Estos son los 10 tours más espeluznantes para celebrar Halloween en todo el mundo

Londres en Halloween

Con la llegada de Halloween, el calendario turístico se transforma y las ciudades de todo el mundo despliegan su lado más oscuro y enigmático. Cada vez más viajeros buscan experiencias diferentes, sumergiéndose en historias de fantasmas, asesinatos, cementerios y secretos ocultos entre las piedras centenarias de urbes emblemáticas. Las propuestas temáticas se multiplican cada octubre, convirtiendo la celebración en una excusa perfecta para descubrir el lado más siniestro y legendario de destinos tan diversos como Londres, Roma, Madrid, París o Edimburgo.

Por eso, desde GuruWalk, la plataforma global de free tours y actividades turísticas, han seleccionado 10 tours de todo el mundo de lo más escalofriantes para celebrar esta festividad por todo lo alto en cualquier rincón del planeta. A través de itinerarios nocturnos y relatos estremecedores, estas ciudades se convierten en escenarios vivos donde el pasado sale a la luz para provocar escalofríos y asombro.

Londres: un paseo por el terror

En la capital británica, Londres, los visitantes pueden adentrarse en las leyendas más escalofriantes con un tour que atraviesa la siniestra Torre de Londres y las sombrías calles del East End, donde habitó el temible Jack el Destripador. Este recorrido guiado permite revivir las peores epidemias, ejecuciones y crímenes, e incluye paradas en lugares como el hospital psiquiátrico más antiguo de la ciudad y la famosa “iglesia de las prostitutas”. Una experiencia terrorífica reservada para los más valientes.

Roma: nocturnidad y fantasmas en la Ciudad Eterna

Roma, Italia (Adobe Stock).

La Roma nocturna ofrece otra dimensión, repleta de leyendas urbanas, relatos de asesinos y apariciones que recorren desde Castel Sant’Angelo hasta la bulliciosa Piazza Navona o Campo de’ Fiori. Historias sobre estatuas que “hablan”, almas en pena y antiguas conspiraciones conviven en las rutas temáticas, envolviendo la ciudad eterna en un ambiente tan fascinante como inquietante cuando cae la noche.

Madrid: misterios en el corazón histórico

Las calles del centro de Madrid ocultan su propio catálogo de misterios, desde la famosa Posada del Peine hasta el Palacio de Linares. Los tours de Halloween guían a los visitantes por escenarios de asesinatos, fantasmas y momentos oscuros de la historia madrileña, combinando lo escalofriante con el humor y el asombro ante el patrimonio desconocido de la capital.

Gijón: sombras en el norte de España

También en el norte, Gijón revela un pasado oculto en el que los crímenes y sucesos paranormales forman parte del relato urbano. Rutas nocturnas por viviendas encantadas y rincones históricos sumen a los viajeros en un ambiente de suspense, desvelando secretos y tragedias que, durante el día, quedan eclipsados por la imagen turística de la ciudad asturiana.

París: confidencias entre tumbas

Skyline de la ciudad de París

En la capital francesa, el cementerio Père Lachaise se transforma durante Halloween en el escenario de historias escandalosas y romances trágicos. La ruta transcurre entre las tumbas de Chopin, Oscar Wilde o Jim Morrison, combinando el misticismo del entorno con anécdotas llenas de intriga y pasión de algunos de los personajes más icónicos de la historia.

Barcelona: la ciudad prohibida

Barcelona no se queda atrás con sus recorridos por el Raval, donde las leyendas sobre la Vampiresa, burdeles, arte callejero y casas encantadas revelan una cara mucho más oscura de la ciudad condal. Estos tours invitan a descubrir espacios tabú como el Bar Marsella o el Hospital de la Santa Creu y explorar la complejidad del barrio desde la perspectiva del misterio.

Bratislava: un paseo con la Parca

En Bratislava, capital de Eslovaquia, las leyendas de espíritus, fantasmas y apariciones tienen especial protagonismo. Los visitantes se aventuran por calles y plazas donde lo sobrenatural parece entremezclarse con la historia, convirtiendo la ciudad en un escenario idóneo para amantes de lo paranormal.

Glasgow: entre asesinatos y revueltas

Glasgow, en Escocia (Adobe Stock).

La ciudad escocesa de Glasgow ofrece tours por sus callejones más tenebrosos, abordando el pasado industrial, la trata de esclavos, asesinatos y ejecuciones. El recorrido finaliza en entornos tan inquietantes como la Catedral Medieval o el antiguo patíbulo de Glasgow Cross, sacando a la luz las historias menos conocidas de la urbe.

Cracovia: leyendas y verdugos

Cracovia se envuelve en neblina y misterio, con rutas que abordan desde las leyendas de la Dama en Negro hasta los verdugos y asesinos en serie del siglo XX. Pasear por el casco antiguo significa sumergirse en relatos donde lo histórico y lo macabro se dan la mano.

Cinco películas de terror españolas para hacer un maratón en Halloween.

Edimburgo: capital mundial del misterio

Por último, Edimburgo se consagra como referencia para los entusiastas del terror. Sus callejones, cementerios y edificios encantados dan forma a tours plagados de historias de brujas, caníbales y sucesos inexplicables. No es casualidad que la ciudad sea considerada una de las capitales mundiales de la parapsicología y el suspense.