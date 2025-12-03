Viajes

Los mejores pueblos rurales para descubrir este puente de diciembre

Estas localidades destacan por ser un remanso de paz en mitad de paisajes y entorno naturales de gran belleza

Guardar
Tavertet, en Barcelona (Adobe Stock).
Tavertet, en Barcelona (Adobe Stock).

Cuando el frío comienza a hacer acto de presencia y el ritmo de la vida cotidiana amenaza con acelerarse por la cercanía de la Navidad, los pueblos rurales emergen como refugio perfecto para quienes buscan bienestar y una pausa antes de las celebraciones. Cada vez más personas optan por el turismo de interior, atraídas por la promesa de tranquilidad, paisajes silenciosos y la autenticidad que solo puede encontrarse lejos de las grandes ciudades.

Así, el puente de diciembre se revela como la excusa ideal para descubrir pequeñas localidades donde la naturaleza, la historia y la calma invitan a recargar energías. El interés por las escapadas de fin de semana refleja este nuevo anhelo colectivo de respirar aire puro y huir de las aglomeraciones: las búsquedas de este término han incrementado un 161% en el último mes, según revelan las recientes tendencias.

Ante esta demanda creciente de destinos sosegados, los expertos en viajes de SIXT han analizado miles de datos, identificando los pueblos menos visitados —auténticos tesoros inesperados— en los que el sosiego es protagonista. Los siguientes cinco destinos, diseminados entre el norte y el este de la península, ejemplifican a la perfección esa España rural aún por descubrir durante el puente de diciembre.

Rupit i Pruit: joya suspendida entre montañas

En el interior de Cataluña, Rupit i Pruit destila un magnetismo natural que conquista a quienes persiguen la desconexión y la belleza medieval. Apenas una hora y cuarenta minutos separan este enclave del bullicio de Barcelona, pero su atmósfera parece de otro tiempo. Su casco antiguo, con calles empedradas y arquitectura medieval, invita a pasear despacio entre casas colgantes de madera y el mítico puente de piedra que cruza el río Rupit.

El entorno es pura inspiración: los acantilados de Sallent y las cascadas cercanas crean un marco inigualable para los aficionados al senderismo y a la fotografía. Además, los sabores de la cocina catalana pueden degustarse en tabernas tradicionales, mientras que la torre del reloj o las rutas escénicas añaden atractivo a una visita donde reinan el silencio y el buen gusto.

Tavertet: acantilados y serenidad frente al embalse

No muy lejos de Rupit i Pruit, también en Cataluña, surge Tavertet, un pueblo encaramado sobre acantilados con vistas excepcionales al embalse de Sau y los valles boscosos. Ubicado a poco más de una hora y media de Barcelona, Tavertet ha visto descender sus cifras de búsqueda en los últimos meses, consolidándose como un destino para verdaderos amantes de la calma.

Las casas de piedra y su fisonomía rústica son su seña de identidad. A ello se suma la riqueza de su entorno natural: senderos entre bosques, cascadas y riscos invitan tanto a la aventura como a la contemplación. La antigua ermita de Sant Cristòfol es parada obligada, y el silencio que domina el pueblo resulta especialmente acogedor en los días cortos de invierno. Tavertet es, sin duda, el retiro perfecto para aquellos que buscan alejarse de las rutas más transitadas y conectar con la Cataluña más sosegada.

Bandujo: historia anclada en los valles de Asturias

Torre de Bandujo, Asturias (Adobe
Torre de Bandujo, Asturias (Adobe Stock).

Si el viajero se dirige al norte, descubrirá Bandujo, en Asturias, una aldea medieval asentada entre montañas y profundos valles verdes. El núcleo histórico del pueblo, plagado de casas de mampostería y tejados de pizarra, alberga la Torre de Bandujo —datada en el siglo XV— y una iglesia románica perfectamente integrada en el entorno.

Todo invita a la calma: los senderos entre cimas y bosques, las vistas que se pierden hacia el horizonte y la sensación de autenticidad que impregna cada rincón. Bandujo es un destino idóneo para quienes desean experimentar la España rural más pura y disfrutar de horas de silencio y paseos sin prisa.

Pola de Somiedo: naturaleza en estado puro

En el corazón del Parque Natural de Somiedo, Pola de Somiedo levanta acta de otro refugio para quienes buscan tranquilidad. Situado a setecientos metros sobre el nivel del mar y rodeado de paisajes protegidos, este pueblo asturiano garantiza la ausencia de aglomeraciones.

La identidad de Pola de Somiedo está marcada por sus casas de piedra y la autenticidad rural que conservan sus calles. Desde aquí, los visitantes pueden recorrer extensos prados, adentrarse en laderas de caliza y descubrir las célebres cabañas de teito, techadas con material vegetal. La observación de la fauna local —con potencial de avistar osos pardos— y las rutas de senderismo sumergen al visitante en una naturaleza majestuosa y virgen, muy diferente del bullicio habitual en otros rincones del país.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Chelva: tradición y mestizaje en las colinas valencianas

En el interior de la provincia de Valencia se esconde Chelva, un pueblo con creciente popularidad pero aún lejos de los clásicos circuitos turísticos. Su casco antiguo, declarado conjunto histórico, conserva el trazado de calles heredado de su pasado multicultural, donde convivieron comunidades cristiana, musulmana y judía.

Resulta imprescindible recorrer la Ruta del Agua, que serpentea por el pueblo y acompaña al visitante junto a ríos de aguas claras y barrancos sombreados. Las fiestas populares, la oferta gastronómica local y el trato hospitalario consolidan Chelva como una opción ideal para quienes desean descubrir la Comunidad Valenciana más auténtica sin renunciar a la calma y la belleza rural.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaDestinosDestinos EspañaDiciembreViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El mercadillo de Navidad más antiguo de España: 250 años de historia frente a la Catedral de Barcelona

El mercado de Santa Lucía se inauguró en 1786 en pleno centro de la ciudad: cuenta con 250 casetas, actuaciones especiales y tradiciones catalanas

El mercadillo de Navidad más

Las mejores exposiciones de Madrid para ver en diciembre: de ‘Avatar: The Experience’ a ‘Expresionismo. Un arte de cine’

Instalaciones performativas, viajes inmersivos o la nostalgia infantil adornan este mes marcado por la Navidad

Las mejores exposiciones de Madrid

El parque secreto en Zaragoza que esconde un laberinto de más de 4 kilómetros de largo y 678.000 metros cuadrados

Lo más atractivo de este espacio es su impresionante conjunto de intervenciones artísticas: cinco obras que convierten este paseo en una especie de viaje al país de las maravillas

El parque secreto en Zaragoza

Si tienes pensado hacer una escapada en invierno, este pueblo tiene todo lo que necesitas: está en Cantabria y hay una obra de Gaudí

Tiene alrededor de 2.000 habitantes y destaca por su gastronomía

Si tienes pensado hacer una

Las rutas más bonitas de Ávila: senderos entre bosques mágicos y paisajes increíbles cerca de Madrid

Estos caminos descubren parajes de gran belleza aptos para todo tipo de gustos y públicos

Las rutas más bonitas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía

Esmeralda Martín, abogada: “Un policía no puede obligarte a desbloquear el teléfono si estás detenido”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a una colombiana por origen sefardí que presentó un certificado firmado por un líder religioso

La Policía Nacional presenta una muñeca solidaria de 65 euros y obliga a los alumnos de la Escuela de Ávila a comprarla o habrá “consecuencias”

Desarticulado un grupo criminal de Alicante que robaba coches y utilizaba las piezas para arreglar vehículos siniestrados durante la DANA

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

ECONOMÍA

La familia Koplowitz consolida su

La familia Koplowitz consolida su presencia hotelera en Mallorca con dos activos de lujo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Tienes derecho a recibir una ayuda de 2.500 euros si vives con tus abuelos o una persona mayor”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Ricardo Abellán, electricista: “Ahora instalar un enchufe en casa te cuesta 50 euros, casi el doble que hace unos años”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid