Italia, bajo la lupa del Reino Unido: el gobierno británico desaconseja viajar al país por la falta de seguridad y grandes eventos

El país desaconseja viajar a Italia como consecuencia del impacto de la criminalidad, las amenazas cibernéticas y los grandes eventos en la estabilidad de los flujos turísticos europeos

Bolonia, Italia (Adobe Stock).
El turismo internacional se enfrenta cada año a nuevos desafíos que condicionan la elección de destinos, y las advertencias de los gobiernos pueden marcar la diferencia en los flujos de viajeros. En el caso del Reino Unido, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) ha lanzado recientemente una alerta que podría cambiar la tradicional imagen de Italia como uno de los destinos favoritos para los turistas británicos. La comunicación oficial no prohíbe los viajes, pero sí desaconseja pasar las vacaciones en el país transalpino, sumando Italia a una lista creciente de países europeos que, según las autoridades británicas, requieren precaución especial, tal y como afirma el portal italiano money.it.

La advertencia del FCDO responde a una combinación de factores. En primer lugar, la seguridad ciudadana preocupa especialmente tras el incremento de la delincuencia callejera en grandes metrópolis italianas como Milán, Florencia, Roma, Bolonia, Rímini y Turín. Según los últimos datos del ISTAT, la tasa de criminalidad en 2025 no ofrece motivos para el optimismo, lo que ha afectado a la posición de Italia en el Índice de Paz Global, situándola en el puesto 33, un escalón por debajo del Reino Unido.

Por otro lado, la presencia de grandes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, y la llegada masiva de visitantes a estaciones de esquí, añaden presión a las autoridades locales y generan inquietud tanto por la gestión de multitudes como por la posibilidad de amenazas terroristas. El gobierno británico subraya, además, el impacto de recientes ciberataques y la existencia de cientos de miles de “objetivos sensibles” bajo vigilancia el pasado verano, lo que contribuye a un clima de fragilidad institucional y tensiones sociales en el país.

Aunque la alerta no busca alarmar, sí insta a los turistas a extremar la precaución, contratar seguros de viaje adecuados y mantenerse informados sobre las condiciones locales antes de organizar su estancia en Italia.

Barreras administrativas y complicaciones en fronteras

Roma, Italia (Adobe Stock).
A los riesgos de seguridad se suma la complejidad del nuevo Sistema de Entrada y Salida (SEE) en las fronteras de la Unión Europea. Este procedimiento, que afecta especialmente a los viajeros británicos tras el Brexit, puede suponer retrasos e incomodidades al entrar o salir de Italia. El FCDO recomienda a sus ciudadanos verificar que sus documentos de viaje y seguros estén en regla, consultar con las autoridades italianas y planificar sus desplazamientos con antelación para evitar imprevistos en controles fronterizos.

Este endurecimiento de los trámites migratorios no es exclusivo de Italia y se extiende a otros países europeos que han visto modificada su posición en las recomendaciones oficiales del gobierno británico. Países como Suiza, Croacia, Portugal, Alemania, Estonia y Finlandia han actualizado también sus directrices, en la mayoría de los casos por causas similares: aumento de pequeños robos, disturbios civiles o tensiones políticas.

El impacto en el turismo británico y los grandes eventos

Italia ha sido tradicionalmente uno de los destinos preferidos por los británicos, con una presencia significativa de turistas en ciudades y regiones emblemáticas. Sin embargo, la reciente alerta podría traducirse en una reducción del turismo británico a lo largo de 2025 y 2026, a pesar de que eventos de alto perfil como los Juegos Olímpicos de Invierno seguirán atrayendo a un importante número de visitantes extranjeros.

El FCDO ha publicado directrices específicas para quienes viajen a Italia con motivo de grandes acontecimientos, haciendo hincapié en la necesidad de extremar la vigilancia en aglomeraciones, así como en estaciones de esquí y zonas turísticas con alta concentración de personas.

La advertencia sobre Italia se suma a una tendencia generalizada de mayor cautela respecto a los destinos europeos. Polonia, debido a su proximidad a la frontera ucraniana y las tensiones políticas; Hungría, por el aumento de delitos menores; y Francia, ante el temor a disturbios civiles, figuran también entre las prioridades de las autoridades británicas. Incluso países considerados tradicionalmente seguros, como Suiza, han visto incrementarse los avisos a raíz del aumento de pequeños robos en áreas concurridas como aeropuertos.

Pese a todo, el gobierno británico insiste en que su aviso no equivale a una prohibición, sino a un recordatorio para que los ciudadanos planifiquen sus viajes con responsabilidad, cuenten con seguros adecuados y permanezcan atentos a la evolución de la situación en cada destino. La decisión final recae en el viajero, pero las nuevas advertencias dibujan un mapa turístico europeo en el que la precaución y la información se convierten en aliados imprescindibles para unas vacaciones sin contratiempos.

