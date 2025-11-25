Todo lo que tienes que saber sobre World of Frozen, el nuevo universo de Disneyland Paris que recrea el Reino de Arendelle

World of Frozen, en Disneyland Paris

A poco más de cuatro meses para su esperada inauguración, la inminente llegada de Disney Adventure World y el estreno de World of Frozen anuncian un nuevo capítulo en la historia de los parques de Disneyland Paris. La apertura, prevista para el 29 de marzo de 2026, implicará la transformación total de los antiguos Walt Disney Studios en un espacio inmersivo que invita a explorar mundos icónicos de Disney Animation, Pixar y Marvel Studios, acercando a los visitantes a escenarios y personajes nunca antes experimentados de este modo en el continente europeo.

Entre las innovaciones más llamativas del nuevo parque, la recreación del Reino de Arendelle constituye la joya de la corona. Inspirado en la exitosa saga de Frozen, este entorno transporta a grandes y pequeños al corazón del universo creado por Walt Disney Animation Studios. Los visitantes tendrán la oportunidad de embarcarse en la atracción familiar Frozen Ever After, un recorrido en barco bajo la Torre del Reloj que recorre el bosque nevado, el Valle de los Trolls y el deslumbrante Palacio de Hielo de Elsa, antes de desembocar en un final iluminado por fuegos artificiales sobre la bahía. La atracción, que utiliza tecnologías punteras de Audio-Animatronics y proyección inmersiva, busca lograr una conexión emocional y sensorial difícil de igualar.

Uno de los aspectos más detallados de este espacio es la ambientación arquitectónica. La Montaña del Norte, de treinta y seis metros de altura, sirve como telón de fondo para el pueblo de Arendelle, cuya plaza central emula con precisión la atmósfera nórdica, rodeada de edificios coloridos y fuentes decorativas. Las fachadas, cuidadosamente diseñadas por Walt Disney Imagineering en colaboración con la empresa británica UK Loco, exhiben motivos florales y rosemaling típicos noruegos, mientras que el entorno, con abedules, hayas y coníferas, abunda en referencias al Escandinavia de la película.

Experiencias inéditas para todas las edades

El abanico de actividades que se ofrecerán a partir de la apertura de Disney Adventure World abarca desde lo gastronómico hasta lo lúdico. Quienes gusten de la buena mesa podrán descubrir las propuestas del Nordic Crowns Tavern, un restaurante de servicio rápido ambientado en el mundo de Frozen, que permitirá degustar platos inspirados en la cocina nórdica con opciones tan variadas como salmón a la parrilla o albóndigas, bases de puré de patata o quinoa y salsas de arándanos o eneldo, junto a una selección amplia de postres, también con alternativas sin gluten y veganas.

A la oferta culinaria se suma la exclusiva boutique de Arendelle, donde los visitantes encontrarán desde esculturas de madera hasta ropa tradicional reinterpretada, todos ellos productos con inspiración artesanal escandinava y adornados con bordados. Al lado de esta tienda, un buzón permite enviar una postal personalizada desde el mismo corazón del pueblo.

Otro reclamo singular lo ofrece la Fjord View Shop, donde se presenta a Rúna, un bebé troll animatrónico que puede ser adquirido como acompañante interactivo. Gracias a su tecnología, este pequeño personaje responde al tacto, parpadea, comunica emociones y establece vínculos con otros trolls y protagonistas del parque, extendiendo la inmersión incluso después de abandonar las tierras de Arendelle.

Aventuras épicas y personajes icónicos

El parque, triplicando su tamaño tras una inversión de 2.000 millones de euros, integrará, además de Frozen, otros tres mundos principales. De entrada, los visitantes podrán descubrir el Marvel Avengers Campus para interactuar con superhéroes como Thor, Black Panther o Spider-Man y embarcarse en misiones con ellos. El área de Worlds of Pixar acercará en cada rincón el colorido de películas como Ratatouille o Toy Story, mientras que próximamente se incorporará una zona dedicada al universo de El Rey León.

La nueva avenida Adventure Way actuará como arteria principal para acceder a las distintas áreas, ofreciendo una atracción inspirada en “Enredados”, góndolas navegando bajo linternas flotantes y hasta catorce nuevos establecimientos de restauración distribuidos entre edificaciones temáticas y el majestuoso lago Adventure Bay. Allí se celebrará cada noche un espectáculo acuático de última generación que promete dejar sin palabras a quienes lo presencien.

No menos importante será el variado programa de espectáculos y encuentros exclusivos. Entre ellos destacan TOGETHER: a Pixar Musical Adventure, “Mickey and the Magician”, actuaciones en World Premiere Plaza y las interacciones con personajes como Elsa, Anna, Olaf (ahora representado por un robot animatrónico de tecnología vanguardista que se ha mostrado recientemente en Disneyland Paris) y otros muchos que sorprenderán a los visitantes mientras pasean por el parque.

Compromiso con la innovación y la magia

La presidenta de Disneyland Paris, Natacha Rafalski, ha declarado que la apertura programada será un antes y un después en la trayectoria del complejo. “El 29 de marzo marcará un hito histórico para Disneyland Paris con la transformación de nuestro segundo Parque que pasará a llamarse Disney Adventure World y la inauguración de su espectacular nueva ampliación, que incluye World of Frozen“, indicó Rafalski, destacando el ambicioso proceso de renovación, que afecta a un noventa por ciento de las instalaciones respecto a hace solo dos décadas.

En la misma línea, Michel den Dulk, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Walt Disney Imagineering Paris, subrayó el nivel de detalle y la vocación inmersiva de las nuevas áreas: “World of Frozen es más que una simple inspiración: es el auténtico Reino de Arendelle. Trabajando juntos en diferentes disciplinas, nuestros Imagineers combinaron la creatividad y la atención al detalle para crear un mundo que captura el espíritu de la historia y que se siente real e inmersivo“.

La apuesta tecnológica también se aprecia en las posibilidades de interacción. Desde hacerse selfies con superhéroes o bailar con Minnie Mouse en desfiles temáticos, hasta encontrarse con Mickey Mouse vestido de gala victoriana o compartir una experiencia musical junto a Rapunzel y Flynn Ryder, cada detalle busca sorprender y emocionar.