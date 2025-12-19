Islandia reafirma su liderazgo como el país más seguro del mundo, según el Índice de Paz Global 2025

Islandia lidera el Índice de Paz Global 2025 como el país más seguro del mundo por decimoséptimo año consecutivo

En 2025, el Índice de Paz Global vuelve a posicionar a Islandia a la cabeza de la seguridad mundial, confirmando su estatus por decimoséptimo año consecutivo. Desde 2008, el país nórdico ha ocupado el primer lugar en esta prestigiosa clasificación, consolidándose como referente internacional en materia de seguridad y tranquilidad. Este reconocimiento, otorgado por la decimonovena edición del informe, no solo destaca la reputación de Islandia, sino también la brecha existente en términos de paz con el resto de los países analizados.

De acuerdo con la publicación, la diferencia que separa a Islandia, la nación líder en el índice, de Irlanda, segundo en la lista, es equivalente a la existente entre Irlanda y Finlandia, que ocupa la décima posición. En un contexto global de incertidumbre y conflictividad, la estabilidad mantenida por Islandia representa un ejemplo excepcional de cohesión social y eficacia institucional, atributos que siguen sosteniéndose año tras año.

Factores y metodología del Índice de Paz Global

La edición 2025 del informe evalúa a 163 países utilizando 23 factores clave para medir la paz y la seguridad internacional

El Índice de Paz Global constituye una de las herramientas de referencia más amplias y detalladas para medir la seguridad y la estabilidad internacional. Cada edición evalúa a 163 países utilizando 23 factores distintos, lo que permite obtener una radiografía precisa de la situación geopolítica actual. El informe abarca aspectos que incluyen niveles de violencia, presencia de conflictos internos y externos, grado de militarización, niveles de criminalidad, relaciones con países vecinos y la eficiencia de las instituciones estatales, entre otros.

La metodología, caracterizada por su rigor, involucra el análisis de datos cuantitativos y cualitativos provenientes de fuentes oficiales, académicas y organismos internacionales. Esto asegura una comparación sólida entre países de contextos muy diversos. Además, el índice presenta tendencias y cambios anuales, brindando una visión evolutiva de los logros y retrocesos en cada territorio.

El informe completo comprende 122 páginas y no solamente ofrece una clasificación, sino que también detalla la evolución de los indicadores, permitiendo identificar patrones y áreas de mejora o retroceso a escala global.

Clasificación de los 20 países más seguros del mundo

Estos son los 20 países más seguros del mundo según el informe reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del Índice de Paz Global presenta una lista de las 20 naciones consideradas más seguras, donde se refleja el predominio de Europa. Encabezando el ranking figura Islandia, seguida de Irlanda y Nueva Zelanda, este último sobresaliendo como el país no europeo mejor posicionado. La parte superior de la tabla continúa con Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia, quienes completan los primeros diez puestos.

La clasificación completa de los veinte primeros países es la siguiente:

Islandia Irlanda Nueva Zelanda Austria Suiza Singapur Portugal Dinamarca Eslovenia Finlandia República Checa Japón Malasia Países Bajos Canadá Bélgica Hungría Australia Croacia Alemania

Entre estos países, la estabilidad social, la baja criminalidad y la solidez institucional son factores recurrentes que explican su desempeño destacado en el índice.

Posición destacada de Europa occidental y central en el ranking

Europa occidental y central domina el ranking de los países más seguros, con ocho naciones entre los diez primeros puestos

Una de las tendencias consolidadas por el Índice de Paz Global es la fortaleza de Europa occidental y central como epicentro de tranquilidad y seguridad. Ocho de los diez países mejor clasificados pertenecen a esta región, lo que subraya la estabilidad institucional y el tejido social robusto como elementos constitutivos de la paz. Estos países mantienen políticas públicas orientadas al bienestar, relaciones exteriores pragmáticas y mecanismos efectivos de resolución de conflictos internos y externos, aspectos explorados profundamente en el informe.

El dominio europeo, según los datos presentados, no ha cedido terreno, y las diferencias entre las naciones mejor posicionadas permiten observar aún más la solidez de este enclave geopolítico. Singapur y Nueva Zelanda constituyen las dos únicas excepciones dentro del top 10, subrayando el peso europeo en la elaboración del mapa global de la paz.

Mejoras notables en la clasificación de algunos países fuera de Europa

A pesar de la hegemonía europea, la edición 2025 del índice presenta avances significativos en naciones de otras regiones, evidenciando que la paz también puede fortalecerse en entornos menos tradicionales. Azerbaiyán destaca al escalar 17 posiciones respecto al año anterior, mostrando una mejora sustancial en sus indicadores de estabilidad. Gambia subió 16 lugares, mientras que Arabia Saudita y Perú lograron avances de 14 plazas, y Uganda mejoró 12 puestos en el ranking global. Argentina, por su parte, se ubica en el puesto 46.

Estos ascensos evidencian el impacto de reformas institucionales, políticas de seguridad o procesos de pacificación implementados en dichos países. El informe atribuye tales progresos a distintas causas, que pueden ir desde acuerdos de paz hasta el fortalecimiento de la gobernabilidad y la disminución de la criminalidad.

Estadísticas generales sobre el cambio en la paz global en 2025

El Índice de Paz Global de 2025 también arroja datos sobre la evolución de la paz a nivel global. La tendencia general muestra un leve deterioro: la paz mundial se redujo en un 0,36% durante el último año. Este fenómeno se ve reflejado en el hecho de que 87 países reportaron un empeoramiento en sus condiciones de paz, mientras que 74 experimentaron mejoras.

Este balance refleja tanto la persistencia de conflictos en diversas regiones del planeta, como los desafíos a la estabilidad planteados por factores económicos, sociales y políticos. Así, el índice no solo identifica cuáles son los países más pacíficos, sino que también permite evaluar cambios globales y regionales que influyen en la percepción y la realidad de la seguridad mundial.