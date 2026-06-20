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Dani Fernández en ‘La Revuelta’: del accidente en el escenario a la anécdota de sonambulismo con su pareja

En la entrevista, el cantante describe cómo la paternidad y una reciente operación marcaron su vida personal y profesional

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Su reaparición en los escenarios marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera
El cantante compartió anécdotas personales junto a Yarea Guillén y su hija (La Revuelta)

Dani Fernández ha visitado ‘La Revuelta’ tras reanudar su gira luego de una lesión que lo mantuvo alejado de los escenarios. En una entrevista distendida con David Broncano, el cantante ha abordado temas personales y profesionales, desde su recuperación hasta episodios inéditos de su vida cotidiana junto a su pareja y su hija

Dani Fernández ha contado una anécdota de sonambulismo de su primera noche con Yarea Guillén en plena vuelta a la actividad tras su lesión de hombro, un regreso que llega después de una operación, casi dos meses de parón y una reaparición en Murcia ante 17.000 personas.

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El cantante manchego ha explicado que su gira Insurrección se reanudó este junio después de cancelar cuatro conciertos por la caída sufrida en pleno espectáculo, un accidente que le provocó la rotura de los ligamentos del hombro y obligó a pasar por quirófano, reposo y rehabilitación.

Sonambulismo, paternidad y vida familiar

La entrevista con David Broncano ha derivado hacia uno de los episodios más insólitos de su vida cotidiana cuando el presentador le ha preguntado si alguna vez se había despertado llorando. A partir de ahí, el artista ha relatado que es sonámbulo y que ha llegado a hacer “muchas cosas durmiendo”.

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Entre esas conductas, ha enumerado que salió de casa, se fue al colegio cuando era pequeño, se levanta, bebe, insulta y que en una ocasión llegó a orinar en la pared de su habitación. El episodio más llamativo ocurrió la primera noche que durmió con su pareja.

Dani Fernández ha situado la escena en una época en la que se acostaba muy tarde viendo partidos porque le gusta la NBA. Cuando Yarea Guillén se despertó, ha recordado el cantante, él tenía “la mano en su cuello. Como si fuera un balón”.

Dani Fernández recordó sus comienzos en solitario tras Auryn
Dani Fernández habló sobre la paternidad y el vínculo con su hija (La Revuelta)

Esa anécdota se enmarca dentro de una conversación más amplia sobre su vida familiar. Superado aquel sobresalto inicial, la relación se consolidó y ambos tuvieron una hija hace algo más de dos años.

Sobre la niña, el cantante ha bromeado con que “está graciosa de más” y que “cada vez se parece más al padre y va a peor, mala señal”. Después, ante otra de las preguntas de Broncano, ha afirmado que si descubriera que no es su hija biológica le “importaría una mierda” porque es “lo que más quiero en esta vida” y no se imagina sin ella.

Dani Fernández también ha descrito la paternidad como un cambio de etapa. Tras definirse a sí mismo como alguien que fue “muy desastroso y un pieza”, ha asegurado que con la llegada de su hija ha “descubierto un mundo”.

Accidente, raíces y regreso a los escenarios

El paso del artista por el programa también ha servido para repasar el accidente que interrumpió su gira. Fernández ha ironizado con que no aparece en los telediarios cantando, pero sí por una caída, aunque ha subrayado que terminó el concierto como pudo porque siente “tanto amor” por lo que hace que no podía dejarlo a medias.

Ese percance se produjo apenas unos días antes de su visita programada al espacio. La recuperación incluyó intervención quirúrgica, descanso, rehabilitación y la suspensión temporal de varias fechas antes de retomar Insurrección este mes.

Dani Fernández compartió una anécdota insólita de su primera noche con Yarea Guillén
Dani Fernández confesó que su situación económica mejoró tras años difíciles (La Revuelta)

El primer concierto de esa reaparición se celebró en Murcia, una región que el propio cantante ha situado como central en su vida personal. Ha explicado que su hija es de Cartagena y que viaja tanto allí que le dejan decir que es medio murciano.

Sus raíces, aun así, siguen en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Allí acaba de comprar una casa a sus padres porque el piso familiar de siempre se había quedado pequeño. En el tramo final de la conversación, el programa recuperó sus preguntas clásicas sobre dinero y patrimonio. Ahí cifró su situación económica entre 700.000 euros y 1,5 millones de euros.

El cantante y compositor Dani Fernández revela en la alfombra roja de los Premios Goya cómo canaliza sus emociones y experiencias personales en su música. Para él, componer es una necesidad de contar historias y empatizar con el público a través de los problemas y sentimientos comunes a todos.

El cantante también ha recordado que no siempre estuvo en esa posición. Tras la etapa de Auryn, ha dicho que pasó una mala racha hasta el punto de que su padre pensaba que iba a volver al pueblo y hubo un momento en que no tenía dinero ni para comprarse un amplificador.

Ese recorrido, según ha explicado, fue el de una carrera en solitario construida poco a poco y sostenida por el público que llenó sus primeros conciertos tras salir de la boyband. En esa línea, ha reivindicado las salas como el lugar donde empezó a crecer y cerró su visita al programa con una actuación entre el público de la canción La trama principal.

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