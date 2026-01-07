La estación de esquí de Astún-Candanchú, una de las más antiguas de España: un complejo centenario con más de 100 kilómetros esquiables

Estación de esquí de Astún-Candanchú, en Huesca (Adobe Stock).

Las estaciones de esquí en España se han consolidado como destinos clave del turismo de invierno, ofreciendo experiencias que van mucho más allá del deporte. Entre paisajes majestuosos y servicios modernos, estos enclaves atraen cada año a miles de visitantes en busca de nieve, aventura y naturaleza. En este contexto, Astún-Candanchú brilla con luz propia, combinando tradición, modernidad y una ubicación privilegiada en el Pirineo Aragonés.

Con una historia que se remonta a 1928, cuando Candanchú abrió sus primeras instalaciones, este complejo presume de ser una de las estaciones pioneras del esquí en la península. Desde entonces, ha sido cuna y escuela de generaciones de esquiadores, evolucionando desde sus primeros remontes de madera hasta convertirse en un referente de calidad y diversidad en la oferta invernal española. El carácter alpino de sus montes y la riqueza de su entorno han convertido a Astún-Candanchú en sinónimo de esquí para familias, deportistas y aficionados de ambos lados de la frontera.

¿Dónde está la estación de esquí de Astún-Candanchú?

La estación Astún-Candanchú se ubica en pleno valle de Canfranc, en el Pirineo Aragonés, apenas a unos kilómetros de la frontera con Francia. Este enclave privilegiado sitúa la estación a 28 kilómetros de Jaca y a apenas 11 de Canfranc, en una zona de montañas escarpadas y picos icónicos, como el Pico Aspe y la Tuca Blanca. La proximidad a grandes núcleos urbanos como Zaragoza, Bilbao o Pamplona, así como la conexión con la región francesa de Pau, la convierten en un destino preferente para esquiadores tanto españoles como galos. El paisaje, dominado por cumbres rocosas y bosques, acoge una de las estaciones más emblemáticas y con más tradición del país, abierta desde 1928.

Precios de forfaits y costes por día

La estación Astún-Candanchú presenta una estructura tarifaria adaptada a distintos perfiles de usuario y a la duración de la estancia. Para la temporada 2025-2026, el forfait de adulto por un día tiene un precio de 57,5 euros (49 euros para infantil y sénior). Existen opciones para varios días, con precios decrecientes por jornada: dos días por 112 euros, tres por 165,5, cuatro por 207,5 y cinco días por 251,5 euros en la tarifa de adulto.

Para quienes prefieren adquirir el forfait online, los precios se reducen hasta los 53 euros el día para adultos y 45 euros para infantil y sénior. También se ofrece forfait de medio día a 43 euros. Las opciones de compra anticipada y los llamados “días azules” permiten obtener descuentos adicionales y facilidades para disfrutar de la estación a precios competitivos.

Dónde alojarse cerca de la estación

El valle de Canfranc y su entorno cuentan con una amplia oferta de alojamientos para todos los gustos y presupuestos. Destaca el emblemático Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, situado a solo 6 kilómetros de la estación de Astún y a tres minutos a pie de la estación internacional de tren de Canfranc. Este establecimiento de lujo ofrece servicios de alta gama y valoraciones sobresalientes entre sus huéspedes.

Otras opciones recomendadas son el Hotel Almud y el Hotel Valle de Izas, ambos en Sallent de Gállego, a unos 15 kilómetros de la estación, con reputación excelente y servicios orientados tanto a familias como a deportistas. Para quienes buscan una experiencia diferente, la Auberge des Isards en el lado francés, a 22 kilómetros, ofrece alojamiento en un entorno tranquilo y natural. En total, la zona suma más de 10.500 plazas de alojamiento, con alternativas que abarcan desde hoteles de lujo hasta refugios y apartamentos rurales.

Cómo llegar a Astún-Candanchú

El acceso a la estación es sencillo y está bien señalizado. Desde Jaca, una carretera amplia y bien mantenida conduce directamente hasta el complejo, agilizando la llegada tanto en coche particular como en transporte público. Existen servicios regulares de autobús desde Jaca hasta Astún y Candanchú, gestionados por la Mancomunidad Alto Valle del Aragón, con horarios pensados para facilitar la jornada de esquí.

Por carretera, las distancias son de 503 kilómetros desde Madrid, 168 desde Zaragoza, 382 desde Barcelona, 301 desde Bilbao y 137 desde Pamplona. Para consultar el estado de las carreteras, se recomienda acudir a la web oficial de la DGT, especialmente en días de climatología adversa.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

El dominio esquiable de Astún-Candanchú suma una de las ofertas más completas de la Península. La estación dispone de 135 cañones de nieve y 8 kilómetros innivados, asegurando la práctica del esquí incluso en condiciones meteorológicas variables. Ofrece un total de cuatro zonas esquiables, con 25 remontes capaces de transportar hasta 26.000 personas por hora. Todo este conjunto da lugar a un espacio de 101 kilómetros esquiables y 110 pistas distribuidas en diferentes niveles de dificultad.

Entre sus puntos fuertes figura la Pista Grande, ideal para principiantes, y circuitos específicos para esquí nórdico, biatlón y raquetas de nieve. Este amplio abanico de opciones permite la convivencia de esquiadores novatos y expertos, así como el desarrollo de competiciones de alto nivel.

Qué altura tiene la estación

La altitud es uno de los elementos distintivos de Astún-Candanchú. El punto más alto para la práctica del esquí es la Tuca Blanca, que alcanza los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación garantiza tanto la calidad de la nieve como la espectacularidad de los paisajes, situando la estación entre las más alpinas del Pirineo. El entorno, presidido por el imponente Pico Aspe, ofrece vistas inigualables y una experiencia de montaña genuina para quienes buscan disfrutar del esquí, la naturaleza y la tradición pirenaica en uno de los enclaves más históricos y completos del panorama invernal español.