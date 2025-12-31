Esta es la política de facturación en ITA Airways: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

Mujer facturando una maleta en el aeropuerto (Adobe Stock).

El crecimiento del turismo internacional y la diversificación de rutas aéreas han situado la gestión del equipaje como uno de los factores clave en la experiencia de vuelo para millones de pasajeros. En este contexto, la aerolínea ITA Airways, heredera de la histórica Alitalia y actual bandera de la aviación italiana, mantiene una política de facturación cuidadosamente estructurada, con tarifas y restricciones que buscan equilibrar la operatividad, la seguridad y la satisfacción del cliente.

Quienes preparan su próximo viaje con la compañía deben conocer en detalle las condiciones y precios que rigen la facturación de maletas, especialmente en un momento en que los recargos por exceso de peso y las limitaciones de seguridad adquieren cada vez mayor protagonismo en el sector.

Franquicia de equipaje: clases y límites

La política de equipaje facturado en ITA Airways varía en función de la clase de servicio y del destino seleccionado. Para todos los pasajeros, el tamaño máximo permitido de cada pieza de equipaje es de 158 cm (suma de altura, ancho y grosor), un estándar que iguala el de la mayoría de aerolíneas internacionales.

En la clase Economy Light, los viajeros deben tener presente que no se incluye ninguna maleta facturada en la tarifa, lo que obliga a abonar un suplemento adicional si se desea llevar equipaje en bodega. En la tarifa Economy, la franquicia permite una pieza de hasta 23 kg sin coste adicional, mientras que los pasajeros de Premium Economy pueden facturar dos maletas de hasta 23 kg cada una.

La clase Business eleva la franquicia a dos piezas de hasta 32 kg cada una, aunque en vuelos domésticos dentro de Italia se permite únicamente dos piezas de 23 kg. Por su parte, las tarifas Business Saver/Classic para vuelos nacionales italianos incluyen solo una pieza de hasta 23 kg. Este sistema escalonado, diseñado para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios, requiere una especial atención a la hora de planificar el viaje, pues la selección de la tarifa y el destino inciden directamente en la cantidad de equipaje que se puede transportar sin cargos adicionales.

Recargos por exceso de peso: tarifas según destino

Uno de los puntos más relevantes en la política de ITA Airways son los recargos aplicados al exceso de peso. Si una maleta supera los 23 kg permitidos en la mayoría de tarifas —sin sobrepasar en ningún caso los 32 kg—, el pasajero deberá abonar un suplemento cuyo importe varía en función de la ruta. En vuelos nacionales dentro de Italia, así como en trayectos que conectan Europa y el norte de África (excepto Egipto), el recargo por exceso de peso es de 60 euros. Para los vuelos entre Europa, África del Norte y Egipto, o entre Europa, África del Norte y Tel Aviv, la penalización asciende a 75 euros.

En rutas intercontinentales que unen Europa, Oriente Medio y África del Norte con destinos como Tokio, Sao Paulo o Buenos Aires, el recargo por cada pieza que supere el límite permitido es de 100 euros. El mismo importe se aplica al resto de conexiones internacionales fuera de las rutas mencionadas. Este sistema de recargos obliga a los pasajeros a planificar con antelación y pesar cuidadosamente su equipaje antes de llegar al aeropuerto, ya que los costes pueden elevarse de forma significativa si se rebasa el límite fijado por la franquicia.

La seguridad en vuelo es una prioridad para ITA Airways, que prohíbe expresamente la facturación de determinados artículos considerados peligrosos. Entre los objetos vetados en la bodega de carga se incluyen cerillas, mecheros, cigarrillos electrónicos, pipas y puros electrónicos, todos ellos permitidos únicamente en el equipaje de mano. Asimismo, las baterías de repuesto de litio y las baterías externas (power banks) quedan excluidas del equipaje facturado y deben viajar siempre en cabina.