Viajes

Los 5 nacimientos de ríos más bonitos de España: rutas de senderismo, impresionantes cascadas y bonitas vistas

Estos destinos permiten disfrutar de maravillosos paisajes y son ideales para los amantes de la naturaleza y el senderismo

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Guardar
Ruta del nacimiento del río
Ruta del nacimiento del río Mundo, en Albacete (Shutterstock).

España es un país privilegiado por la diversidad y riqueza de sus ríos, cuyos nacimientos dan lugar a algunos de los paisajes naturales más espectaculares de la península. Explorar estos manantiales permite descubrir entornos de gran belleza, desde montañas agrestes y cañones escarpados hasta tupidos bosques y cascadas cristalinas. Es por ello que Yescapa, plataforma de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper, ha hecho una selección de algunos de los más espectaculares y singulares, para que en tu próximo viaje puedas apreciar la belleza de la naturaleza en estado puro.

Río Mundo

En el corazón de la sierra de Alcaraz, dentro del parque natural de los Calares del Río Mundo y de La Sima, nace uno de los caprichos más asombrosos de la geografía de Albacete: el río Mundo. Este río, principal afluente del Segura, debe su fama a los chorros del Río Mundo, una explosión de agua que surge desde un manantial encajado en una pared de piedra caliza y desciende en cascada a lo largo de unos 80 metros de altura. El fenómeno conocido como “El Reventón” llena el aire de rumor y frescor mientras invita al visitante a contemplar un espectáculo impresionante para los sentidos.

Acceder a este enclave resulta sencillo desde la localidad de Riópar, donde varios senderos y rutas transcurren por bosques de pinos y encinas. El itinerario más accesible guía al visitante hasta las Calderetas, hermosas pozas naturales creadas por la acción del río, en una ruta de apenas media hora apta para todas las edades. La zona permite la pernocta en autocaravana en áreas cercanas, facilitando la oportunidad de despertar rodeado de vegetación y disfrutar de la naturaleza desde primera hora del día.

Río Cuervo

Nacimiento del río Cuervo, Cuenca
Nacimiento del río Cuervo, Cuenca (Shutterstock)

En la Serranía de Cuenca, el río Cuervo es protagonista absoluto de un paraje declarado Monumento Natural, a sólo 80 kilómetros de la capital conquense y próximo a la localidad de Vega del Codorno. El río nace en un entorno de alta montaña, a unos 1.500 metros de altitud, donde sus aguas se precipitan formando una serie de cascadas que deslumbran por su belleza y serenidad. Estos saltos de agua, envueltos en una vegetación exuberante, dibujan uno de los escenarios más fotografiados de Castilla-La Mancha.

El entorno del nacimiento del Cuervo ofrece, además, rutas y excursiones para quienes quieran prolongar su visita. Resulta imprescindible explorar pueblos como Villalba de la Sierra, Uña o Tragacete, o perderse por la mítica hoz de Beteta, un espectacular cañón fluvial situado a unos 30 kilómetros del nacimiento, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor.

Río Guadalquivir

Emblema de la cultura y la poesía españolas, el Guadalquivir encuentra su origen en el privilegiado entorno de la Cañada de las Fuentes, dentro del Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Considerado por los árabes como el “río grande”, su curso atraviesa las tierras andaluzas cruzando Jaén, Córdoba y Sevilla hasta desembocar en Cádiz.

El nacimiento del Guadalquivir se rodea de densos bosques donde conviven pinares, arces, fresnos y majuelos que realzan la atmósfera mágica del lugar. La importancia cultural del río queda reflejada en la placa instalada junto a su manantial, que recuerda un emotivo poema de los hermanos Álvarez Quintero, testimonio literario de la fascinación que este paraje ha causado a lo largo de los siglos.

Río Nervión

Salto del Nervión, en Burgos
Salto del Nervión, en Burgos (Adobe Stock).

Entre las provincias de Álava, Burgos y Vizcaya, en el parque natural de Monte Santiago, surge el nacimiento del río Nervión, famoso por dar lugar a la mayor cascada de la península ibérica, con más de 220 metros de altura. El salto del Nervión, conocido por su espectacularidad, se produce cuando el río Delika —formado por los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita— se precipita al vacío, cruzando un impresionante cañón antes de adoptar el nombre de Nervión.

La fuerza del agua y la grandiosidad del paisaje han esculpido este monumento natural colosal, que maravilla a quienes se acercan a contemplarlo. Muy cerca se halla el Parque Natural de Gorbeia, el mayor del País Vasco, que completa una visita perfecta para los amantes del senderismo, la fotografía y la naturaleza en estado puro.

Así es el valle de Papenoo: rutas por el cráter de un volcán derrumbado en una de las islas más paradisíacas del mundo.

Río Urederra

El nacimiento del Urederra constituye una de las joyas naturales de Navarra, dentro de los límites del parque natural de Urbasa y Andía y muy cerca del pequeño pueblo de Baquedano. Su fama proviene del hipnótico color turquesa de sus aguas, que caen en cascada creando paisajes de ensueño entre frondosos bosques de hayas.

El acceso está limitado a 500 visitantes diarios para garantizar la preservación del entorno, por lo que madrugar o contar con una camper facilita la visita y asegura un día inolvidable en un escenario casi mágico. Durante el recorrido, los visitantes atraviesan puentes de madera y contemplan saltos de agua y remansos cristalinos, todo ello acompañado del murmullo relajante del río y el aroma de la vegetación autóctona.

Temas Relacionados

RíosRutasRutas NaturalesDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Con la cabeza en las estrellas: el astroturismo se consolida como nueva modalidad turística en España

Las actividades para observar el cielo se multiplican en el país, mientras crecen las empresas que ofrecen experiencias que buscan ser sostenibles

Con la cabeza en las

El rincón secreto de Madrid: un jardín con plantas documentadas en la Edad Media que se puede visitar gratis

Este espacio se ubica en uno de los museos más increíbles de la capital y es perfecto para disfrutar de un día de verano

El rincón secreto de Madrid:

El increíble Parador a orillas del Mediterráneo que es perfecto para visitar en verano: bonitas playas y una rica gastronomía local

Este hotel es uno de los mejores de la Comunidad Valenciana y permite disfrutar de un entorno maravilloso repleto de playas

El increíble Parador a orillas

Un tren de lujo se ve obligado a cancelar sus servicios porque los trabajadores están borrachos: “Bebían regularmente más de lo que se les permitía”

El tren que tenía la salida prevista el 30 de agosto ha cancelado el viaje debido a una “gran falta de confianza”

Un tren de lujo se

Las mejores piscinas naturales de Segovia perfectas para el verano: aguas cristalinas en paisajes mágicos cerca de Madrid

Estos enclaves muestran una riqueza paisajística única y son ideales para disfrutar en familia y con amigos

Las mejores piscinas naturales de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | La AEMET alerta del peligro muy alto o extremo en zonas del norte y el este: hay tres fuegos activos en Ourense

Con prisa para coger un avión, una madre y un hijo sortean la puerta de embarque, salen por una puerta de emergencia y echan a correr: “Se activó inmediatamente la alarma”

Siete investigados por vertidos y quema de residuos en un vertedero ilegal de grandes dimensiones entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra

Procedente el despido de una gerente de Burger King que utilizó su cuenta personal para acumular puntos de compras ajenas

Así es cómo funciona la pegatina H de la DGT: estos son los coches que pueden usarla y los beneficios que tiene

ECONOMÍA

Precio del oro en España:

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 25 de agosto

Así funciona la “ley del hielo” en el trabajo, según un abogado: “Lo bueno es que tiene solución”

Este es el precio de la gasolina este 25 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un abogado explica por qué la Seguridad Social le ha retirado la incapacidad a una mujer con cáncer de mama: “Vas a flipar”

“Soy siempre la única mujer”: la construcción en España todavía infravalora a las trabajadoras pese a enfrentar una crisis de relevo generacional

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”