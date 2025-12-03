El mercadillo de Navidad más antiguo de España: 250 años de historia frente a la Catedral de Barcelona

El mercadillo de Navidad más antiguo de España es el de Santa Lucía en Barcelona. (Adobe/Davide Bonaldo)

Los planes para estas fechas navideñas son muy variados, pero entre los favoritos y los que siempre funcionan están los mercadillos de Navidad. España cuenta con infinidad de ofertas pero hay uno en concreto que se diferencia del resto: el de Santa Lucía, situado en Barcelona. Se trata del mercado navideño más antiguo de España y mantiene una tradición que se remonta a 1786. A lo largo del tiempo, el evento ha logrado sostener su presencia y relevancia dentro de las celebraciones decembrinas de la ciudad. La feria ocupa cada año la explanada situada frente a la Catedral de Barcelona, dentro del barrio Gótico.

Este enclave histórico y céntrico le otorga una visibilidad especial y un carácter emblemático. La edición actual de la Feria de Santa Lucía abrió sus puertas el 28 de noviembre y mantendrá su actividad hasta el 23 de diciembre. El horario establecido abarca desde las 10:00 hasta las 21:00 horas, ofreciendo un amplio margen para recorrer los puestos durante todo el día. Este calendario se ajusta al periodo de mayor actividad previa a la Navidad, y consolida la feria como una cita tradicional señalada en el calendario festivo de Barcelona.

La configuración del mercado de Santa Lucía se caracteriza por la diversidad y especialización de sus puestos, sumando alrededor de 215 espacios diferenciados este año. La organización se realiza en sectores claramente definidos, lo que permite a los visitantes identificar con facilidad la oferta de cada zona del mercado. Aproximadamente 90 puestos están dedicados específicamente a la venta de árboles de Navidad y vegetación.

Las actividades del mercadillo de Santa Lucía

El mercadillo de Santa Lucía complementa su propuesta comercial con una agenda de actividades pensadas para toda la familia y que fortalecen el arraigo de las tradiciones navideñas catalanas. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la Diada de Tradicions i Costums Nadalenques, prevista para el 13 de diciembre. Durante esta jornada, el mercado se convierte en escenario de actuaciones musicales que evocan el ambiente navideño y la cultura popular catalana.

El cagatió es uno de los protagonistas del mercado de Navidad de Santa Lucía (Adobe/Carmen Romero)

Otra de las propuestas habituales es el Tió Gigante, una de las actividades favoritas del público infantil. A través de este elemento característico de la Navidad catalana, niños y niñas tienen la oportunidad de participar activamente en una costumbre tradicional durante varios días señalados del mes de diciembre. Esta experiencia refuerza el ambiente festivo del mercado y fomenta la interacción familiar, atrayendo a familias que buscan compartir momentos lúdicos mientras realizan sus compras navideñas. La conjunción de espectáculos, talleres y animaciones contribuye a crear un entorno en el que tradición y actualidad se encuentran, revitalizando el espíritu cooperativo y comunitario.

La tradición navideña y el comercio local

Los más de dos siglos de historia convierten la feria en una tradición viva que se renueva cada año y que define buena parte del carácter festivo de la ciudad. El hecho de localizarse frente a la Catedral, en pleno centro histórico, otorga a la cita una atmósfera distintiva y un valor patrimonial reconocido por generaciones de barceloneses. La experiencia de visitar la feria va más allá de la simple adquisición de objetos navideños: implica sumergirse en un ambiente cargado de luces, aromas y sonidos donde la artesanía, las figuras tradicionales y el bullicio de los visitantes crean una escena que anuncia la inminente llegada de las fiestas.

El mercadillo de Navidad más antiguo de España cuenta con numerosos puestos y empleados(Adobe Stock)

El mercado y su entorno han sido objeto de restauraciones para preservar su valor histórico y adaptarlo a las necesidades contemporáneas, sin perder su esencia original de 1786. Tanto para quienes viven en la ciudad como para los turistas, recorrer los puestos significa conectar con una celebración compartida, que marca el inicio oficioso de la temporada navideña. Además cumple un papel importante en la economía local, ya que genera empleos directos e indirectos y fomenta el consumo de productos regionales.