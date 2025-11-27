Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

Varios aviones de Iberia en un aeropuerto. (Europa Press)

Iberia ha informado de su intención de volver a operar con normalidad en cuanto sea posible en los trayectos desde y hacia Venezuela, que se encuentran actualmente suspendidos por tratarse de una zona “donde hay un alto riesgo de seguridad” según la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). La aerolínea ha trasladado a la agencia EFE que su prioridad es la protección de sus pasajeros después de que el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, revocase este miércoles la licencia de la compañía aérea española para volar a los aeropuertos nacionales por “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estados Unidos.

En un comunicado emitido este miércoles por el Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, el Gobierno de Maduro explica su decisión de retirar los permisos para operar en el país a seis aerolíneas que habían decidido “de manera unilateral” suspender los vuelos programados en sus conexiones a la nación sudamericana. Entre ellas se encuentra Iberia, que anunció su intención de cesar los vuelos atendidendo a la recomendación de la AESA, además de a TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

(Noticia en ampliación)