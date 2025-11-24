Viajes

El lago lleno de leyendas y sobre un cráter volcánico que es de los más impresionantes del mundo

Su formación data de hace unos 52.000 años y cuenta con unas características únicas gracias a las condiciones de la tierra

Guardar
Lago Lonar, Maharashtra, India (Adobe
Lago Lonar, Maharashtra, India (Adobe Stock).

En los vastos paisajes de la India, donde la geología y la espiritualidad parecen entrelazarse en cada rincón, pocos lugares capturan la atención como el lago Lonar, en el distrito de Buldhana, Maharashtra. Esta joya natural y ancestral, bautizada en honor a su espectacular origen, no solo ha despertado el interés de científicos, sino que también fascina a viajeros, devotos y amantes de la historia. Su singularidad comienza mucho antes de su descubrimiento, en una catástrofe cósmica que dejó huella para la eternidad.

Hace aproximadamente 52.000 años, una gigantesca roca procedente del espacio atravesó la atmósfera y colisionó violentamente contra la meseta de Decán. El resultado fue un enorme cráter de más de 1,8 kilómetros de diámetro y 150 metros de profundidad, que hoy admiramos como el cráter Lonar. Único en el mundo por haberse formado sobre roca basáltica —testigo de antiguas erupciones volcánicas—, es el único cráter de impacto conocido en este tipo de sustrato.

Este fenómeno dejó un valioso legado: una laguna cuyas aguas, ligeramente salinas y ricas en minerales especiales, testimonian la interacción constante entre ciencia y naturaleza. A su alrededor, los geólogos han identificado conos astillados y otras rarezas rocosas que relatan una historia de violencia y transformación, culminando en el sereno lago azul que hoy descansa en el corazón de Maharashtra.

Un paraíso de biodiversidad y vida

Lago Lonar, Maharashtra, India (Adobe
Lago Lonar, Maharashtra, India (Adobe Stock).

El cráter Lonar no es solo un vestigio geológico: es un epicentro vibrante de biodiversidad. Sus aguas alcalinas crean un microhábitat donde florecen especies únicas de microorganismos y plantas acuáticas. Alrededor, una densa vegetación acoge aves migratorias, ciervos, monos y, de vez en cuando, hasta leopardos que rondan los bosques adyacentes. La confluencia de agua y vegetación convierte el enclave en un paraíso para observadores de fauna, senderistas y naturalistas que desean comprender la compleja red ecológica que aquí se despliega.

Pero más allá de su relevancia científica, el lago Lonar es venerado como sitio sagrado. Los habitantes de la región creen que el dios Vishnu lo creó para proteger el universo, y las leyendas narran la visita de Rama y Sita tras la batalla contra Ravana. Los peregrinos acuden a lo largo del año a celebrar festividades religiosas y culturales; el entorno recoge templos y altares que atestiguan la continuidad de la devoción. Los residentes se esfuerzan por preservar la memoria ancestral y promueven la restauración de las estructuras antiguas mientras celebran las manifestaciones artísticas propias del lugar.

Monumentos y rutas sagradas en torno al lago

El Templo Daitya Sudhan resalta entre los tesoros de Lonar. Levantado en honor al dios Vishnu y datando del periodo Chalukya (siglos VI-XII d. C.), este santuario fascina por sus tallados mitológicos y sus similitudes artísticas con Ajanta y Ellora. Según la leyenda, Vishnu venció aquí al demonio Lonasura, dando nombre tanto al cráter como al templo.

En las proximidades, el Templo Gomukh —célebre por su arroyo perenne que brota de una roca con forma de vaca— ofrece un remanso para la oración y el baño ritual. Los senderos desde este enclave invitan a recorrer el borde del cráter rodeados de naturaleza y recogimiento.

El tesoro medieval de Zamora: un pueblo coronado por un castillo del siglo XV y que alberga el lago glaciar más grande de España.

Igualmente destacable es el Templo Motha Maruti, dedicado a Hanuman. Su idolatría natural, esculpida in situ con material cargado de hierro y presuntas propiedades magnéticas, despierta la devoción de los fieles y aporta misticismo al paraje. El Templo Kamalja Devi, consagrado a una forma de la diosa Lakshmi, corona el cráter y es lugar de meditación y contemplación, con unas vistas que embriagan al amanecer y el atardecer.

Para los viajeros que buscan historia y arte milenarios, las cuevas de Ajanta y Ellora, a unas pocas horas, completan la experiencia. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, albergan frescos, esculturas y templos excavados en la roca que demuestran la fecunda tradición religiosa y artística del subcontinente.

Temas Relacionados

LagosAsiaIndiaDestinosViajesViajes y TurismoTurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Parador de Málaga al borde del mar con una de las mejores vistas de Andalucía: está junto al chiringuito donde se grabó ‘Verano Azul’

Gracias a sus increíbles instalaciones y enclave sobre un acantilado, brinda una de las experiencias más auténticas de la Costa del Sol

El Parador de Málaga al

El segundo parque natural más grande de Europa está en España: un paraíso de 200.000 hectáreas con más de 20 pueblos y rutas de senderismo

Este colosal enclave engloba infinidad de secretos que lo convierten en uno de los parques más bonitos del mundo

El segundo parque natural más

Este es el pueblo más antiguo de Toledo: un mosaico cultural con más de 800 años de historia, una iglesia del siglo XV y tradición vinícola

Esta localidad situada a una hora de Madrid cuenta con un impresionante patrimonio histórico y cultural que se refleja a cada paso

Este es el pueblo más

Este es el tren más largo del mundo: un gigante de más de 7 kilómetros longitud y 682 vagones

Este ferrocarril atraviesa los impresionantes paisajes de Australia, siendo uno de los principales motores económicos del país

Este es el tren más

Estos son los pasaportes más potentes del mundo: el primero permite viajar a 193 países y España se encuentra en el cuarto lugar

El pasaporte, símbolo de libertad y prestigio, se redefine año tras año entre acuerdos diplomáticos, restricciones de visado y la competencia global por una mayor movilidad

Estos son los pasaportes más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general renuncia tras

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 24 de noviembre

DEPORTES

Ronaldo Nazario cuenta una de

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”