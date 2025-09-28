Disneyland Paris se viste de fantasía y misterio con su nueva temporada de Halloween perfecta para todos los públicos

Castillo de Disneyland Paris (Disneyland).

El espíritu más hechizante de Halloween regresará a Disneyland Paris del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2025, transformando el destino turístico más emblemático de Europa en un universo donde la fantasía y el misterio se dan la mano. Durante más de un mes, visitantes de todas las edades podrán sumergirse en una propuesta exclusiva, repleta de decoraciones, espectáculos, sorpresas culinarias y encuentros con algunos de los personajes y villanos más icónicos del universo Disney, convertidos para la ocasión en auténticos protagonistas de pesadilla.

Un parque transformado: luces, sombras y emociones para todas las edades

Al cruzar las puertas del Parque Disneyland, los asistentes quedarán envueltos en una atmósfera festiva y algo inquietante, con alegres calabazas y una multitud de fantasmas amistosos decorando Main Street, U.S.A. Por primera vez, la caída de la noche estará salpicada de proyecciones con temática de Halloween, dotando al corazón del parque de una estampa tan espectral como única. Además, en Frontierland, el icónico The Lucky Nugget Saloon mutará en The Unlucky Nugget Saloon, una experiencia gastronómica inédita inspirada en la mítica Phantom Manor.

Disneyland París en Halloween (Disneyland).

Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos y encuentros que alternarán el escalofrío y la carcajada. El ambiente se tornará especialmente intenso cuando caiga el sol: las proyecciones espectrales envolverán la mítica Main Street e invitarán a explorar cada rincón con nuevos ojos. En el renovado The Unlucky Nugget Saloon, decoraciones tétricas, música y efectos especiales recrearán la esencia del banquete nupcial de Mélanie Ravenswood, sumergiendo a los comensales en uno de los ambientes más misteriosos y sugerentes del festival.

Encantamientos y villanos: los personajes Disney se visten de Halloween

Durante toda la celebración, los visitantes podrán encontrarse con los Villanos Disney más emblemáticos, como Cruella, Maléfica, Jafar y la Reina de Corazones, quienes deambularán por el parque con sus mejores galas. En Frontierland, personajes tan queridos como Jack Skellington y Sally –de Pesadilla antes de Navidad– recibirán a los viajeros junto al simpático Miguel, protagonista de Coco. El universo Disney se despliega así en toda su amplitud, logrando que la magia de Halloween cobre vida en cada esquina.

La tradicional cabalgata Mickey’s Halloween Celebration será otro de los puntos álgidos del evento. Este año, contará nuevamente con Goofy, Chip y Chop y los siempre divertidos “Personajes Traviesos”, acompañados por Daisy, Clarabelle y el inconfundible caballo Horace, quienes desfilarán en un mundo repleto de calabazas, setas y plantas de colores. Como gran novedad, José Carioca y Panchito –de Los Tres Caballeros– acompañarán por primera vez al Pato Donald en su carroza, mientras la Mickey’s Illusion Manor dará el espectáculo con los sorprendentes cambios de vestuario de Mickey y el debut de los nuevos trajes de Halloween de Chip y Chop.

Placeres gastronómicos y tesoros ocultos para toda la familia

Disneyland París en Halloween (Disneyland).

El Festival de Halloween Disney no solo revoluciona la estética del parque, sino que se cuela en sus ofertas culinarias y tiendas. Platos originales y postres tematizados rendirán homenaje tanto a los Villanos Disney como a los enigmáticos anfitriones de Phantom Manor, entre los que destacan tres nuevos éclairs rellenos de vainilla que harán las delicias de los golosos en el Last Chance Cafe. Los más pequeños y sus familias podrán saborear pasteles exclusivos en el Boardwalk Candy Palace y encontrar irresistibles productos en las tiendas de Disney Village y los hoteles del complejo.

Para profundizar en la experiencia, una búsqueda del tesoro presentada por M&M’s desafiará a los públicos de todas las edades, invitando a recorrer el parque en busca de puertas de seres místicos, con pistas coloridas repartidas por Disneyland. Tras completar la aventura, los exploradores serán recompensados en el Boardwalk Candy Palace, donde les espera el dulce sabor de la victoria y de Halloween.

La oferta de merchandising de Halloween será inigualable: los peluches de Mickey Mouse, Minnie Mouse y Stitch se presentarán este año como magos, y Mike de Monstruos S.A. sumará su simpatía disfrazado de adorable calabaza en una colección de mini peluches con imán. Los amantes de la decoración también podrán adquirir un nuevo mantel de mesa de Halloween protagonizado por personajes Disney, perfecto para meriendas temáticas en familia.

Una noche única: el 31 de octubre todo el mundo puede disfrazarse

El punto culminante del Festival llegará el 31 de octubre, único día del año en que adultos y niños pueden acudir disfrazados de sus personajes favoritos. El parque mantendrá sus puertas abiertas hasta las 23:00 h, y la creatividad de visitantes y villanos rivalizará sobre las avenidas de Disneyland Paris. En esa jornada especial, los asistentes vivirán una programación intensificada de actividades, desfiles y encuentros con personajes, hasta el cierre con el inolvidable espectáculo A Nightfall with Disney Villains, que electrizará el Castillo de la Bella Durmiente, precedido por el show nocturno Disney Tales of Magic.

Atracciones para valientes y emociones para todos

Quienes buscan emociones fuertes encontrarán en Disneyland Paris el paraíso, con 53 atracciones adaptadas a todos los públicos. Los más decididos se enfrentarán al misterio en Phantom Manor, donde los fantasmas realizan su vals eterno ante los ojos de los aventureros. Los que desean aumentar la adrenalina, podrán lanzarse en la impresionante The Twilight Zone Tower of Terror, en el Parque Walt Disney Studios, una caída libre desde 13 plantas en la que la cuarta dimensión aguarda a los más osados.