos violáceos, para renacer con fuerza la primavera siguiente.

Es por ello que el área donde se ubica la playa roja fue declarada reserva natural en los años ochenta, en un esfuerzo por preservar su valioso ecosistema. Más de 400 especies silvestres han encontrado refugio en este entorno, junto a 260 especies de aves, algunas en peligro de extinción como la emblemática grulla roja. Este humedal es un punto clave para las migraciones entre Asia y Australia, lo que lo convierte en un destino imprescindible para los amantes de la ornitología y la naturaleza.

El respeto por la vida animal y vegetal ha impulsado la creación de un entramado de pasarelas de madera, de dos kilómetros de longitud, que permite a los visitantes recorrer la playa sin dañar el delicado tapiz de algas. Así, caminar sobre estas estructuras ofrece una perspectiva inigualable del paisaje y la oportunidad de observar, sin interferencias, la biodiversidad de la zona.

Turismo responsable y experiencias únicas

La Playa Roja de Panjin se encuentra a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Panjin y a unos 600 kilómetros de Pekín, lo que facilita el acceso para viajeros nacionales e internacionales. El flujo de visitantes se concentra sobre todo a principios de otoño, cuando la intensidad del color rojo ofrece una de las imágenes más impresionantes del país

Para quienes buscan una experiencia diferente, existe la posibilidad de recorrer el interior del humedal a bordo de pequeñas embarcaciones. Esta opción permite deslizarse sobre las aguas que atraviesan los campos de suaeda y descubrir rincones inaccesibles desde tierra firme, sumergiéndose en el silencio y la magia del paisaje.

La visita adquiere matices especiales según el momento del día y la temporada óptima para visitar la playa roja se extiende desde finales de abril hasta finales de octubre. Durante estos meses, un autobús turístico conecta la ciudad de Panjin con el área habilitada como observatorio, facilitando el acceso a quienes desean contemplar el espectáculo natural en todo su esplendor.

