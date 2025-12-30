Viajes

El reto de las aerolíneas y aeropuertos españoles: los retrasos aumentan un 55% en 2025 mientras las cancelaciones muestran leves mejoras

El 30% de los vuelos en España registró retrasos, situando la puntualidad como el principal problema para los pasajeros y uno de los mayores desafíos para las aerolíneas

Guardar
Mujer en un aeropuerto (Shutterstock).
Mujer en un aeropuerto (Shutterstock).

El tráfico aéreo en España afronta un nuevo desafío en 2025, año que termina marcado por un aumento considerable de los retrasos en los vuelos y por una mejora, aunque leve, en las cancelaciones. Viajar en avión por el país se ha convertido en una experiencia cada vez más incierta para miles de pasajeros, que han visto cómo la puntualidad, tradicionalmente uno de los puntos fuertes de los aeropuertos españoles, ha pasado a ser el principal obstáculo para disfrutar de un viaje sin contratiempos. Los datos más recientes, analizados por el portal especializado Flightright, evidencian la magnitud del problema y sitúan a España ante el reto de recuperar la confianza de los viajeros.

Durante 2025, los retrasos han alcanzado cifras récord en los cielos españoles. Según el análisis de la plataforma, el 30,28% de los vuelos operados en el país llegó tarde a su destino, una cifra muy por encima del 19,05% registrado en 2024. En términos absolutos, se traduce en 300.369 vuelos retrasados, lo que supone un incremento del 55% respecto al año anterior y una clara reducción en la experiencia de los pasajeros. Este repunte ha situado la puntualidad como el principal problema para aerolíneas y viajeros, y ha convertido los retrasos en la gran asignatura pendiente del sector aéreo en España.

A nivel europeo, la tendencia no es mucho más optimista: aproximadamente uno de cada tres vuelos en el continente ha sufrido demoras en 2025, lo que refleja un panorama de incidencias generalizado. Noruega (20,20%), Suecia (23,66%) y Dinamarca (24,87%) se mantienen como los países más puntuales, mientras que Portugal (41,57%), Irlanda (40,32%) y Grecia (38,36%) figuran entre los más afectados por la impuntualidad.

Cancelaciones: leve mejora pero pérdida de liderazgo

Un avión
Un avión

A pesar del repunte de los retrasos, España ha logrado reducir ligeramente su tasa de cancelaciones, situándose en un 0,29%, frente al 0,31% del año anterior. Sin embargo, esta mejora no ha sido suficiente para mantener su posición en el ranking europeo: el país ha descendido del segundo al quinto puesto, superado por naciones que han registrado descensos más significativos en este indicador.

Turquía (0,13%), Rumanía (0,14%) y Polonia (0,24%) encabezan la clasificación de menor tasa de cancelaciones. En el lado opuesto, Finlandia (1,76%), Países Bajos (1,45%) y Bélgica (1,21%) son los países con más vuelos anulados durante el año.

Aeropuertos y aerolíneas: luces y sombras en la gestión

Por su parte, el análisis por aeropuertos muestra que, pese a los problemas generales de puntualidad, España mantiene dos infraestructuras entre las más fiables del continente en cuanto a cancelaciones. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con una tasa de 0,20% de vuelos cancelados, solo superado por Stansted (Londres) y Varsovia-Chopin. En quinta posición se encuentra el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol con un 0,30%. Otros grandes aeropuertos europeos, como Roma-Fiumicino (0,26%), completan la lista de los más sólidos en este apartado.

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

Por el contrario, aeropuertos como Helsinki-Vantaa (1,87%), Ámsterdam-Schiphol (1,50%) y Bruselas (1,27%) lideran la clasificación de incidencias, lo que resalta las diferencias de fiabilidad entre las grandes infraestructuras del continente. En el ámbito de las aerolíneas, Ryanair se posiciona como la compañía con menor tasa de cancelaciones en 2025 (0,23%), seguida de Austrian Airlines (0,50%), easyJet (0,79%), Vueling (0,81%) y Scandinavian Airlines (0,82%). En el extremo opuesto, KLM Royal Dutch Airlines (2,30%), Air France (1,40%) y British Airways (1,18%) encabezan la lista de las que más vuelos han anulado en el periodo analizado.

Temas Relacionados

AerolíneasAvionesDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La escapada perfecta para volver al verano en España: una experiencia volcánica en un entorno natural único

El trayecto hacia la cima, el punto más elevado de España con 3.718 metros sobre el nivel del mar, atraviesa antiguas coladas volcánicas y formaciones rocosas moldeadas por el tiempo

La escapada perfecta para volver

Los 20 destinos que no te puedes perder en 2026, según ‘The Telegraph’

El próximo año se presenta como una gran oportunidad para descubrir destinos nuevos de una forma diferente y única

Los 20 destinos que no

El Parque Nacional de Komodo: la joya natural de Indonesia con playas paradisiacas e islas mágicas que es Patrimonio de la Humanidad

Este rincón del pacífico está considerado una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y es el hogar de uno de los animales más fascinantes que existen

El Parque Nacional de Komodo:

La estación Formigal-Panticosa, escenario de las Campanadas de Mediaset: “Es una oportunidad única de vivir una Nochevieja entre deporte y naturaleza”

La estación acogerá uno de los eventos más esperados del año, donde Sandra Barneda y Xuso Jones darán las Campanadas entre nieve y montañas

La estación Formigal-Panticosa, escenario de

Así es el pueblo más frío de España: una villa medieval con temperaturas bajo cero y un castillo del siglo XII

La temperatura más baja jamás registrada en este pueblo fue en el 28 de enero de 1952, cuando se alcanzaron los 28,2 °C negativos, y durante el mes de diciembre de 2001 la temperatura media fue de -11 °C

Así es el pueblo más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren dos españoles en un

Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 30 diciembre

Cuidado si coges un taxi en Nochevieja: te pueden cobrar un suplemento de hasta 6 euros, según la OCU

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

DEPORTES

El manager de Makhachev pone

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”

El curioso entrenamiento de Alcaraz para practicar el saque con su nuevo entrenador Samu López

El infierno que vive Mathieu Van der Poel en el mundo del ciclismo por culpa de los aficionados: cerveza, orina o botellazos

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria