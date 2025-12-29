Así es el pueblo más frío de España: una villa medieval con temperaturas bajo cero y un castillo del siglo XII

El invierno transforma el paisaje español, tiñendo de blanco los valles y serranías, y trayendo consigo un frío que, aunque poco habitual en la mayoría del país, convierte a ciertos rincones en auténticos polos gélidos. España, reconocida por su luz y sus temperaturas templadas, también guarda secretos helados entre sus montañas y altiplanos.

Allí, en el corazón de la península, existen localidades donde el termómetro cae a cifras propias de latitudes nórdicas y el hielo se convierte en un compañero recurrente de las mañanas. De entre todos estos enclaves, Molina de Aragón se ha ganado el título de ser el pueblo más frío de España, un lugar donde el invierno se vive con intensidad y la historia se recorre al abrigo de sus murallas centenarias.

El Triángulo del Frío y las cifras de Molina de Aragón

Situada en la provincia de Guadalajara, a más de 1.000 metros de altitud, Molina de Aragón se integra en lo que los meteorólogos denominan el ‘Triángulo del Frío’, una región que comparte con las localidades aragonesas de Teruel y Calamocha. En este triángulo, los inviernos son sinónimo de temperaturas extremas y paisajes cubiertos de escarcha buena parte del año.

Según los registros oficiales y datos de la red meteorológica, Molina de Aragón ostenta este récord por varios motivos. Durante el mes de enero, la media de las temperaturas mínimas desciende hasta los -3,5 °C, y nieva de media cuatro días en el mes. No resulta extraño que, en 24 de los 31 días de enero, las heladas sean las protagonistas, afectando al 80% de las jornadas. Durante el día, el mercurio rara vez supera los 8,5 °C, lo que convierte a la localidad en un auténtico refugio gélido en pleno centro peninsular.

Puente Viejo sobre el río Gallo en Molina de Aragón. (Adobe Stock)

El frío no es exclusivo de enero. En diciembre, las mínimas también se sitúan por debajo de los -2 °C y la nieve llega a cubrir el pueblo en al menos dos ocasiones, según los registros de eltiempo.es. Uno de los episodios más extremos se vivió en diciembre de 2001, cuando la temperatura media mínima alcanzó los -11 °C, un dato que da cuenta de la crudeza de los inviernos molineses.

Pero la cifra que más impresiona es la de la temperatura mínima histórica: el 28 de enero de 1952, los termómetros descendieron hasta los -28,2 °C, un registro que convierte a Molina de Aragón en un referente del frío extremo en el país. Aunque existen otras localidades que han experimentado valores puntuales más bajos, como Cantalojas en Guadalajara o Zafrilla en Cuenca, ninguna presenta una constancia térmica tan marcada como la que se vive en Molina.

Patrimonio monumental bajo el hielo

A pesar de que el frío define la identidad de Molina de Aragón, la localidad ofrece mucho más que récords térmicos. El viajero que decide desafiar las bajas temperaturas descubre un patrimonio monumental que sorprende por su riqueza y estado de conservación. El castillo de Molina de Aragón, encaramado en una ladera que domina el valle, es el mejor exponente de su pasado medieval. Sus murallas exteriores, salpicadas de torres de defensa, reflejan la importancia estratégica que tuvo la villa durante siglos. El recinto interior llegó a contar con ocho torres, de las que hoy se conservan restos de dos y otras cuatro en buen estado, conectadas por un adarve almenado que invita a recorrer la fortaleza con vistas panorámicas de la comarca.

Vista aérea de Molina de Aragón. (Adobe Stock)

Junto al castillo, el Monasterio de San Francisco, fundado a finales del siglo XIII, y el Museo Comarcal completan la oferta cultural del municipio. Ambos edificios, que hoy acogen una residencia de la tercera edad, conservan la huella de las distintas etapas históricas que han atravesado la villa. El paseo por Molina de Aragón lleva inevitablemente al barrio judío, de un marcado carácter medieval, y al barrio de la morería, situado al otro lado del río. Cruzar el puente románico de arenisca roja, con sus tres arcos y tajamares visibles junto a las pilas, es sumergirse en la historia de la villa y admirar uno de sus símbolos más reconocibles.

En el ámbito religioso, brillan la iglesia de Santa Clara, joya del románico, y la iglesia de Santa María la Mayor Gil, reconstruida tras un incendio en el siglo XX. Ambas se suman a la lista de tesoros que hacen de Molina de Aragón un destino imprescindible para quienes buscan combinar la experiencia de los inviernos más fríos de España con el descubrimiento de un legado monumental único.

Cómo llegar

La forma más cómoda de llegar a Molina de Aragón es en coche. Desde Zaragoza el trayecto es de unas dos horas a través de la A-2 y la CM-210. Desde Guadalajara, se puede tomar la N-211 hasta llegar a Molina de Aragón, un recorrido de aproximadamente 90 km que toma alrededor de una hora y media.