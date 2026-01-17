Espana agencias

La Junta de Andalucía asegura que "Montero no puede venir a pasearse como un agente del independentismo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha vuelto a rechazar el modelo de financiación, que "no beneficia a Andalucía" y ha añadido que a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, "no la creen ni los suyos" y "no puede venir a Andalucía a pasearse como un agente del independentismo".

España, en una atención a los periodistas en Málaga, ha recordado que "estos días hemos estado conociendo los detalles del modelo de financiación Montero-Junqueras", asegurando que es "un modelo que realmente no beneficia a Andalucía".

"Realmente --ha continuado-- es un encargo punto por punto del señor Junqueras, el líder de un partido independentista que, además, está inhabilitado por la justicia", por lo que "este modelo no defiende a Andalucía, todo lo contrario, es un castigo y un nuevo agravio".

Además, ha afirmado que "a la señora Montero ya no la creen ni los suyos, no la creen ni los propios presidentes de comunidades autónomas socialistas, que también están en contra de este modelo".

"Lo que está claro es que la señora Montero no puede venir a Andalucía a pasearse como un agente del independentismo", ha advertido, al tiempo que ha señalado que "eso no lo quieren los andaluces".

España ha reiterado que ese modelo "hace que Andalucía esté por debajo de la media, y no solo por debajo de la media, se mantiene la infrafinanciación, y es que además se incrementa la brecha con respecto a Cataluña". "¿Por qué un ciudadano de Andalucía tiene que recibir 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña?". "Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos", ha apostillado.

A juicio de España, "un modelo donde apuesta por la ordinalidad, eso es darle más recursos a las comunidades más ricas, es como si las personas que tienen más renta y pagan más impuestos se les tuviera que dar unos servicios públicos VIP, unos hospitales VIP, unos colegios VIP". Por tanto, ha sostenido que "es una auténtica locura que va contra el principio de igualdad y contra el principio de progresividad y de solidaridad".

De igual modo, ha añadido que "luego también están intentando obligar a las comunidades autónomas a subir los impuestos, como volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones".

Al respecto, ha dejado claro que en Andalucía "el impuesto de sucesiones y donaciones, que bonificó al 99% Juanma Moreno, no lo vamos a volver a poner". "Los andaluces con ese impuesto no van a financiar al independentismo catalán", ha apostillado.

Así, España ha criticado la "nueva trampa de la señora Montero", ya que "es un modelo que no ha negociado con las comunidades autónomas, sino que lo ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas, está absolutamente sola y se ha hecho única y exclusivamente para comprar los votos del independentismo catalán y para que el señor Sánchez siga un tiempo más en la Moncloa".

"LAS POLÍTICAS DE JUANMA MORENO LE SIENTAN BIEN A ANDALUCÍA"

Por otro lado, España ha recordado que este domingo se cumplen siete años de la llegada de Juanma Moreno, de la toma de posesión de Juanma Moreno" como presidente de la Junta y, en este sentido, ha señalado que "Andalucía se ha transformado, se está transformando".

"Las políticas de Juanma Moreno le sientan bien a Andalucía", precisando que la región "empieza a ser un referente a nivel nacional en muchísimas cuestiones, como en el crecimiento económico, como en el número de empresas, lideramos la bajada del paro, estamos creando más empleo que nunca".

En definitiva, ha dicho, "vamos por el buen camino", ya que "hemos conseguido con todas las reformas que Andalucía sea una tierra de estabilidad, una tierra de moderación, una tierra de seguridad, y sobre todo, dejar a un lado lo que es el ruido y lo que es el fango, porque eso no nos produce progreso, no nos produce avance y no es lo que quieren los andaluces", ha concluido.

