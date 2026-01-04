La cabalgata de Reyes de Alcoy, la más antigua de España: “Es muy tradicional y el complemento perfecto para que los niños todavía entiendan ese tipo de magia”

Cabalgata de Alcoy, en Alicante (Ayuntamiento de Alcoy).

Ya queda menos para la noche más mágica del año. Los Reyes Magos llenarán de ilusión cada hogar en la noche del 5 de enero, no sin antes saludar a los más pequeños en las diferentes cabalgatas que recorren cada rincón de nuestro país. Este es uno de los momentos más esperados de las Navidades, pues los niños esperan impacientes conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar y descubrir los regalos que le han dejado debajo del árbol. Sin embargo, no en todos los pueblos de España se sigue esta tradición, pues en Alcoy, la cabalgata se vive de una forma diferente y los más pequeños viven momentos únicos.

Lo cierto es que este pueblo alicantino es conocido por sus espectaculares Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, pero su cabalgata no se queda atrás. Este mágico desfile se ha convertido en tradición y en un sello de identidad para todos los alcoyanos. De hecho, es considerada la cabalgata de Reyes más antigua de España con casi 150 años de historia, pero no es solo esto lo que la hace especial.

“Cuando nos preguntan qué novedades hay en la cabalgata, la novedad es que no hay novedad nunca. Es muy tradicional, con los tres reyes con sus séquitos, con el mismo traje desde hace muchísimos años y a lomos de un camello. Además, es un Bien de Interés Cultural, por lo que se tiene que mantener como es”, detalla Jordi Martínez, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Alcoy, a Infobae.

Una tradición centenaria

La cabalgata de Alcoy, en Alicante (Shutterstock).

El origen de la cabalgata de Alcoy se remonta al siglo XIX, teniendo sus primeras referencias en el año 1866, aunque se lleva celebrando ininterrumpidamente desde 1885. “La cabalgata ha pasado por distintas épocas. En el siglo XIX un grupo que se llamaba El Panerot fue quien organizó las primeras cabalgatas en Alcoy. Luego el encargado fue el Ayuntamiento, sin embargo, en los años 80 el poder volvió a pasar a una entidad formada en el pueblo llamada Amigos y Damas de los Reyes Magos. Años más tarde la organización volvió a recaer en el Ayuntamiento y así hasta ahora”, explica el concejal.

Sin embargo, en la organización no solo participa el Consistorio, sino que todo el pueblo se vuelca de una forma u otra, pues también se prepara con la “colaboración de entidades que lo habían hecho históricamente, como grupos juveniles de júniors y scouts, paqueteros, que son voluntarios que todos los años vienen y ayudan a la organización, tanto de los paquetes, como de las escaleras y del montaje de los pajes”, señala Martínez.

Pero no solo eso, pues para que todo salga a la perfección las diferentes entidades y el propio Ayuntamiento llevan trabajando meses en la preparación de todo lo necesario. Desde el vestuario de cada Rey Mago y de los cientos de pajes hasta la infraestructura de las antorchas y el alquiler de los animales que participan en la cabalgata. Todo con el objetivo de mantener la tradición intacta gracias a “toda la ambientación que se le da. Una cabalgata hoy por hoy tiene más aspecto consumista. Aquí lo diferente es que es muy tradicional y sobre todo, yo creo que es el complemento perfecto para que los niños todavía entiendan ese tipo de magia”, declara el concejal.

De este modo, la cabalgata de Alcoy realza la tradición y la ilusión no solo como fiesta, sino como la esencia de la Navidad de los propios alcoyanos. “Para mí lo más importante es la ilusión con la que se sigue viviendo con el paso de los años. En otras partes de España o del mundo puede que cuando eres adolescente o adulto no se tenga ya esa ilusión, pero en Alcoy todo el mundo va a verlo porque ya es una tradición y ya es algo que se mantiene, tengas la edad que tengas y vas siempre con tu familia” destaca una vecina de la localidad a Infobae.

“La trilogía de la Navidad alcoyana”

Cabalgata de Alcoy, en Alicante (Ayuntamiento de Alcoy).

Pero más allá de la Noche de Reyes, la cabalgata de Alcoy se basa en tres días, que son los que componen la fiesta completa, que termina con la llegada de sus majestades de Oriente a los hogares de los alcoyanos. Todo comienza “el domingo anterior al día 5, cuando se celebran los Pastoretes, un desfile con grupos de danzas y música muy tradicional que van bailando por las calles del pueblo”.

El segundo día es el bando, que se celebra el 4 de enero y es “otra de las particularidades de esta fiesta”, pues durante este día un paje real es el que “va en un bando anunciando que al día siguiente vienen los reyes, y detrás de su carroza van unas burritas a las que los niños tiran las cartas en sus buzones”. Al día siguiente es cuando ya tiene lugar la esperada cabalgata, es por ello que se “denomina a la fiesta la trilogía de la Navidad alcoyana”. A esto hay que sumar varios momentos que transforman a la cabalgata en algo único.

Uno de los más llamativos o peculiares es la increíble decoración y el trabajo en la recreación del viaje de los Reyes Magos. Tanto es así, que sus majestades de Oriente ”acampan la noche del 4 al 5 en un campamento real a las afueras del pueblo". Igualmente, la cabalgata se ha convertido en un espectáculo único en el que más de 1.000 alcoyanos: pajes y antorcheros, servidores y escoltas; carros engalanados y carrozas; las bandas de música locales y los grupos de danzas ‘Carrascal’ y ‘Sant Jordi’, acompañan a Melchor, Gaspar y Baltasar. “Hubo un año que sí que participé, sí que salí y la verdad es que se vive la magia, pues, de otra manera y es superbonito”, explica una joven de Alcoy, aunque para ella, el momento de la adoración al niño es uno de los más bonitos y mágicos de la cabalgata.

“Se hace al final del recorrido, en la plaza de España, cuando ya han bajado los reyes y han hecho todo el camino por las calles de Alcoy. Allí es donde está montado el belén, con la Virgen María, San José y el niño, y llegan los reyes como a adorar al niño y hay fuegos artificiales, hay música y la verdad es que es superbonito”, detalla la alcoyana.

Regalos, escaleras y balcones

La cabalgata de Alcoy, en Alicante (Shutterstock).

La cabalgata de Alcoy comienza a las 18:00 horas de la tarde y parte desde principio de la avenida Elx. A lo largo del recorrido, los pajes, conocidos como 'els negres' por llevar la cara pintada de negro, reparten caramelos a todos los asistentes. Pero no solo reparten dulces, sino que también llevan hasta las casas los regalos que han acompañado a los Reyes Magos desde Oriente.

Este momento mágico se ha convertido en una de las partes más destacadas e impresionantes de contemplar de toda la fiesta. “Lo más tradicional o diferente es cuando los pajes suben con los paquetes por la escalera. Puedes imaginarte cuando entran por los balcones, pues los niños que se reúnen en esos pisos o en esas casas quedan asombrados y se crea una atmósfera mágica“, señala el concejal.

Las casas se llenan de magia y los niños “lo viven con una ilusión y con unas ganas increíbles, porque el hecho de que vengan a ti personalmente, se sepan tu nombre y te den un regalo para ti en medio de todo este trajín, es superbonito la verdad”, narra la vecina de Alcoy. Así, durante dos horas se reparten unos mil paquetes entre los vecinos del pueblo. Algo que es asombroso y que no podría funcionar sin la colaboración de todos los vecinos, pues son las propias familias las que el día 5 por la mañana “dejan los paquetes en un instituto donde esos paqueteros los envuelven, los numeran, les ponen la dirección y después se reparten con unos camiones que van a la cabalgata”, afirma Martínez.