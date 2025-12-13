Los castillos más impresionantes de Sevilla: historias de reconquista y leyendas entre muros en pueblos llenos de magia

Castillo de Marchenilla, en Alcala de Guadaira. (Adobe Stock)

La provincia de Sevilla atesora entre sus paisajes una riqueza histórica que se materializa en imponentes castillos, torres defensivas y fortificaciones que relatan siglos de dominación, conflictos y esplendor arquitectónico. Desde la época de Al-Ándalus, el territorio sevillano se llenó de fortalezas en puntos estratégicos, muchas de las cuales han dejado una huella indeleble en el paisaje y la cultura local.

Hoy, recorriendo estos monumentos, el viajero se adentra en las historias de reconquista, transformaciones y restauraciones que, con el paso del tiempo, han dado lugar a un legado extraordinario. Cada castillo, con su personalidad y entorno, invita a descubrir los municipios que los albergan y a sumergirse en el fascinante patrimonio andaluz.

Castillo de Marchenilla

Situado a las afueras de Alcalá de Guadaíra, en el escarpe de Los Alcores, el castillo de Marchenilla data del siglo XIII y originalmente respondía a necesidades defensivas del territorio. Con el tiempo, esta fortaleza se transformó en una residencia, incorporando estancias como una capilla y un patio. Aunque actualmente es una propiedad privada, se permite visitar algunas de sus dependencias los sábados por la mañana, mostrando así su adaptación al paso de los siglos y la integración de su historia con el presente.

Castillo de la Monclova

Castillo de la Monclova, en Sevilla. (Web del castillo)

En el municipio de Fuentes de Andalucía, el castillo de la Monclova es una de las fortalezas mejor conservadas y de mayor belleza de la provincia. De origen incierto y planta rectangular, cuenta con dos torreones y varios recintos que hoy acogen eventos. Su declaración como Bien de Interés Cultural pone en valor su importancia histórica y arquitectónica.

Alcázar de la Puerta de Sevilla

En Carmona, la Puerta de Sevilla es uno de los accesos más emblemáticos de su extensa muralla. Su construcción se remonta a tiempos cartagineses y fue finalizada por los romanos, posteriormente fortalecida por los almohades y restaurada varias veces. La zona, hoy peatonal, se utiliza para fines turísticos y destaca por la historia del alcaide musulmán cautivo por orden de los Reyes Católicos, ilustrando la mezcla de culturas y las leyendas que envuelven estos recintos.

Castillo de Aguzaderas

Lejos de los cerros habituales, el castillo de Aguzaderas en El Coronil se ubica en una vaguada, construido para proteger el manantial de Aguzadera más que la ciudad. La singularidad de su ubicación y el encanto de su entorno natural convierten la visita en una experiencia distinta, donde la Torre del Homenaje es protagonista.

Castillo de Utrera

Castillo de Utrera, en Sevilla. (Wikimedia)

En el corazón monumental de Utrera, el castillo se levanta sobre los restos de una torre árabe y fue testigo de destrucción y reconstrucción en el siglo XIV. La Torre del Homenaje destaca por su estructura cuadrada y abovedada, mientras el patio de armas, hoy escenario cultural, invita a descubrir las capas históricas del lugar.

Castillo de Luna

El castillo de Luna, en Mairena del Alcor, resalta por su estructura mudéjar y almohade, con cuatro torres que rodean el patio de armas. Construido en el siglo XIV y restaurado en el XX, llegó a ser residencia de Jorge Bonsor, convirtiéndose en Casa Museo. Esta fortaleza se alza entre tradiciones y recuerdos, siendo un punto de interés tanto histórico como cultural.

Castillo de los Molares

Castillo de los Molares, en Sevilla. (Adobe Stock)

Peculiar por integrar viviendas y servicios municipales en su interior, el castillo de los Molares del siglo XIV conserva dos torres restauradas. Acoge actividades culturales y sociales, reflejando la capacidad de los castillos para reinventarse y mantenerse vivos como parte del tejido urbano actual.

Antiguo Alcázar de Estepa

Erigido en el cerro de San Cristóbal, el Antiguo Alcázar de Estepa posee una planta triangular y adaptada al terreno, reflejo de su historia como fortificación romana e islámica. Conserva la imponente Torre del Homenaje y la torre ochavada almohade. El acceso, tanto simple como guiado, permite comprender la evolución de estas edificaciones en el tiempo.

Palacio del Rey Don Pedro

Parte fundamental del Real Alcázar de Sevilla, el Palacio del Rey Don Pedro refleja el esplendor mudéjar y gótico del siglo XIV. Su decoración epigráfica, patios y salones muestran la intención de Pedro I de crear un espacio privado y suntuoso, integrando elementos de distintas épocas y reyes en la arquitectura del monumental conjunto sevillano.

Castillo de Alanís

Coronando un montículo, el castillo de Alanís es de origen árabe y fue modificado en el siglo XIV. Con protagonismo durante la invasión napoleónica, conserva muros gruesos y un torreón pese al deterioro. Aunque su estado es ruinoso, los visitantes pueden explorarlo tomando precauciones, añadiendo emoción a la ruta por los tesoros históricos de la provincia de Sevilla.