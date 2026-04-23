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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 24 de abril: Ricardo se planteará confesar a la Guardia Civil y un beso secreto lo cambiará todo

Pía será testigo de un momento clave entre Leocadia y Cristóbal mientras las tensiones estallan tras una semana marcada por confesiones y decisiones límite

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La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

La semana en La Promesa ha estado marcada por revelaciones que han sacudido por completo la estabilidad del palacio. Lo que comenzó como una cadena de secretos a punto de salir a la luz ha terminado convirtiéndose en un auténtico terremoto emocional para todos sus protagonistas. A medida que avanzan los episodios, las consecuencias de lo ocurrido no dejan de crecer, llevando a los personajes a enfrentarse a decisiones cada vez más difíciles.

El punto de inflexión llegó con la confesión de Ricardo, quien terminó admitiendo que fue él quien mató accidentalmente a Ana. Una revelación que dejó completamente descolocada a Pía y que abrió una grieta imposible de ignorar. Sin embargo, lejos de detenerse ahí, el peso de la culpa llevó a la propia Pía a dar un paso aún más inesperado: contarle a Curro la verdad sobre la muerte del barón de Linaja, confesando que fue ella quien acabó con su vida. Un momento de máxima tensión que dejó al joven completamente roto.

Desde entonces, Curro ha vivido atrapado entre la ira, la decepción y la tristeza. La relación con Pía se ha enfriado hasta límites insostenibles, mientras que su historia con Ángela también atraviesa uno de sus momentos más delicados. A pesar de que todavía existen sentimientos entre ambos, la distancia parece haberse impuesto, al menos por ahora.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

En paralelo, otras tramas han ido ganando fuerza. Manuel ha tenido que hacer frente a las presiones derivadas de su entorno, especialmente en lo referente a sus decisiones y alianzas, mientras su relación con Julieta ha ido evolucionando de forma inesperada. Lo que comenzó como una conexión discreta ha terminado derivando en un acercamiento cada vez más evidente, culminando en un momento cargado de tensión emocional que dejó entrever que entre ellos podría haber algo más.

Mientras tanto, en el servicio, la llegada de nuevos rostros ha alterado el equilibrio habitual. María ha visto peligrar su posición, y Vera ha tenido que recurrir a estrategias desesperadas para evitar el cara a cara con su padre, una situación que finalmente terminó produciéndose en un encuentro tan esperado como inquietante.

Ángela se niega a casarse con Lorenzo. (RTVE/Marta García Company)
Ángela se niega a casarse con Lorenzo. (RTVE/Marta García Company)

El episodio del jueves dejó además una de las decisiones más impactantes de la semana: Curro confesó su intención de abandonar el palacio. Una idea que no solo refleja su incapacidad para gestionar todo lo ocurrido, sino que también supone un golpe emocional para quienes le rodean, especialmente para Ángela.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Avance del capítulo del 24 de abril de ‘La Promesa’

Con este escenario, el capítulo del viernes 24 de abril se presenta como un nuevo punto de giro. Ricardo, completamente superado por la culpa, dará un paso más en su tormento personal y empezará a plantearse seriamente la posibilidad de entregarse y confesar ante la Guardia Civil. Una decisión que podría cambiarlo todo y que mantiene en vilo a quienes conocen la verdad.

Pero no será el único foco de tensión. Pía se convertirá en testigo de un momento inesperado que amenaza con abrir una nueva trama cargada de consecuencias: un apasionado beso entre Leocadia y Cristóbal. Un secreto que, de salir a la luz, podría alterar profundamente las relaciones dentro del palacio.

Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)
Leocadia confiesa toda la verdad a Cristóbal en 'La Promesa' (RTVE)

Así, el cierre de la semana llega con todos los frentes abiertos. Las confesiones siguen pesando, los vínculos se tambalean y las decisiones que están por venir podrían marcar un antes y un después en la historia. La Promesa continúa elevando la intensidad, demostrando que cada revelación tiene un precio y que nadie está a salvo de pagarlo.

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