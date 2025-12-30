El reto de las aerolíneas y aeropuertos españoles: los retrasos aumentan un 55% en 2025 mientras las cancelaciones muestran leves mejoras

Mujer en un aeropuerto (Shutterstock).

El tráfico aéreo en España afronta un nuevo desafío en 2025, año que termina marcado por un aumento considerable de los retrasos en los vuelos y por una mejora, aunque leve, en las cancelaciones. Viajar en avión por el país se ha convertido en una experiencia cada vez más incierta para miles de pasajeros, que han visto cómo la puntualidad, tradicionalmente uno de los puntos fuertes de los aeropuertos españoles, ha pasado a ser el principal obstáculo para disfrutar de un viaje sin contratiempos. Los datos más recientes, analizados por el portal especializado Flightright, evidencian la magnitud del problema y sitúan a España ante el reto de recuperar la confianza de los viajeros.

Durante 2025, los retrasos han alcanzado cifras récord en los cielos españoles. Según el análisis de la plataforma, el 30,28% de los vuelos operados en el país llegó tarde a su destino, una cifra muy por encima del 19,05% registrado en 2024. En términos absolutos, se traduce en 300.369 vuelos retrasados, lo que supone un incremento del 55% respecto al año anterior y una clara reducción en la experiencia de los pasajeros. Este repunte ha situado la puntualidad como el principal problema para aerolíneas y viajeros, y ha convertido los retrasos en la gran asignatura pendiente del sector aéreo en España.

A nivel europeo, la tendencia no es mucho más optimista: aproximadamente uno de cada tres vuelos en el continente ha sufrido demoras en 2025, lo que refleja un panorama de incidencias generalizado. Noruega (20,20%), Suecia (23,66%) y Dinamarca (24,87%) se mantienen como los países más puntuales, mientras que Portugal (41,57%), Irlanda (40,32%) y Grecia (38,36%) figuran entre los más afectados por la impuntualidad.

Cancelaciones: leve mejora pero pérdida de liderazgo

Un avión

A pesar del repunte de los retrasos, España ha logrado reducir ligeramente su tasa de cancelaciones, situándose en un 0,29%, frente al 0,31% del año anterior. Sin embargo, esta mejora no ha sido suficiente para mantener su posición en el ranking europeo: el país ha descendido del segundo al quinto puesto, superado por naciones que han registrado descensos más significativos en este indicador.

Turquía (0,13%), Rumanía (0,14%) y Polonia (0,24%) encabezan la clasificación de menor tasa de cancelaciones. En el lado opuesto, Finlandia (1,76%), Países Bajos (1,45%) y Bélgica (1,21%) son los países con más vuelos anulados durante el año.

Aeropuertos y aerolíneas: luces y sombras en la gestión

Por su parte, el análisis por aeropuertos muestra que, pese a los problemas generales de puntualidad, España mantiene dos infraestructuras entre las más fiables del continente en cuanto a cancelaciones. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con una tasa de 0,20% de vuelos cancelados, solo superado por Stansted (Londres) y Varsovia-Chopin. En quinta posición se encuentra el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con un 0,30%. Otros grandes aeropuertos europeos, como Roma-Fiumicino (0,26%), completan la lista de los más sólidos en este apartado.

Por el contrario, aeropuertos como Helsinki-Vantaa (1,87%), Ámsterdam-Schiphol (1,50%) y Bruselas (1,27%) lideran la clasificación de incidencias, lo que resalta las diferencias de fiabilidad entre las grandes infraestructuras del continente. En el ámbito de las aerolíneas, Ryanair se posiciona como la compañía con menor tasa de cancelaciones en 2025 (0,23%), seguida de Austrian Airlines (0,50%), easyJet (0,79%), Vueling (0,81%) y Scandinavian Airlines (0,82%). En el extremo opuesto, KLM Royal Dutch Airlines (2,30%), Air France (1,40%) y British Airways (1,18%) encabezan la lista de las que más vuelos han anulado en el periodo analizado.