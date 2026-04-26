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Los siete Patrimonios de la Humanidad de Cataluña que no puedes perderte: desde las obras de Antonio Gaudí hasta las fiestas tradicionales

Los ‘castellers’ catalanes y La Patum de Berga se suman a las obras de Gaudía como parte del patrimonio histórico catalán

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Vista aérea de la ciudad de Barcelona, con la Sagrada Família en el centro de la imagen. / Archivo
Vista aérea de la ciudad de Barcelona, con la Sagrada Família en el centro de la imagen. / Archivo

A lo largo de las últimas décadas, Catalunya ha visto cómo siete de sus elementos culturales y arquitectónicos han sido reconocidos oficialmente como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre estas distinciones figuran tanto edificios emblemáticos como celebraciones populares que reflejan la riqueza y diversidad de la identidad catalana. Según recoge ElPeriódico.cat, estas declaraciones han consolidado la posición del territorio en el mapa mundial del patrimonio.

La lista se compone de seis conjuntos monumentales ubicados en Catalunya y una festividad con siglos de historia. El dato más singular es que las primeras incorporaciones a este listado fueron las obras de Antoni Gaudí, reconocidas en 1984 y ampliadas en 2005 con nuevos edificios seleccionados en Barcelona y Santa Coloma de Cervelló, seguidas de una integración de monumentos y tradiciones en etapas sucesivas.

La Unesco comenzó a fijarse en el patrimonio catalán en 1984, cuando incluyó como primeros bienes distinguidos el Parc Güell, el Palau Güell y la Casa Milà, todas ellas en la ciudad condal y fruto del ingenio del arquitecto Antoni Gaudí. Dos décadas más tarde, en 2005, esta protección patrimonial se amplió con la entrada de la Sagrada Família, la Casa Vicens y la Casa Batlló, además de la cripta de la Colònia Güell, que se localiza en Santa Coloma de Cervelló, en la comarca del Baix Llobregat. De este modo, la obra de Gaudí se instauró como uno de los núcleos con mayor presencia en la lista catalana de Patrimonio de la Humanidad, tal y como detalla ElPeriódico.cat.

En 1991, se incorporó el Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. Situado en la comarca de la Conca de Barberà, dentro del municipio de Vimbodí i Poblet, este monasterio fundado en el año 1151 ha funcionado como uno de los complejos monásticos más significativos del continente y fue el panteón real de la Corona de Aragón hasta el siglo XV. El monasterio alberga elementos destacados como una iglesia con decoración renacentista realizada en alabastro blanco, la capilla gótica de Sant Jordi edificada bajo el reinado de Alfons el Magnánimo en el siglo XV, y la puerta real, una entrada gótica monumental custodiada por dos torres.

Miembros del grupo de castellers del barrio de Sants forman una torre humana durante la bianual competición de Tarragona, en octubre de 2024. / Reuters - Albert Gea
Miembros del grupo de castellers del barrio de Sants forman una torre humana durante la bianual competición de Tarragona, en octubre de 2024. / Reuters - Albert Gea

El modernismo catalán, presente en Barcelona, Lleida y Tarragona

El año 1997 marcó una nueva etapa con la incorporación de dos edificios también ubicados en Barcelona y obra de Lluís Domènech i Montaner: el Palau de la Música Catalana y el Hospital de Sant Pau. Ambas construcciones constituyen referencias indiscutibles del Modernismo catalán que floreció a principios del siglo XX. El primero se distingue por una sala de conciertos cuya arquitectura favorece la entrada de luz natural y por la presencia de mosaicos, vidrieras y esculturas que transforman el acto musical en una experiencia visual. Por su parte, el antiguo Hospital de Sant Pau es un conjunto de 27 pabellones rodeados de jardines decorados con cerámica y motivos ornamentales donde funcionalidad y belleza se aúnan.

En el año 2000, la lista volvió a crecer con la entrada de dos conjuntos: el Conjunto Arqueológico de Tàrraco, en Tarragona, y las Iglesias románicas del Valle de Boí, en la Alta Ribagorça (Lleida). Tarragona, identificada como la antigua ciudad romana de Tàrraco, constituye el asentamiento romano más antiguo de la península Ibérica y su diseño urbanístico influyó en otras capitales provinciales del Imperio. El conjunto arqueológico consta de 14 enclaves y monumentos distribuidos en la ciudad y su entorno. El Valle de Boí, por su parte, sobresale por la concentración y estado de conservación de iglesias románicas, edificadas entre los siglos XI y XII, presentes en todos los pueblos que conforman la zona.

La Patum de Berga y ‘els castellers’, últimas incorporaciones catalanas al Patrimonio de la UNESCO

A diferencia del resto, el sexto Patrimonio catalán registrado responde a una festividad popular, La Patum de Berga. Esta celebración de origen religioso se remonta a la segunda mitad del siglo XIV y se desarrolla durante cinco días de la Semana del Corpus Christi, en fechas que van desde finales de mayo hasta finales de junio. Entre sus características figuran la combinación de pobladores, fuego, música y danza, la continuidad del teatro medieval de calle y los elementos rituales que la distinguen del resto de festejos locales.

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Finalmente, en 2010 la Unesco incorporó al registro los Castells, manifestación de la cultura tradicional catalana basada en la construcción de torres humanas de varios pisos de altura. Estas estructuras son levantadas por agrupaciones denominadas colles castelleres, formadas por hombres y mujeres de diversas edades que entrenan colectivamente durante todo el año para sus exhibiciones públicas. Con estos siete patrimonios, Catalunya reúne una colección que abarca desde la arquitectura icónica de Gaudí y Domènech i Montaner hasta prácticas festivas.

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