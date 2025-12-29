Esta es la política de facturación en KLM: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

Maleta facturada en un aeropuerto (Adobe Stock).

Viajar en avión se ha convertido en una rutina para millones de personas que buscan comodidad, rapidez y eficiencia en sus desplazamientos. Sin embargo, las normativas de equipaje y las políticas de facturación de cada aerolínea pueden marcar una diferencia notable en la experiencia del pasajero.

En este contexto, la aerolínea KLM ha definido una serie de reglas específicas para la facturación de equipaje, que varían según la clase, el tipo de billete y el destino. Conocer en detalle estas condiciones resulta fundamental para evitar sorpresas y optimizar los costes y la logística de cualquier viaje.

Clases y tipos de billete: así se determina la franquicia de equipaje

La franquicia de equipaje facturado en KLM para los pasajeros de Economy Class depende directamente de factores como el destino y la modalidad del billete adquirido. Para quienes optan por un billete Basic o Light, la compañía no incluye ninguna pieza de equipaje para la bodega de forma gratuita, por lo que el pasajero deberá abonar un suplemento si desea facturar maletas.

Por el contrario, los billetes Standard o Flex permiten facturar una pieza de equipaje de bodega cuyo tamaño no puede superar los 158 cm (suma de largo, ancho y alto, incluyendo asas y ruedas), con un límite de peso de 23 kg por maleta. En determinados trayectos específicos, la compañía autoriza llevar una maleta adicional sin cargo, aunque esta opción depende de la ruta y debe consultarse con antelación para cada caso.

En la clase Premium Comfort Class, la franquicia varía también en función del tipo de billete. Aquellos pasajeros que viajen con un billete Standard o Flex pueden facturar 2 piezas de equipaje, cada una con un peso máximo de 23 kg y dimensiones idénticas a las de Economy Class. Sin embargo, si el billete corresponde a la modalidad Light, el equipaje facturado no está incluido y, por tanto, deberá abonarse aparte si se desea transportar maletas en bodega.

Por su parte, en Business Class, la política de equipaje es aún más generosa para quienes viajan con billetes Standard o Flex: se permite facturar 2 piezas de equipaje de hasta 32 kg por unidad, manteniendo la limitación de 158 cm en el perímetro exterior de cada maleta. Para los titulares de billetes Light en Business Class, la franquicia se reduce a una sola pieza de equipaje facturado, también con un máximo de 32 kg por maleta.

Opciones para ampliar la franquicia: equipaje adicional y tarifas

Una de las ventajas que ofrece KLM a sus viajeros es la flexibilidad para añadir equipaje facturado extra, adaptando así la franquicia a las necesidades individuales de cada pasajero. Esta opción se puede gestionar tanto en el momento de la reserva como posteriormente, a través del portal Mi Viaje de la aerolínea. El límite de peso para cada pieza adicional se mantiene en 23 kg, independientemente de la clase o el tipo de billete.

Para quienes planifican con antelación y adquieren el equipaje adicional al menos 24 horas antes de la salida, las tarifas varían según el destino del vuelo. En rutas dentro de Europa, el precio por maleta oscilan entre 20 euros y 70 euros, mientras que para los vuelos intercontinentales, la tarifa puede situarse entre 30 euros y 240 euros, ajustándose según el trayecto y las condiciones específicas del billete. Esta horquilla de precios ofrece la posibilidad de optimizar el presupuesto si se comparan las opciones disponibles antes de viajar.

Importancia de revisar las condiciones antes de volar

La diversidad de tarifas y de franquicias de equipaje en KLM pone de manifiesto la importancia de consultar siempre la política aplicable al billete adquirido. Las diferencias entre las categorías Basic, Light, Standard y Flex no solo afectan a la cantidad de equipaje permitido, sino también al coste final del viaje, especialmente cuando se prevé facturar varias maletas.

Además, la aerolínea advierte que, en determinadas rutas, es posible beneficiarse de condiciones especiales, como la inclusión de maletas adicionales sin coste para trayectos específicos. Por este motivo, resulta imprescindible calcular con precisión el número de piezas de equipaje permitidas para no incurrir en gastos imprevistos o complicaciones en el proceso de facturación.