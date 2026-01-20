El accidente ferroviario de Adamuz provoca una oleada de cancelaciones en Fitur: Andalucía anula todos sus actos y Exceltur suspende su foro empresarial

Pabellón de Andalucía en Fitur 2024 (EFE).

El trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) ha desencadenado una ola de cancelaciones y reajustes en la agenda de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los eventos clave para el sector turístico a nivel global. La interrupción total de las conexiones por tren entre Madrid y Andalucía ha complicado la movilidad de miles de profesionales y visitantes en una cita que el año pasado reunió a 255.000 personas, entre empresas, administraciones y público general.

La edición de este año, marcada por el luto y la solidaridad con las víctimas, afronta un escenario inédito de cambios logísticos, ausencia de delegaciones y ajustes de última hora en los actos institucionales y empresariales. La organización de Fitur ha querido mostrar el apoyo del sector turístico a los afectados por el accidente de Adamuz convocando un minuto de silencio el miércoles 21 a las 10:15 horas, justo antes de la apertura de la feria. El gesto simboliza el dolor y la solidaridad de una industria que, en palabras del propio comunicado oficial, “da testimonio de su apoyo a todos los afectados en estos momentos tan difíciles”. Este tributo marcará el arranque de una edición donde el recuerdo y el respeto estarán presentes en todos los pabellones de Ifema Madrid.

Suspensión de actos institucionales y empresariales

La cancelación de los trenes de larga distancia entre Andalucía y Madrid ha provocado un efecto dominó en la logística de la feria. Según fuentes empresariales, la demanda de coches de alquiler y billetes de avión se ha disparado en cuestión de horas, generando un aumento notable de los precios y dificultades para encontrar plazas disponibles. Muchos asistentes y delegaciones han tenido que reorganizar su viaje o, directamente, optar por cancelar su participación ante la imposibilidad de llegar en condiciones razonables. El impacto se siente especialmente en el sur de España, una de las regiones con mayor representación y peso específico en la feria.

Feria de Fitur (Ifema).

La Junta de Andalucía ha anunciado la cancelación de todos los actos vinculados a Fitur, una decisión que rápidamente ha sido secundada por los gobiernos municipales de Sevilla, Jerez, Córdoba, Cádiz, Almería y Granada. A esto hay que sumar también las cancelaciones de numerosos pueblos andaluces por respeto a las víctimas como Puebla de Cazalla (Sevilla) o Salobreña (Granada), entre otros.

Previamente, ya habían cancelado su presencia Iryo y Renfe para ponerse a total disposición de la comisión de investigación. La solidaridad se ha trasladado a otras comunidades autónomas y provincias como Cantabria o Alicante, los cuales han suspendido también su agenda institucional y mantedrán sus actos estrictamente profesionales

Reacciones del sector privado

En paralelo, el sector privado también ha sufrido un golpe considerable. La organización Exceltur, que agrupa a 32 de las principales empresas turísticas españolas —entre ellas Meliá, Riu, Iberostar o Iberia—, ha decidido suspender el foro empresarial previsto para el martes. Más de 1.500 profesionales y líderes institucionales, entre ellos los alcaldes de Madrid y Barcelona, los presidentes de varias comunidades autónomas y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, habían confirmado su asistencia al acto, que finalmente ha quedado anulado.

A pesar del clima de incertidumbre, algunas iniciativas han optado por seguir adelante, como el foro Hotusa Explora, inaugurado este lunes con 500 asistentes. La organización, no obstante, reconoce que las ausencias y las dificultades logísticas han obligado a ajustar la agenda y a modificar a contrarreloj la asistencia de ponentes y participantes.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Las delegaciones empresariales, por su parte, trabajan a marchas forzadas para reprogramar sus citas y mantener, en la medida de lo posible, la actividad prevista en el marco de Fitur. Sin embargo, otras han optado por cancelar su presencia en feria, como es el caso de las navieras Grimaldi Lines y Trasmed o la Asociación Nacional de Empresas Náuticas.

Por otro lado, el accidente ferroviario no ha sido el único contratiempo al que se enfrenta la feria. La imposibilidad de cuadrar la agenda con la Casa Real ha obligado a retrasar la inauguración oficial al segundo día, el 22 de enero. Los Reyes, tradicionalmente presentes en el arranque de Fitur, asistirán este año a un acto en el Parlamento Europeo, lo que ha obligado a las empresas y organizadores a reorganizar sobre la marcha la apertura del evento.