Cómo elegir la mejor eSIM para viajar al extranjero este 2025: compañías, tarifas y coberturas

Los viajes por la Unión Europea, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ya no suponen un problema en la mayoría de los casos en cuanto llamadas y conexión a internet. Como norma general, las compañías telefónicas ofrecen el servicio de roaming sin gasto adicional y ya no hay que preocuparse de sobrecostes. Pero no ocurre lo mismo con los viajes fuera de la UE, para los que resulta esencial contar con una tarjeta SIM que nos permita seguir en contacto con nuestras familias y seguir conectados a la red. Ahora bien, ¿sabías que ya no es necesario contar con una SIM física? Las eSIMs para turistas son toda una revolución y presentan múltiples ventajas que han hecho que estas tarjetas virtuales ganen cada vez más adeptos.

¿Cómo funciona una eSIM para viajes al extranjero?

Una eSIM es una tarjeta SIM digital que se integra directamente en los dispositivos móviles, sin necesidad de insertar o cambiar tarjetas. Se activa mediante un código QR o la app del operador y presenta beneficios tanto para los viajeros como para el medioambiente.

Cabe señalar que una eSIM para viajar al extranjero hace exactamente la misma función que una tarjeta SIM física: identifica los dispositivos móviles en la red de los operadores. La diferencia entre una y otra está en que, en lugar de ser un chip removible, la eSIM está integrada en el hardware del smartphone y se programa digitalmente.

¿Qué ventajas presentan las eSIMs frente a las tarjetas SIM tradicionales?

Las eSIMs internacionales ofrecen muchas ventajas a los turistas que deciden usarlas. Por un lado, permiten ahorrar en plástico, lo que es todo un punto a favor de ellas en estos tiempos que correen. Además, hacen posible tener varias líneas en un mismo dispositivo y cambiar entre ellas de forma fácil. De este modo, hacen que se pueda mantener el número de teléfono original activo en todo momento.

Además, con las eSIMs se pueden adquirir planes de datos internacionales de manera online tanto antes como durante el viaje. Estos se activan al instante, sin tener que buscar tiendas ni hacer desplazamientos, lo que también permite dedicar ese tiempo a otras cosas.

Las mejores eSIM de 2025 por precio, compatibilidad y facilidad de uso

Tras analizar muchas de las alternativas actuales del mercado, estas 10 tarjetas eSIM son las mejores de este año para viajar al extranjero. Para seleccionarlas, se ha tenido en cuenta aspectos como su precio, la compatibilidad con los diferentes dispositivos y su facilidad de uso, entre otras características esenciales a la hora de elegir una eSIM para viajar al extranjero

- eSimFLAG

Una de nuestras alternativas favoritas es eSimFLAG, que te mantiene conectado en más de 170 destinos con una sola tarjeta. Ofrece datos ilimitados y precios muy competitivos. Como 2,60€ China o 2,80€ Costa Rica.

A nosotros nos parece perfecta para viajeros frecuentes que buscan simplicidad y ahorro. Y si usas el código INFOBAE10 tendrás un 10% de descuento.

- eSIM Holafly

Con la eSIM de Holafly disfrutarás de datos ilimitados y conexión a alta velocidad en más de 200 destinos sin preocuparte por altos cargos de roaming, solo siguiendo tres sencillos pasos: seleccionar el destino y la duración del viaje, configurarla siguiendo las indicaciones que te enviarán al correo electrónico y activando la tarjeta al llegar al extranjero.

Se instala en minutos y puedes conservar tu SIM física para recibir llamadas. Y además es muy barata, sobre todo si haces uso del código INFOBAE para comprarla con un 5% de descuento.

- eSIM Ubigi

La tarjeta SIM virtual de Ubigi te ofrece conectividad global inmediata con una sola tarjeta que funciona en todo el mundo. Sus planes van desde 1 GB hasta datos ilimitados, y se activan rápidamente al llegar al destino.

Además, puedes recargar sin necesidad de Wi-Fi, haciendo tu viaje mucho más cómodo, y esto es una de sus características más llamativas. Cómprala con el código INFOBAE10 y disfruta de un 10% de descuento en el precio.

- eSIM Saily

La eSIM de Saily es una de las mejores que te encontrarás en el mercado este 2025. Te permite conectarte al instante en más de 200 destinos sin necesidad de cambiar de tarjeta, ahorrando dinero en roaming. Además, su asistencia 24/7 te da tranquilidad total durante el viaje.

Todo se gestiona fácilmente desde su app, haciendo tu experiencia supercómoda, y su precio es muy competitivo. Pero para que te salga todavía más barato, puedes conseguir un 5% de descuento con el código INFOBAE5.

- eSIM Gigsky

Si vas a viajar al extranjero, valora también la eSIM de Gigsky, que te conecta en cientos de destinos con instalación instantánea en cualquier dispositivo compatible.

Con ella, disfrutarás de datos en roaming a alta velocidad sin complicaciones, y lo harás con una excelente relación calidad-precio que la convierten en una alternativa idónea para viajeros inteligentes. Y lo mejor es que cuenta con planes si buscas datos cuando te subes a un avión o cuando zarpas en un crucero- Una de las mejores eSIM para cruceros con su plan crucero + tierra. Consigue un 20% de descuento usando el código INFOBAE

- eSIM Simify

Otra gran opción es la eSIM de Simify, compatible con muchos dispositivos y muy fácil de instalar. Te la puedes llevar con un 15% de descuento si aplicas el código BAE15 y no te arrepentirás de comprarla dados los servicios de la operadora.

En tan solo 5 minutos, podrás tenerla activada y estarás conectado a la red, sea donde sea que viajes, disfrutando de la rápida conexión 5G con planes ilimitados.

- eSIM SimLocal

La eSIM de SimLocal te conecta al instante y te libera de las costosas tarifas de itinerancia, con cobertura en destinos individuales o multidestino. Ofrece llamadas, mensajes y datos con redes locales de confianza, además de asistencia 24/7.

Su instalación es rápida y todo se gestiona fácilmente desde la app en un solo clic. Al hacer tu compra, puedes introducir el código INFOBAE y rebajar su precio un 10%. ¡Aprovecha ahora!

- eSIM Yesim

Otra de nuestras eSIM para viajar al extranjero que más nos gustan es la de Yesim, porque con ella pagas solo por lo que usas, sin sorpresas ni gastos extra. Con la eSIM Yesim puedes viajar conectado a más de 170 países, ofrece datos ilimitados y acceso instantáneo a internet de alta velocidad. Además, se puede activar y desactivar de manera sencilla cuando se necesite, pudiendo hacer uso de ella por días ilimitados.

¿Esta es la que has decidido comprar? Pues espera: usa el código INFOBAE y llévatela con un 20% de descuento.

- eSIM Roamless

Conéctate en más de 200 países con una sola configuración, como si estuvieras en casa, con la eSIM de Roamless. Esta operadora ofrece planes flexibles de pago por uso y llamadas internacionales desde la app. Además, no caduca, así que la compras y la usas cuando quieras sin prisas.

En este caso también tenemos un código descuento para ti: NEWMAL20. ¡Aplícalo y consíguela por un precio un 20% más bajo!

- eSIM Airalo

Descarga la aplicación de Airalo, selecciona tu destino entre más de 200 destinos y escoge un parque, instala tu eSIM, actívala y disfruta de conexión a Internet y llamadas viajes donde viajes.

La eSIM Airalo es muy asequible y nos gusta también su alto grado de compatibilidad con dispositivos móviles. Así que, sin duda, se trata de una gran opción si piensas viajar al extranjero próximamente.

¿Cuál es la mejor eSIM para viajar?

Depende del tipo de viajero que seas, necesitarás una eSIM u otra. Y es que cada una ofrece unas prestaciones concretas.

La eSIM más económica: eSimFLAG y Airalo .

La mejor eSIM para turistas que quieren datos ilimitados: Holafly . que quieren datos ilimitados: Saily

La mejor eSIM para viajes largos: Ubigi , Gigsky y Simify .

La mejor eSIM para mochileros que cambian de país constantemente: que cambian de país constantemente: Roamless

La eSIM más simple de usar: Yesim o SimLocal

Preguntas frecuentes a la hora de comprar una eSIM para viajes al extranjero

¿Puedo usar eSIM si ya tengo una SIM?

Sí, sin problema. Puedes mantener tu SIM física para llamadas y SMS, y usar la eSIM solo para datos. Es perfecto para seguir recibiendo mensajes o notificaciones en tu número de siempre mientras usas internet local o internacional con la eSIM.

¿Funciona la eSIM sin WiFi?

Para activar la eSIM la primera vez sí necesitarás conexión WiFi (para descargar el perfil). Pero una vez instalada, funciona como cualquier SIM normal: tendrás datos móviles en cuanto llegues al país de destino, sin depender de WiFi.

¿Qué dispositivos son compatibles con eSIM?

La mayoría de los móviles recientes como iPhone (XS en adelante), Samsung Galaxy (S20 y posteriores), Google Pixel y algunos Xiaomi ya soportan eSIM. Antes de comprar, conviene revisar la lista oficial de compatibilidad del proveedor o en la web del fabricante de tu dispositivo.

