Viajes

El castillo medieval a dos horas de Madrid que se ha convertido en un hotel: bonitas habitaciones y una rica gastronomía en el corazón de La Mancha

La fortaleza cuenta con cientos de años de historia y es ahora uno de los alojamientos más impresionantes de Ciudad Real

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Castillo de Pilas Bonas, en
Castillo de Pilas Bonas, en Ciudad Real (Adobe Stock).

En el corazón de La Mancha y en tierras de El Quijote, Manzanares se alza como un rincón en el que poder disfrutar de la verdadera esencia manchega. Esta localidad de Ciudad Real es perfecta para disfrutar y descubrir todos los encantos de la región, pues atesora una arquitectura exquisita y un patrimonio histórico de gran valor. De hecho, uno de sus principales atractivos es su castillo, el cual data de la época musulmana y a día de hoy ha sido reconvertido en un impresionante hotel.

Estamos hablando del castillo de Pilas Bonas, una fortaleza en la que es posible dormir en sus cuidadas habitaciones y vivir una experiencia única. El hotel se encuentra en el casco histórico de la localidad y es todo un referente para conocer sus rincones y alrededores. Además, gracias a su increíble arquitectura y valor patrimonial está incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico, realizado por el Ministerio de Cultura en el año 1979.

Pasa la noche en un castillo

Habitaciones del Hotel-Castillo de Pilas
Habitaciones del Hotel-Castillo de Pilas Bonas, en Manzanares (Web del hotel).

El origen exacto del castillo de Pilas Bonas se desconoce, pero lo que sí se sabe es que se sitúa en el periodo de la separación entre los territorios de las órdenes de Santiago y Calatrava. Así, se convirtió en la sede de la segunda y en centro neurálgico de la Encomienda de Manzanares. Más allá de su función como bastión defensivo frente a las incursiones musulmanas, el tiempo desveló otros episodios de su pasado: entre 1808 y 1812 albergó el cuartel general de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, y en 1836 pasó a manos del ejército cristino, que lo utilizó como fortín en plena contienda carlista.

Pese a ese testimonio de batallas, hoy el castillo se abre a los visitantes como un espacio donde la historia y el descanso se dan la mano. En el hotel, las antiguas caballerizas, antaño refugio de corceles y soldados, han sido reconvertidas en cinco grandes habitaciones distribuidas en dos plantas, con capacidad para cuatro personas cada una. Cruzar sus muros, de piedra gruesa y herencia legendaria, es aceptar la invitación a un viaje en el tiempo, donde el huésped puede vivir —por una noche— como un auténtico caballero medieval.

En la planta baja de cada estancia, el viajero descubre un amplio salón equipado con sofá-cama y un cuarto de baño moderno; en el piso superior le espera el dormitorio principal, bajo vigas antiguas que conservan la esencia medieval. A pesar del respeto absoluto por el origen histórico del conjunto, las habitaciones no renuncian al confort del siglo XXI: aire acondicionado, calefacción, conexión Wi-Fi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo completan la experiencia.

Eventos y gastronomía manchega

Restaurante del Hotel-Castillo de Pilas
Restaurante del Hotel-Castillo de Pilas Bonas, en Manzanares (Web del hotel).

En el hotel-castillo Pilas Bonas, la experiencia gastronómica es un homenaje continuo al producto de temporada y a la tradición manchega. Su restaurante fusiona creatividad culinaria e innovación con el respeto a la cocina local, presentando platos cuidados que evocan la identidad de la comarca. A esto se le suma la terraza exterior, la cual permite disfrutar de esta propuesta al aire libre, enmarcada por las murallas históricas del castillo.

Para quienes prefieren una opción más informal, el bar-cafetería ofrece desayunos artesanos y tapas donde la vanguardia se une a la herencia manchega, acercando así la esencia y calidad de la tierra tanto a residentes como a viajeros. Pero esto no es todo, pues desde hace más de 40 años el castillo acoge celebraciones privadas de todo tipo, desde bodas y bautizos hasta reuniones de empresa.

Estos son algunos tesoros medievales en España

Cómo llegar

Desde Madrid, el viaje es de alrededor de 2 horas por la carretera A-4. Por su parte, desde Ciudad Real, el trayecto tiene una duración estimada de 40 minutos por la carretera A-43.

Temas Relacionados

CastillosCastillos EspañaHotelesHoteles EspañaCastilla-La ManchaCiudad RealDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife reabre sus puertas como símbolo de la reparación de la memoria democrática en la ciudad

La rehabilitación, iniciada en 2022, ha estado a cargo de la arquitecta canaria María Nieves Febles, con la inversión económica del Ministerio de Cultura con poco más de 3 millones de euros

El Templo Masónico de Santa

Este es el precio del equipaje facturado en Lufthansa en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

Este es el precio del

El pueblo de Toledo a una hora y media de Madrid que no te puedes perder en otoño: un paraíso de castañas y rutas de senderismo

Esta pequeña localidad se ubica entre montañas y durante el otoño muestra uno de los paisajes más bonitos de Toledo gracias a su castañar

El pueblo de Toledo a

Este es el teleférico más alto de España: con más de 3500 metros de altitud y dentro de un parque nacional que es Patrimonio de la Humanidad

Se trata de una de las principales atracciones del parque, el cual es el más visitado de nuestro país gracias a sus paisajes únicos y vistas increíbles

Este es el teleférico más

El Museo del Prado revela los tesoros ocultos que las reinas y mecenas legaron al arte español con un recorrido por 350 obras

Esta alternativa del Museo del Prado invita a explorar más de 350 obras poco vistas, descubriendo cómo mujeres poderosas transformaron la colección y el panorama artístico de España durante siglos

El Museo del Prado revela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Diputados y senadores han gastado

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

Cruce de reproches entre Gobierno y PP por la reconstrucción de la DANA: el seguimiento de los 17.000 millones o las donaciones ‘congeladas’ por Mazón

El consejero de Política Lingüística, sobre obligar a hablar catalán para trabajar en Catalunya: “Es un requisito que no existe en ningún país”

El PSOE resta importancia a la ruptura con Puigdemont, pero se le complica la legislatura: cómo afecta la pérdida de apoyos en el Congreso

Un hombre deshereda a su hija y a su nieto por sentirse “emocionalmente abandonado” y designa como herederas a sus vecinas: la Justicia reconoce la herencia legítima al nieto

ECONOMÍA

La subida del euríbor encarece

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

Dónde puedes alquilar según tu sueldo: los empleados con el salario mínimo solo pueden optar a pisos de 25 m² en el distrito más barato de Madrid

Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: “Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas”

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”