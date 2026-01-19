Casa Real emite un comunicado en apoyo a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz: “Trasladamos nuestro más sentido pésame”

Los Reyes volverán a Valencia la próxima semana para visitar las localidades afectadas por la DANA. (CASA S.M. EL REY).

Los reyes han querido hacer pública su consternación ante el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, una tragedia que ha sacudido al país y que deja, por el momento, al menos 24 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos, varios de ellos en estado grave. El impacto entre dos trenes de alta velocidad ha provocado una de las jornadas más negras para el transporte ferroviario en Andalucía en los últimos años.

A través de un mensaje difundido por la Casa de Su Majestad el Rey en la red social X, Felipe VI y la reina Letizia expresaron durante la noche su cercanía a las víctimas y a sus familias. “Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”, señalaba el comunicado oficial, que fue recibido con una oleada de mensajes de apoyo por parte de ciudadanos e instituciones.

El siniestro tenía lugar en la tarde del domingo, en torno a las 19:45 horas, cuando varios vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron y quedaron invadiendo una vía paralela. En ese mismo momento circulaba otro convoy de alta velocidad de la conexión Madrid-Huelva, lo que derivó en un violento impacto con consecuencias devastadoras. Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona y desde entonces han estado atendiendo a las víctimas.

Vecinos de Adamuz y de municipios cercanos acudieron de inmediato para colaborar en las labores de auxilio, ayudando en la evacuación de pasajeros y prestando apoyo a los equipos sanitarios y de protección civil. La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta, mientras las autoridades tratan de esclarecer qué falló en un tramo que, hasta ahora, no había registrado incidentes de esta magnitud.

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz

El gesto personal de don Felipe

La reacción de la Casa Real no se limitó al mensaje institucional. Según ha confirmado el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el rey Felipe VI se puso en contacto telefónico con el presidente autonómico, Juanma Moreno, para interesarse personalmente por la situación y conocer de primera mano la evolución de los heridos y el alcance real de la tragedia. Un gesto que ha sido interpretado como una muestra clara de implicación y cercanía en un momento especialmente delicado.

Actualmente, la familia real se encuentra en Atenas para dar el último adiós a la hermana de la reina Sofía. El fallecimiento de Irene de Grecia ocurría el pasado jueves en el Palacio de la Zarzuela, después de años de enfermedad y Casa Real se había desplazado al país heleno para asistir al funeral, cumpliendo así la última voluntad de Irene de descansar junto a su hermano, el rey Constantino, en el cementerio real del Palacio de Tatoi. No se descarta que los reyes regresen a España lo antes posible para valorar la situación y seguir la previsión de lo sucedido desde cerca.