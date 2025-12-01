Viajes

Uno de los mejores conjuntos termales de España está en Ourense: acceso gratuito, aguas a 60 °C y se llega por un tren turístico

Estas termas conforman una de las zonas termales más impresionantes de la ciudad y cuenta con su propio recorrido

Guardar
Termas de Outariz, en Ourense
Termas de Outariz, en Ourense (Adobe Stock).

El otoño transforma el paisaje de Galicia en un espectáculo de matices cálidos, y pocos placeres igualan al de sumergirse en aguas termales para refugiarse del frío propio de este momento. Las termas al aire libre se convierten en auténticos refugios para quienes buscan una escapada de bienestar, y en ningún lugar esta experiencia alcanza el nivel de Ourense, la ciudad termal por excelencia.

Ourense, enclavada entre montañas y atravesada por el río Miño, lleva siglos vinculada al agua que emerge desde las profundidades a temperaturas sorprendentes. Su red de termas, muchas de ellas gratuitas y de acceso público, atrae cada año a miles de visitantes que descubren en el baño termal un remedio natural al estrés y una oportunidad para reconectar con el propio cuerpo. Alejados del bullicio del centro, los espacios termales que salpican la orilla del río conforman un itinerario de salud y relax único.

Entre todas estas propuestas destaca el gran complejo de Outariz y Burga de Canedo, un espacio de uso lúdico al aire libre que invita a sumergirse en aguas mineromedicinales rodeados de jardines, baños de vapor y vistas abiertas al río. Aquí, la tradición gallega del baño termal se adapta a las necesidades del viajero moderno, sin perder su esencia ancestral ni su conexión con la naturaleza circundante.

Termas gratuitas para todos los públicos

Burga de Canedo, en Ourense
Burga de Canedo, en Ourense (Turismo Ourense).

El área termal de Outariz se extiende junto al margen derecho del Miño, en una amplia zona ajardinada que amplifica la sensación de paz y aislamiento. Sus instalaciones al aire libre conjugan distintos vasos termales: un estanque de agua fría pensado para el contraste y tres piscinas de agua caliente, donde la temperatura —alrededor de 60 °C— facilita la relajación muscular y el descanso mental.

El baño en estas aguas de mineralización débil proporciona efectos beneficiosos, especialmente debido a su composición biocarbonatada sódica, fluorada y sulfurada. Los visitantes cuentan aquí con vestuarios bien equipados, taquillas y aseos, por lo que solo necesitan llevar bañador, chanclas, toalla y un candado personal si desean asegurar sus pertenencias en las taquillas. El entorno, cuidado y abierto, propicia un ambiente respetuoso y sereno, con acceso gratuito, aunque el aforo es limitado.

Igualmente, a muy poca distancia se encuentra la Burga de Canedo, otra zona termal instalada en paralelo, que comparte filosofía, pero incrementa el número de opciones para el baño. Este espacio dispone igualmente de un estanque de agua fría y suma tres vasos dobles de agua caliente. Las aguas que brotan aquí surgen de grietas en la roca granítica y mantienen temperaturas similares a las de Outariz, con una composición ligeramente diferente.

El tren de las Termas,
El tren de las Termas, en Ourense (Tourismo Ourense).

El ambiente ajardinado y la amplitud de la zona permiten a los visitantes pasear, relajarse tras el baño y disfrutar de los cambios estacionales en el paisaje ribereño. Al igual que en Outariz, el acceso es totalmente gratuito y las condiciones de uso son idénticas —ropa adecuada y respeto por las normas básicas del entorno—. La comodidad de poder alternar entre vasos fríos y calientes multiplica los beneficios para la circulación y refuerza la sensación de desconexión física y mental.

Un tren turístico para llegar a las termas

El acceso a este complejo termal es sencillo, ya que desde el centro de Ourense en parte lo que se conoce como el Paseo Termal, un recorrido peatonal que permite conocer todos los espacio termales de la ciudad. Sin embargo, existe una opción mucho más atractiva y divertida: el Tren de las Termas. Se trata de un pequeño ferrocarril sobre ruedas que lleva a los visitantes desde la Plaza Mayor de Ourense hasta todos los baños de la zona termal de la ciudad.

El balneario de aguas azul turquesa que es de los más impresionantes del mundo: sus aguas proceden de un acuífero a 2.000 metros de profundidad.

El recorrido completo tiene una extensión de seis kilómetros y una duración aproximada de 40 minutos desde su punto de partida en la Plaza Mayor hasta la última parada, situada en las termas de Outariz y Burga de Canedo. El billete para cada trayecto tiene un coste de 0,85 €, el mismo precio que un viaje en autobús urbano, y se paga directamente al conductor o conductora.

Temas Relacionados

BalneariosBalnearios EspañaGaliciaOurenseDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Esta es la política de facturación en Austrian Airlines: precios, dimensiones del equipaje y tipos de billete

El precio de la facturación de la maleta varía según factores como la distancia, el vuelo o el peso

Esta es la política de

Los dos trenes nocturnos que te permitirán ver auroras boreales este invierno: un recorrido por países nórdicos a partir de 39 euros

Miles de viajeros van hasta Noruega o Finlandia en busca de las auroras boreales

Los dos trenes nocturnos que

El castillo en Galicia que se vende por 4 millones de euros: “Excelente estado de conservación que respeta fielmente su estructura original”

Los dueños ya intentaron venderlo en 2017 por 3 millones de euros, pero no se llegó a ningún acuerdo. Ocho años después, los propietarios han decidido volver a lanzarlo al mercado inmobiliario

El castillo en Galicia que

Los 4 pueblos que se suman en 2026 a los más bonitos de España

Esta decisión se ha tomado en una asamblea celebrada en Santillana del Mar, donde se postulaban 70 municipios españoles

Los 4 pueblos que se

El rincón de España conocido como las ‘Islas Caimán’: un museo submarino con 300 figuras que reivindican causas sociales

Este espacio es único en España y recuerda al que se encuentra en las increíbles islas del Caribe

El rincón de España conocido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el significado de

Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

Cuidado con el claxon: cuándo y dónde está permitido el uso del pitido

Desarticulada la célula española de ‘The Base’, un grupo neonazi que busca colapsar las instituciones mediante ataques terroristas selectivos

La Justicia confirma el desahucio de una víctima de violencia de género después de que su pareja renunciara al contrato por una orden de alejamiento

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Un bar no puede cobrarte suplemento por un décimo de Lotería de Navidad: “Que lo sepáis, hosteleros y clientes”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 1 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou