Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del debut de Samantha Vallejo-Nágera tras ‘MasterChef’ a la modelo Nuria March o Los Morancos

Nuria March y Samantha Vallejo-Nágera en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Los programas de Pasapalabra previstos para su emisión entre el jueves 23 y el lunes 27 de abril han confirmado la presencia de Los Morancos, Samantha Vallejo-Nágera y Nuria March como invitados. El formato presentado por Roberto Leal mantiene así su política de reunir figuras de muy distintos campos para apoyar a los concursantes principales en las diferentes rondas y sumar segundos para sus equipos respectivos, el azul y el naranja, con la meta de favorecer el acceso al “rosco” final y aumentar las probabilidades de lograr el bote.

Los invitados en los nuevos programas de Pasapalabra se renuevan como de costumbre cada tres programas. La presencia de estos perfiles tan dispares sigue la dinámica habitual del concurso, que busca figuras reconocibles de ámbitos variados. Cada uno de los cuatro actuará como apoyo en las pruebas, ayudando activamente a que los concursantes logren el mayor número de segundos posible.

La primera participación de Samantha Vallejo-Nágera en Pasapalabra llega en un momento especialmente señalado de su carrera mediática. Tras sorprender con su salida definitiva de MasterChef, donde ha ejercido como jurado junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz durante más de diez años de emisiones en TVE, la empresaria y cocinera afronta nuevos retos profesionales.

Samantha Vallejo-Nágera en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Samantha Vallejo-Nágera en ‘Pasapalabra’

Su puesto en el talent culinario ha sido ocupado por Marta Sanahuja, una creadora de contenido culinario que ha aportado un toque fresco al longevo formato. Al margen de la televisión, mantiene viva la actividad de su empresa de restauración ‘Samantha de España’, un catering fundado en 1993 inspirado por su madre, Sabine Dèrouléde, y consolidado tras una etapa de formación en Nueva York.

Su famoso catering ha superado los tres millones de euros de facturación anual en sus balances recientes anteriores a 2025. Entre sus negocios figura también el hotel-restaurante Casa Taberna, situado en Pedraza, proyecto familiar con un capital social cercano al millón de euros. Desde su marcha, la hemos podido ver en múltiples espacios de Atresmedia, como Y Ahora Sonsoles, El Hormiguero y en este debut en Pasapalabra.

Entrevistamos al dúo de hermanos Colate y Samantha Vallejo-Nágera junto a Canco Rodríguez, que participa junto a Eduardo Casanova en ‘DecoMasters’

Quién es Nuria March

En el caso de Nuria March, que no es su primera vez en Pasapalabra, su trayectoria ha estado marcada por una evolución desde el modelaje y la publicidad a la dirección empresarial y la comunicación. Inició su carrera compatibilizándola con los estudios de Turismo, convirtiéndose rápidamente en rostro habitual de marcas y anuncios televisivos.

“Las maniquíes éramos muy pocas, trabajábamos todos los días y nos trataban como a reinas. Hubo una época en la que hice casi todos los anuncios de televisión”, recordó March en declaraciones recogidas por La Voz Digital. Posteriormente, su formación en Comunicación Audiovisual le permitió fundar su propia agencia, Nuria March Comunicación, actualmente posicionada en el segmento lujo y lifestyle, y que colabora con marcas relevantes del sector.

Nuria March, en imagen de archivo (Europa Press)

Nacida en Madrid y vinculada durante décadas a la prensa rosa, su vida personal ha ocupado titulares: se casó en 1995 con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Franco, con quien tuvo un hijo, Jaime, y tras el divorcio formalizado en 2001, volvería a contraer matrimonio dos veces más, la última en Londres, en junio de 2022, junto a George Donald Johnston III. March es muy activa en redes sociales, y en Instagram ya cuenta con más de 70.000 seguidores, mostrando habitualmente tanto su faceta profesional como algunos detalles de su vida privada y sus viajes.

Los Morancos en ‘Pasapalabra’

También participan en Pasapalabra Los Morancos, nombre artístico de los hermanos Jorge Cadaval y César Cadaval, que se han consolidado tras casi cuatro décadas como un binomio indispensable del humor en televisión, teatro y redes sociales. Su debut nacional tuvo lugar en 1984 en Un, dos, tres… responda otra vez, y pronto alcanzaron popularidad con su aparición en la gala de Nochevieja Viva 85, donde una parodia flamenca en inglés marcó el inicio de una carrera repleta de éxitos.

Sus personajes, como Omaíta y Antonia, han retratado en clave de humor la idiosincrasia andaluza y española, mientras que sus incursiones en formatos tan diversos como el cine, concursos, como Pasapalabra, o realities han permitido mantener un público intergeneracional. Esta capacidad para adaptarse a los distintos soportes les valió en 2021 la Medalla de Andalucía de las Artes, que reconoce su huella cultural.

Los Morancos durante su visita a 'El Hormiguero'. (flickr.com/elhormiguerotv)

La familia Cadaval, radicada en Sevilla, siempre ha estado muy presente en sus vidas, tal y como demuestra la influencia paterna, Juan Cadaval López, representante artístico. En el plano privado, Jorge reside desde 2007 con su pareja, el actor estadounidense Ken Appledorn, en una vivienda histórica a orillas del Guadalquivir, mientras que César lleva casado más de 30 años con Patricia Rodríguez.