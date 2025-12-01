Uno de los mejores conjuntos termales de España está en Ourense: acceso gratuito, aguas a 60 °C y se llega por un tren turístico

Termas de Outariz, en Ourense (Adobe Stock).

El otoño transforma el paisaje de Galicia en un espectáculo de matices cálidos, y pocos placeres igualan al de sumergirse en aguas termales para refugiarse del frío propio de este momento. Las termas al aire libre se convierten en auténticos refugios para quienes buscan una escapada de bienestar, y en ningún lugar esta experiencia alcanza el nivel de Ourense, la ciudad termal por excelencia.

Ourense, enclavada entre montañas y atravesada por el río Miño, lleva siglos vinculada al agua que emerge desde las profundidades a temperaturas sorprendentes. Su red de termas, muchas de ellas gratuitas y de acceso público, atrae cada año a miles de visitantes que descubren en el baño termal un remedio natural al estrés y una oportunidad para reconectar con el propio cuerpo. Alejados del bullicio del centro, los espacios termales que salpican la orilla del río conforman un itinerario de salud y relax único.

Entre todas estas propuestas destaca el gran complejo de Outariz y Burga de Canedo, un espacio de uso lúdico al aire libre que invita a sumergirse en aguas mineromedicinales rodeados de jardines, baños de vapor y vistas abiertas al río. Aquí, la tradición gallega del baño termal se adapta a las necesidades del viajero moderno, sin perder su esencia ancestral ni su conexión con la naturaleza circundante.

Termas gratuitas para todos los públicos

El área termal de Outariz se extiende junto al margen derecho del Miño, en una amplia zona ajardinada que amplifica la sensación de paz y aislamiento. Sus instalaciones al aire libre conjugan distintos vasos termales: un estanque de agua fría pensado para el contraste y tres piscinas de agua caliente, donde la temperatura —alrededor de 60 °C— facilita la relajación muscular y el descanso mental.

El baño en estas aguas de mineralización débil proporciona efectos beneficiosos, especialmente debido a su composición biocarbonatada sódica, fluorada y sulfurada. Los visitantes cuentan aquí con vestuarios bien equipados, taquillas y aseos, por lo que solo necesitan llevar bañador, chanclas, toalla y un candado personal si desean asegurar sus pertenencias en las taquillas. El entorno, cuidado y abierto, propicia un ambiente respetuoso y sereno, con acceso gratuito, aunque el aforo es limitado.

Igualmente, a muy poca distancia se encuentra la Burga de Canedo, otra zona termal instalada en paralelo, que comparte filosofía, pero incrementa el número de opciones para el baño. Este espacio dispone igualmente de un estanque de agua fría y suma tres vasos dobles de agua caliente. Las aguas que brotan aquí surgen de grietas en la roca granítica y mantienen temperaturas similares a las de Outariz, con una composición ligeramente diferente.

El ambiente ajardinado y la amplitud de la zona permiten a los visitantes pasear, relajarse tras el baño y disfrutar de los cambios estacionales en el paisaje ribereño. Al igual que en Outariz, el acceso es totalmente gratuito y las condiciones de uso son idénticas —ropa adecuada y respeto por las normas básicas del entorno—. La comodidad de poder alternar entre vasos fríos y calientes multiplica los beneficios para la circulación y refuerza la sensación de desconexión física y mental.

Un tren turístico para llegar a las termas

El acceso a este complejo termal es sencillo, ya que desde el centro de Ourense en parte lo que se conoce como el Paseo Termal, un recorrido peatonal que permite conocer todos los espacio termales de la ciudad. Sin embargo, existe una opción mucho más atractiva y divertida: el Tren de las Termas. Se trata de un pequeño ferrocarril sobre ruedas que lleva a los visitantes desde la Plaza Mayor de Ourense hasta todos los baños de la zona termal de la ciudad.

El recorrido completo tiene una extensión de seis kilómetros y una duración aproximada de 40 minutos desde su punto de partida en la Plaza Mayor hasta la última parada, situada en las termas de Outariz y Burga de Canedo. El billete para cada trayecto tiene un coste de 0,85 €, el mismo precio que un viaje en autobús urbano, y se paga directamente al conductor o conductora.