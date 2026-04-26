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Así es Kiribati, el país menos visitado del mundo: un paraíso natural en mitad del Pacífico que recibe menos de 10.000 turistas al año

Con solo 9.504 turistas en 2024, este archipiélago ofrece aguas turquesas, cultura ancestral y una biodiversidad única para quienes buscan aventura y desconexión total lejos de las rutas masificadas

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Kiribati, en el océano Pacífico
Kiribati, en el océano Pacífico

En el vasto e inabarcable océano Pacífico, donde el horizonte se funde con el azul más puro y las islas parecen surgir de la nada, existe un país que, pese a su belleza, se mantiene ajeno al turismo de masas: Kiribati. Según un reciente informe de la Organización Mundial del Turismo, este archipiélago es oficialmente el país menos visitado del mundo, con tan solo 9.504 turistas en 2024, una cifra que, paradójicamente, supone su propio récord histórico. Para quienes buscan destinos auténticos y alejados de todo, Kiribati es sinónimo de aventura, desconexión y descubrimiento.

A pesar de su aislamiento y el reto logístico que implica llegar hasta sus playas vírgenes, Kiribati se presenta como un paraíso que podría competir con cualquier postal tropical: aguas turquesas, atolones deshabitados, una biodiversidad marina extraordinaria y una cultura que sobrevive casi intacta al paso del tiempo. Un viaje aquí es mucho más que un destino: es adentrarse en un universo paralelo donde la vida transcurre a otro ritmo, marcado por la hospitalidad de sus habitantes y la fuerza de la naturaleza.

De hecho, el principal motivo por el que Kiribati recibe tan pocos visitantes es su extrema lejanía. Formado por 32 islas —solo 20 de ellas habitadas—, el país se extiende a lo largo de los cuatro hemisferios, lo que lo convierte en un destino tan exótico como complicado de alcanzar. Su capital, Tarawa, está a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Hawái, y el acceso exige una auténtica odisea aérea: escalas en Singapur, Los Ángeles, Fiyi o Hawái, vuelos que superan las 30 horas y tarifas que pueden dispararse hasta los 4.000 euros si se quieren reducir los tiempos de espera.

Este aislamiento, lejos de restarle encanto, multiplica el atractivo para quienes ansían descubrir lugares fuera del circuito convencional. Perder un vuelo en Kiribati puede significar quedarse una semana más, y la escasa infraestructura turística invita a vivir la experiencia con paciencia, curiosidad y espíritu de adaptación.

Tesoros naturales y cultura ancestral

Kiritimati, isla de Kiribati
Kiritimati, isla de Kiribati (Wikimedia).

Entre los mayores atractivos de Kiribati destaca la Phoenix Islands Protected Area (PIPA), un área marina protegida y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 408.000 km², PIPA alberga 800 especies conocidas, incluidos 200 tipos de coral y 500 especies de peces, además de mamíferos marinos y decenas de aves. Los amantes del buceo y la naturaleza encuentran aquí un santuario inigualable, donde la biodiversidad se despliega en todas sus formas posibles.

Pero Kiribati no es solo naturaleza. La cultura local se mantiene viva y fuerte, con danzas tradicionales, celebraciones comunitarias y costumbres que apenas han cambiado en siglos. En la capital, el Museo Te Umanibong y la Casa de la Asamblea permiten conocer la historia y la identidad de este pequeño país insular. Los visitantes pueden presenciar hasta ocho tipos de danzas tradicionales y participar en celebraciones que reflejan la esencia de la vida isleña.

Uno de los detalles más curiosos es que las islas orientales de Kiribati, situadas justo al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, convierten al país en el primer lugar del planeta en recibir el año nuevo. Cada 31 de diciembre, miles de personas siguen en redes sociales cómo este remoto archipiélago inaugura el calendario mundial.

Hospitalidad y desafíos cotidianos

Una de las experiencias más valoradas por quienes llegan a Kiribati es la hospitalidad de sus habitantes. A pesar de las carencias en infraestructuras, las pocas oportunidades laborales y un índice de pobreza que afecta a cerca del 22% de la población, la calidez y la curiosidad de los kiribatianos marcan la diferencia. No es raro que una familia anfitriona duerma en el suelo del hospital para acompañar a un visitante enfermo, o que los viajeros sean tratados como uno más de la comunidad.

La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

El aislamiento, la vida sencilla y la escasez de recursos convierten cada día en un ejercicio de adaptación y aprendizaje. Los pagos se realizan en efectivo, la conectividad es limitada y el viajero debe asumir que la improvisación y la paciencia serán sus mejores aliados.

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